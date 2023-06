18,6% des adolescents déclarent avoir un mauvais état d’esprit : Comment aider nos enfants à traverser cette étape difficile de la vie ?

L'adolescence est une période de transition majeure dans la vie d'un individu. C'est une étape où les jeunes passent de l'enfance à l'âge adulte, ce qui peut être difficile sur le plan émotionnel.

Selon une étude menée par le groupe interuniversitaire Epi4Health, près de 18,6% des adolescents déclarent avoir un mauvais état d'esprit. Cela souligne les défis auxquels ils font face pendant cette période de leur vie. Alors, comment pouvons-nous anticiper et faire face à ces changements en tant que parents ? Amalia Gordóvil, professeure associée à la faculté de psychologie et d'éducation de l'UOC, nous donne des réponses pour naviguer au mieux dans cette période délicate de la vie de nos enfants.

La flexibilité, la patience, l'amour et les limites : Les clés pour gérer l'adolescence d'un enfant

L'adolescence est une période de transition non seulement pour les jeunes, mais aussi pour leurs parents. Il est essentiel d'être flexible et de reconnaître que nos attentes et nos rôles en tant que parents doivent évoluer. Ce n'est plus le moment d'être simplement parents d'un jeune enfant, mais de devenir parents d'un adolescent. Cela peut être difficile à accepter, mais nous devons accompagner nos enfants avec amour et patience pendant ce processus. Il est également important de comprendre pourquoi cette période est si cruciale dans la vie de nos enfants. L'adolescence est le moment où ils commencent à construire leur identité propre et à se tourner vers d'autres personnes en dehors de la famille pour trouver des références. Cela peut nous rendre nerveux en tant que parents, car nous avons moins de contrôle sur leurs choix et décisions. Cependant, il est primordial de les accompagner dans leur recherche d'identité, tout en fixant des limites claires basées sur les valeurs que nous souhaitons transmettre. Il est important de choisir nos combats et de laisser de l'espace à nos enfants pour exprimer leur individualité.

Favoriser la communication avec son adolescent : Les clés d'une relation solide

La communication joue un rôle crucial dans la relation parent-adolescent. Amalia Gordóvil recommande deux mesures essentielles. Tout d'abord, il est important de cultiver la communication dès le plus jeune âge en passant du temps de qualité avec nos enfants et en les encourageant à discuter ouvertement de leur journée et de leurs expériences. Plutôt que de leur poser des questions simples comme “Qu'as-tu fait à l'école ?”, essayons de creuser plus profondément et d'ouvrir des conversations plus significatives. Cela renforcera les liens et créera un espace ouvert pour la communication. Deuxièmement, il est essentiel de montrer un véritable intérêt pour les centres d'intérêt de nos adolescents, même si cela peut sembler étrange ou futile pour nous. Que ce soit les youtubers qu'ils suivent ou les jeux vidéo auxquels ils jouent, faisons preuve d'un intérêt réel et authentique. Cela leur permettra de s'exprimer et de se sentir valorisés. De plus, demander leur avis ou leur aide dans des domaines où ils sont compétents, tels que la technologie ou la musique, renforcera leur estime de soi et renforcera leur relation avec les autres.

Garder un équilibre entre supervision et autonomie : La clé de la confiance mutuelle

Lorsqu'il s'agit de superviser la vie quotidienne de nos adolescents, il est important de trouver un équilibre entre supervision et autonomie. Bien que nous ayons besoin de savoir où ils se trouvent et ce qu'ils font, il est essentiel de ne pas utiliser le terme “contrôle” car il peut être perçu négativement par les adolescents. Fixer des limites claires est important, comme connaître les lieux où ils se rendent ou établir une heure de rentrée lorsqu'ils sortent faire la fête. En même temps, il est important de leur accorder une certaine marge de liberté pour qu'ils puissent se développer et prendre des décisions par eux-mêmes. Cela permettra de construire une relation de confiance mutuelle.

Rébellion des adolescents : Faire face avec patience et clarté

La rébellion est un aspect courant de l'adolescence, et il est important de la gérer avec patience et clarté. L'adolescence est le moment où nos enfants commencent à développer leur propre identité et à remettre en question les valeurs familiales qui ont été jusqu'à présent les leurs. Il est donc normal qu'ils cherchent à exprimer leur indépendance. En tant que parents, nous devons établir des limites claires et faire preuve de fermeté, mais sans tomber dans des arguments inutiles. Il est important de ne pas entrer dans des disputes sans fin, car cela ne mène à rien de constructif. Parfois, la meilleure façon de gagner est de ne pas participer à la bataille du tout. Cependant, il est également important de faire la distinction entre la rébellion normative de l'adolescence et les comportements plus problématiques qui nécessitent une intervention professionnelle. Si nous observons des signes de manque de respect grave ou de transgression systématique des limites, il est important de chercher de l'aide.

Santé mentale des adolescents : Signaux d'alerte à surveiller

La santé mentale des adolescents est un sujet important à prendre en compte. Il y a certains signes d'alerte qui devraient nous alarmer. Tout changement soudain d'humeur, comme la tristesse, l'irritabilité ou la colère, peut être un indicateur de problèmes sous-jacents. Si ces changements d'humeur se manifestent dans différents domaines de la vie de l'adolescent, il est important de prêter attention et de chercher des informations auprès de leurs enseignants ou de leurs amis. Une consommation excessive de substances comme l'alcool, les drogues ou les jeux vidéo peut également être un signe d'alerte. Enfin, il est important de surveiller les changements de comportement alimentaire, car les troubles alimentaires peuvent être courants chez les adolescents. Cependant, il est également important de se rappeler que certains comportements, comme passer plus de temps dans leur chambre ou communiquer moins avec nous, sont normaux pendant cette période de croissance. Il est essentiel de faire preuve de discernement et de rechercher des signes de détresse qui s'étendent au-delà des comportements typiques de l'adolescence.

L'adolescence est une période de changement et de défis, tant pour les jeunes que pour leurs parents. En suivant ces conseils et en prêtant attention aux signes d'alerte, nous pouvons soutenir nos enfants dans leur quête d'identité tout en veillant à leur bien-être émotionnel. Il est essentiel d'être flexibles, patients et aimants, tout en fixant des limites claires basées sur nos valeurs familiales. Apprécions les discussions ouvertes avec nos adolescents et montrons un véritable intérêt pour leurs passions et leurs centres d'intérêt. Ensemble, nous pouvons traverser avec succès cette étape cruciale de leur vie.

