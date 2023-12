Envie de déguster une glace maison sans sorbetière ? Découvrez 3 recettes simples et économiques pour préparer votre propre glace sans sorbetière et régalez-vous en famille ou entre amis.

1. Glace à la vanille onctueuse sans sorbetière

Pour réaliser cette délicieuse glace à la vanille sans sorbetière, vous aurez besoin des ingrédients suivants :

500 ml de crème fraîche épaisse

200 ml de lait concentré sucré

1 gousse de vanille

Commencez par fouetter la crème fraîche jusqu'à ce qu'elle devienne bien ferme. Incorporez ensuite le lait concentré sucré et les graines de vanille préalablement grattées. Mélangez bien le tout pour obtenir une préparation homogène.

Versez la préparation dans un récipient hermétique et placez-le au congélateur pendant au moins 6 heures. N'oubliez pas de remuer la glace toutes les 2 heures pour éviter la formation de cristaux de glace et obtenir une texture onctueuse.

2. Glace au chocolat fondant sans sorbetière

Les amateurs de chocolat seront ravis avec cette recette de glace au chocolat sans sorbetière. Voici les ingrédients nécessaires :

200 g de chocolat noir

400 ml de crème fraîche épaisse

200 ml de lait concentré sucré

Faites fondre le chocolat au bain-marie ou au micro-ondes. Pendant ce temps, fouettez la crème fraîche jusqu'à ce qu'elle soit bien ferme. Incorporez ensuite le lait concentré sucré et le chocolat fondu à la crème fouettée. Mélangez délicatement pour obtenir une préparation homogène.

Versez la préparation dans un récipient hermétique et placez-le au congélateur pendant au moins 6 heures. Comme pour la glace à la vanille, pensez à remuer la glace toutes les 2 heures pour éviter la formation de cristaux de glace et obtenir une texture fondante.

3. Glace aux fruits rouges légère sans sorbetière

Pour une glace aux fruits rouges sans sorbetière, vous aurez besoin des ingrédients suivants :

500 g de fruits rouges surgelés (fraises, framboises, myrtilles, etc.)

200 ml de crème fraîche épaisse

100 g de sucre glace

Mixez les fruits rouges surgelés avec le sucre glace jusqu'à obtenir une purée de fruits. Fouettez ensuite la crème fraîche jusqu'à ce qu'elle soit bien ferme. Incorporez délicatement la purée de fruits à la crème fouettée.

Versez la préparation dans un récipient hermétique et placez-le au congélateur pendant au moins 4 heures. N'oubliez pas de remuer la glace toutes les 2 heures pour éviter la formation de cristaux de glace et obtenir une texture légère et fruitée.

En suivant ces 3 recettes simples et économiques, vous pourrez préparer votre propre glace sans sorbetière et épater vos convives lors de vos prochains repas ou goûters. N'hésitez pas à varier les saveurs en remplaçant les fruits rouges par d'autres fruits surgelés ou en ajoutant des morceaux de fruits frais, des pépites de chocolat ou des noix à vos préparations. Bonne dégustation !

