11 recettes simples, bon marché et délicieuses pour toute la famille

Découvrez 11 recettes faciles, économiques et savoureuses pour régaler toute la famille sans se ruiner. Des idées de plats variés et équilibrés pour satisfaire les papilles de chacun.

1. Gratin de pâtes au jambon et fromage

Un grand classique qui plaît toujours aux petits comme aux grands. Il vous suffit de cuire des pâtes (type coquillettes ou macaronis), de les mélanger avec du jambon coupé en dés et une sauce béchamel. Parsemez le tout de fromage râpé et enfournez jusqu'à ce que le gratin soit bien doré.

Les ingrédients :

Pâtes

Jambon

Sauce béchamel

Fromage râpé

2. Omelette aux légumes

Une omelette est un plat rapide et économique à réaliser. Ajoutez-y des légumes de saison pour apporter de la couleur et des vitamines. Vous pouvez également y ajouter du fromage ou des herbes aromatiques pour plus de saveur.

Les ingrédients :

Oeufs

Légumes de saison

Fromage (facultatif)

Herbes aromatiques (facultatif)

3. Salade de riz au thon

La salade de riz est un plat complet et rafraîchissant, idéal pour les repas d'été. Faites cuire du riz, égouttez-le et laissez-le refroidir. Ajoutez ensuite du thon émietté, des légumes crus coupés en petits morceaux (tomates, concombre, poivron) et assaisonnez avec une vinaigrette.

Les ingrédients :

Riz

Thon en conserve

Légumes crus

Vinaigrette

4. Quiche lorraine

La quiche lorraine est un plat convivial et facile à réaliser. Étalez une pâte brisée dans un moule à tarte, garnissez-la de lardons préalablement revenus à la poêle et recouvrez d'un mélange d'œufs battus et de crème fraîche. Enfournez jusqu'à ce que la quiche soit bien dorée.

Les ingrédients :

Pâte brisée

Lardons

Oeufs

Crème fraîche

5. Chili con carne

Ce plat épicé à base de viande hachée, haricots rouges et tomates est parfait pour réchauffer les soirées d'hiver. Servez-le avec du riz ou des tortillas pour un repas complet et savoureux.

Les ingrédients :

Viande hachée

Haricots rouges

Tomates

Épices (cumin, paprika, piment)

6. Gratin de légumes

Un gratin de légumes est une manière simple et délicieuse de faire manger des légumes à toute la famille. Choisissez des légumes de saison, coupez-les en morceaux et disposez-les dans un plat à gratin. Recouvrez de sauce béchamel et de fromage râpé, puis enfournez jusqu'à ce que le gratin soit bien doré.

Les ingrédients :

Légumes de saison

Sauce béchamel

Fromage râpé

7. Croque-monsieur

Le croque-monsieur est un sandwich chaud et croustillant, idéal pour un repas rapide et gourmand. Tartinez du pain de mie avec de la béchamel, ajoutez une tranche de jambon et du fromage, puis recouvrez d'une autre tranche de pain. Faites dorer les croque-monsieur à la poêle ou au four.

Les ingrédients :

Pain de mie

Béchamel

Jambon

Fromage

8. Couscous aux légumes

Le couscous aux légumes est un plat végétarien savoureux et équilibré. Faites cuire des légumes de saison (carottes, courgettes, navets) dans un bouillon épicé, puis servez-les avec de la semoule de couscous et des pois chiches pour un repas complet.

Les ingrédients :

Légumes de saison

Bouillon épicé

Semoule de couscous

Pois chiches

9. Soupe de légumes

La soupe de légumes est un plat réconfortant et économique, idéal pour les soirées d'hiver. Faites cuire des légumes de saison coupés en morceaux dans un bouillon, puis mixez-les pour obtenir une soupe onctueuse. Servez avec du pain et du fromage pour un repas complet.

Les ingrédients :

Légumes de saison

Bouillon

Pain et fromage (facultatif)

10. Pizza maison

La pizza maison est une alternative économique et délicieuse aux pizzas du commerce. Étalez une pâte à pizza sur une plaque, garnissez-la de sauce tomate, de fromage râpé et des ingrédients de votre choix (jambon, champignons, olives…), puis enfournez jusqu'à ce que la pizza soit bien dorée.

Les ingrédients :

Pâte à pizza

Sauce tomate

Fromage râpé

Ingrédients au choix

11. Crêpes salées et sucrées

Les crêpes sont un plat polyvalent et économique, qui peut être décliné en version salée ou sucrée. Préparez une pâte à crêpes, puis faites cuire les crêpes dans une poêle chaude. Garnissez-les de jambon, fromage et œuf pour une version salée, ou de sucre, confiture ou chocolat pour une version sucrée.

Les ingrédients :

Pâte à crêpes

Garnitures salées (jambon, fromage, œuf…)

Garnitures sucrées (sucre, confiture, chocolat…)

3.8/5 - (13 votes)