11 Idées innovantes pour réinventer vos bananes trop mûres

Découvrez comment transformer vos bananes trop mûres en délicieuses recettes grâce à ces 11 idées innovantes et gourmandes.

1. Smoothies aux bananes

Les smoothies sont une excellente façon d'utiliser des bananes trop mûres. Il suffit de les mixer avec d'autres fruits, du lait ou du yaourt pour obtenir une boisson onctueuse et rafraîchissante. Voici quelques idées de mélanges :

Banane, fraise et lait d'amande

Banane, mangue et lait de coco

Banane, épinards et yaourt nature

2. Pancakes à la banane

Les pancakes à la banane sont une alternative délicieuse et nutritive aux pancakes traditionnels. Pour les réaliser, il suffit de remplacer une partie de la farine par de la purée de banane. Vous pouvez également ajouter des noix hachées ou des pépites de chocolat pour plus de gourmandise.

3. Gâteau à la banane

Le gâteau à la banane est un grand classique qui permet d'utiliser vos bananes trop mûres. Pour le préparer, il vous faudra :

200 g de farine

150 g de sucre

2 œufs

3 bananes écrasées

100 g de beurre fondu

1 sachet de levure chimique

Mélangez tous les ingrédients et enfournez à 180°C pendant environ 45 minutes.

4. Bananes flambées

Les bananes flambées sont un dessert rapide et délicieux. Coupez vos bananes en deux dans le sens de la longueur, faites-les dorer dans une poêle avec du beurre, saupoudrez de sucre et flambez avec du rhum ou du Grand Marnier. Servez chaud avec une boule de glace à la vanille.

5. Beignets de banane

Les beignets de banane sont une gourmandise qui plaira à toute la famille. Préparez une pâte à beignet en mélangeant :

250 g de farine

1 œuf

30 cl de lait

1 pincée de sel

Trempez vos rondelles de banane dans la pâte et faites-les frire jusqu'à ce qu'elles soient dorées. Saupoudrez de sucre glace avant de servir.

6. Muffins à la banane

Les muffins à la banane sont une option de petit-déjeuner ou de goûter sain et délicieux. Pour les réaliser, il vous faudra :

250 g de farine

100 g de sucre

2 œufs

3 bananes écrasées

125 g de beurre fondu

1 sachet de levure chimique

Mélangez tous les ingrédients et répartissez la pâte dans des moules à muffins. Enfournez à 180°C pendant environ 25 minutes.

7. Bananes au four

Les bananes au four sont un dessert simple et savoureux. Entaillez vos bananes avec la peau, insérez des morceaux de chocolat ou des copeaux de noix de coco et enfournez à 180°C pendant 15 minutes. Servez chaud avec une boule de glace à la vanille.

8. Compote de banane

La compote de banane est une alternative saine et délicieuse à la compote de pomme. Faites cuire vos bananes écrasées avec un peu d'eau, du sucre et du jus de citron jusqu'à obtenir une consistance lisse. Vous pouvez également ajouter des épices comme de la cannelle ou de la vanille pour plus de saveur.

9. Bananes séchées

Les bananes séchées sont une collation saine et pratique. Coupez vos bananes en rondelles et placez-les sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé. Enfournez à 60°C pendant plusieurs heures jusqu'à ce qu'elles soient sèches et croustillantes.

10. Pudding à la banane

Le pudding à la banane est un dessert réconfortant et gourmand. Pour le préparer, il vous faudra :

4 bananes écrasées

250 g de pain rassis coupé en cubes

50 cl de lait

100 g de sucre

2 œufs

1 pincée de sel

Mélangez tous les ingrédients et versez la préparation dans un moule beurré. Enfournez à 180°C pendant environ 45 minutes.

11. Glace à la banane

La glace à la banane est un dessert rafraîchissant et délicieux. Mixez vos bananes trop mûres avec du lait concentré sucré et de la crème liquide, puis placez le mélange au congélateur pendant plusieurs heures en remuant régulièrement pour éviter la formation de cristaux de glace. Vous pouvez également ajouter des pépites de chocolat ou des morceaux de fruits pour plus de gourmandise.

