10 recettes simples et riches en vitamines pour faire vos propres jus de fruits santé

Découvrez 10 recettes de jus de fruits maison faciles à réaliser et riches en vitamines pour booster votre santé et votre énergie au quotidien.

1. Jus d'orange, carotte et gingembre

Un grand classique des jus de fruits santé, ce mélange allie les bienfaits de l'orange, riche en vitamine C, aux carottes, sources de vitamines A et K, et au gingembre, réputé pour ses propriétés anti-inflammatoires. Pour réaliser ce jus, il vous suffit de :

Presser 4 oranges

Mixer 2 carottes préalablement épluchées et coupées en morceaux

Ajouter un morceau de gingembre frais râpé (environ 1 cm)

Mélanger le tout et déguster

2. Jus de pomme, épinard et citron

Ce jus vert est idéal pour faire le plein de vitamines A, C et K grâce aux épinards, tandis que la pomme apporte une touche sucrée et le citron un peu d'acidité. Pour préparer ce jus :

Mixer 2 pommes coupées en morceaux avec 100 g d'épinards frais

Ajouter le jus d'un citron pressé

Mélanger et servir bien frais

3. Jus d'ananas, concombre et menthe

Un jus rafraîchissant et désaltérant, parfait pour l'été, qui combine les saveurs de l'ananas, riche en vitamines C et B6, du concombre et de la menthe. Voici comment le réaliser :

Mixer 1/4 d'ananas coupé en morceaux avec 1/2 concombre épluché et coupé en morceaux

Ajouter quelques feuilles de menthe fraîche

Mélanger et déguster bien frais

4. Jus de betterave, pomme et citron

Ce jus coloré est une excellente source de vitamines A, C et K, ainsi que de minéraux comme le potassium et le magnésium. Pour le préparer :

Mixer 1 betterave crue épluchée et coupée en morceaux avec 2 pommes coupées en morceaux

Ajouter le jus d'un citron pressé

Mélanger et servir bien frais

5. Jus de melon, pastèque et basilic

Un jus gorgé de soleil, riche en vitamines A et C, qui marie les saveurs du melon et de la pastèque à la fraîcheur du basilic. Pour le réaliser :

Mixer 1/4 de melon coupé en morceaux avec 1/4 de pastèque coupée en morceaux

Ajouter quelques feuilles de basilic frais

Mélanger et déguster bien frais

6. Jus de kiwi, pomme et épinard

Un jus vert vitaminé, riche en vitamines C, A et K, qui associe les saveurs du kiwi, de la pomme et des épinards. Voici comment le préparer :

Mixer 2 kiwis épluchés et coupés en morceaux avec 2 pommes coupées en morceaux et 100 g d'épinards frais

Mélanger et servir bien frais

7. Jus de fraise, banane et lait d'amande

Un smoothie onctueux et gourmand, riche en vitamines C, B6 et en potassium, qui marie les saveurs de la fraise, de la banane et du lait d'amande. Pour le réaliser :

Mixer 200 g de fraises avec 1 banane coupée en morceaux et 250 ml de lait d'amande

Mélanger et déguster bien frais

8. Jus de mangue, orange et citron vert

Un jus exotique et vitaminé, riche en vitamines A, C et B6, qui associe les saveurs de la mangue, de l'orange et du citron vert. Voici comment le préparer :

Mixer 1 mangue épluchée et coupée en morceaux avec le jus de 2 oranges pressées

Ajouter le jus d'un citron vert pressé

Mélanger et servir bien frais

9. Jus de myrtille, framboise et lait de coco

Un smoothie crémeux et antioxydant, riche en vitamines C et K, qui marie les saveurs des myrtilles, des framboises et du lait de coco. Pour le réaliser :

Mixer 100 g de myrtilles avec 100 g de framboises et 250 ml de lait de coco

Mélanger et déguster bien frais

10. Jus de pamplemousse, céleri et gingembre

Un jus détoxifiant et riche en vitamines A, C et K, qui associe les saveurs du pamplemousse, du céleri et du gingembre. Voici comment le préparer :

Presser 2 pamplemousses

Mixer 2 branches de céleri coupées en morceaux

Ajouter un morceau de gingembre frais râpé (environ 1 cm)

Mélanger le tout et déguster

