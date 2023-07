15 signes révélateurs pour savoir si vous êtes avec la bonne personne

Comment savoir si vous faites face à la bonne personne à épouser ? Le conférencier et coach relationnel, James Michael Sama, partage ses réflexions sur les sentiments que votre partenaire devrait éveiller en vous. Selon lui, ces 15 sentiments sont essentiels pour construire une relation saine et épanouissante. Découvrez-les ci-dessous.

1. Un sentiment de paix : Ce sentiment est souvent négligé lors de la recherche d'un partenaire. Pour Sama, il est important de pouvoir vivre dans un environnement paisible et calme, où l'on peut simplement profiter de la présence de l'autre.

2. Un sentiment de gratitude : La gratitude mutuelle est essentielle dans une relation. Se sentir chanceux d'avoir son partenaire dans sa vie, et savoir qu'il ressent la même reconnaissance envers vous, renforce les liens du couple.

3. Un sentiment de désir : Le désir ne se limite pas au domaine physique. Il englobe également la partie mentale, émotionnelle et spirituelle de la relation. Il est important de différencier ce sentiment du besoin de dépendance, pour préserver son indépendance.

4. Un sentiment d'être désiré : La réciprocité du désir est cruciale pour une relation épanouissante. Se sentir désiré, tant sur le plan physique que spirituel, renforce le lien entre les partenaires.

5. Un sentiment d'être vu : Avoir quelqu'un qui vous apprécie pour ce que vous êtes réellement, avec toutes vos bizarreries et vos nuances, est un sentiment précieux. Être vraiment vu et aimé est une preuve d'amour unique.

6. Un sentiment d'être respecté : Le respect est un pilier fondamental dans une relation. Votre partenaire doit respecter vos limites, vos opinions et vos décisions. Il est essentiel de se sentir écouté et pris en compte dans la relation.

7. Un sentiment d'être entendu : Vos opinions et perspectives sont précieuses et valables. Être capable d'écouter et de se sentir écouté par votre partenaire est un signe d'égalité dans la relation.

8. Un sentiment d'inspiration et d'émerveillement : Se motiver et s'admirer mutuellement est essentiel dans une relation. Votre partenaire peut être une source d'inspiration pour atteindre vos objectifs et améliorations personnelles.

9. Un sentiment de sécurité : Se sentir en sécurité dans tous les aspects de la relation, à la fois physiquement, mentalement et émotionnellement, est essentiel pour permettre à l'amour de grandir librement.

10. Un sentiment de liberté : Une relation nécessite l'abandon de certaines libertés, mais il est tout aussi important de se sentir libre d'être soi-même, de grandir et de poursuivre ses rêves. Une relation basée sur l'autorité ou le contrôle n'est pas saine.

