11 relations toxiques dépeintes à l’écran : quand le cinéma met en lumière les liens destructeurs

Le cinéma a souvent exploré les relations toxiques entre les personnages, mettant en lumière des liens destructeurs et malsains. Voici 11 exemples marquants de ces relations dépeintes à l'écran.

1. Le Joker et Harley Quinn dans Suicide Squad (2016)

Le couple formé par Le Joker et Harley Quinn est l'un des exemples les plus célèbres de relation toxique au cinéma. Le Joker manipule et maltraite constamment Harley, qui reste pourtant dévouée à son bourreau. Cette relation est d'autant plus destructrice qu'elle entraîne Harley dans une spirale de violence et de folie.

2. Edward et Bella dans Twilight (2008-2012)

La saga Twilight met en scène la relation passionnelle entre Edward, un vampire, et Bella, une humaine. Malgré leur amour, cette relation est empreinte de possessivité et de contrôle, Edward surveillant constamment Bella et la mettant en danger à plusieurs reprises. De plus, leur lien est souvent présenté comme une obsession plutôt que comme un amour sain.

3. Christian Grey et Anastasia Steele dans Cinquante nuances de Grey (2015-2018)

Dans la trilogie Cinquante nuances de Grey, Christian Grey initie Anastasia Steele aux pratiques BDSM. Si cette relation peut sembler consentie, elle est en réalité basée sur la domination et le contrôle de Christian sur Anastasia, qui se soumet à ses désirs sans vraiment connaître ses propres limites.

4. Amy et Nick Dunne dans Gone Girl (2014)

Gone Girl raconte l'histoire d'Amy, une femme qui disparaît mystérieusement, et de son mari Nick, soupçonné de l'avoir tuée. Au fil du film, on découvre que leur relation était en réalité empoisonnée par la manipulation et la violence psychologique d'Amy, qui n'hésite pas à mettre en scène sa propre disparition pour se venger de son mari.

5. Jack Torrance et Wendy Torrance dans Shining (1980)

Dans Shining, Jack Torrance, écrivain en mal d'inspiration, accepte un poste de gardien d'hôtel isolé avec sa femme Wendy et leur fils Danny. La relation entre Jack et Wendy est marquée par la violence verbale et physique de Jack, qui sombre peu à peu dans la folie.

6. Rosemary et Guy Woodhouse dans Rosemary's Baby (1968)

Dans ce film culte, Rosemary et Guy Woodhouse emménagent dans un nouvel appartement où ils font la connaissance de voisins étranges. La relation entre Rosemary et Guy se détériore rapidement lorsque Guy se montre prêt à sacrifier sa femme pour assurer sa réussite professionnelle.

7. Alex Forrest et Dan Gallagher dans Liaison fatale (1987)

Dans Liaison fatale, Dan Gallagher, un homme marié, entame une liaison avec Alex Forrest. Cette dernière devient rapidement obsédée par lui et se montre prête à tout pour le garder dans sa vie, allant jusqu'à menacer sa famille et sa carrière.

8. Nina Sayers et Lily dans Black Swan (2010)

Black Swan met en scène la rivalité entre deux danseuses, Nina et Lily. Cette relation toxique est alimentée par la jalousie et la compétition, poussant Nina à sombrer dans la paranoïa et l'auto-destruction.

9. Mark Zuckerberg et Eduardo Saverin dans The Social Network (2010)

Le film The Social Network retrace l'histoire de la création de Facebook et de la relation tumultueuse entre ses fondateurs, Mark Zuckerberg et Eduardo Saverin. Leur amitié est mise à mal par les ambitions démesurées de Mark et les manipulations auxquelles il se livre pour écarter Eduardo de l'entreprise.

10. Annie Wilkes et Paul Sheldon dans Misery (1990)

Dans Misery, Paul Sheldon, un écrivain à succès, est recueilli par Annie Wilkes, une infirmière qui se révèle être une fan obsessionnelle. Annie retient Paul prisonnier et le force à écrire un roman selon ses désirs, instaurant une relation de domination et de violence.

11. Tom Ripley et Dickie Greenleaf dans Le Talentueux Mr Ripley (1999)

Le film Le Talentueux Mr Ripley met en scène la relation malsaine entre Tom Ripley et Dickie Greenleaf, un jeune homme fortuné. Tom, fasciné par la vie de Dickie, cherche à s'approprier son identité et n'hésite pas à recourir à la manipulation et au meurtre pour parvenir à ses fins.

