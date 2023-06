30 prénoms français de bébé inspirés par la beauté de la lune

La lune, cet astre mystérieux et puissant, continue de fasciner et d'inspirer de nombreuses personnes à travers le monde.

C'est pourquoi de plus en plus de parents choisissent de donner à leur bébé un prénom en lien avec la lune. Que vous soyez un fan d'astrologie ou simplement attiré par la symbolique de cet astre, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs prénoms courts pour filles et garçons inspirés par la lune. Des prénoms variés, exotiques et porteurs de sens pour votre bébé.

Signification de la lune dans les prénoms

La lune a toujours été un symbole chargé de significations dans de nombreuses cultures à travers le monde. Les prénoms inspirés par la lune évoquent généralement des aspects tels que la féminité et la maternité, la spiritualité, la lumière et la protection, ainsi que les cycles et la renaissance.

Féminité et maternité

La lune est souvent associée à des qualités féminines telles que la fertilité, la maternité et la beauté. De nombreux prénoms de fille en lien avec la lune symbolisent ces qualités et évoquent leur lien étroit avec le féminin.

Mystère et spiritualité

La lune est également associée au mystère et à la spiritualité. Son cycle lunaire et ses différentes phases sont souvent perçus comme des symboles de transformation, d'intuition et d'aspects occultes de la vie. Les prénoms inspirés par la lune peuvent donc véhiculer un sentiment de mystère, de spiritualité et de connexion avec le transcendantal.

Lumière et protection

La lune est une source de lumière dans l'obscurité de la nuit. Les prénoms en lien avec la lune peuvent représenter l'idée de luminosité, d'illumination et de protection. Ils sont souvent associés à la guidance dans les moments difficiles et à une présence protectrice dans la vie d'une personne.

Cycles et renaissance

La lune passe par des phases et des cycles réguliers, de la nouvelle lune à la pleine lune. Cette nature cyclique est souvent associée à la renaissance, au renouveau et aux nouveaux départs. Certains prénoms inspirés par la lune évoquent cette idée de changement et de transformation.

30 prénoms de bébé qui signifient lune

– Amaris : “Fille de la lune”, ce prénom d'origine hébraïque évoque le lien étroit entre la féminité et la lune.

– Chandra : D'origine hindoue, ce prénom donne à la lune le statut de divinité.

– Luna : Simple, beau et évident, ce prénom reste l'un des préférés parmi les prénoms inspirés par la lune.

– Killari ou Kilari : Nom dérivé du quechua, il signifie “clair de lune”.

– Ayla ou Aila : Ce prénom d'origine turque signifie également “clair de lune”.

– Diane : Dans la mythologie romaine, Diane est la déesse de la chasse et elle est associée à la nature et à la lune.

– Mahina : D'origine hawaïenne, ce prénom signifie également “lune”.

– Nahiara : Ce prénom, écrit avec ou sans h, signifie également “clair de lune”.

– Mizuki : Prénom d'origine japonaise qui signifie “belle comme la lune”.

– Deva : D'origine hindoue, ce prénom est associé à la déesse de la lune dans cette religion.

– Leila : Ce prénom d'origine arabe signifie “beauté comme la nuit”.

– Yue : Prénom chinois qui signifie directement “lune”.

– Séléné ou Séléna : Ces prénoms, d'origine grecque, font référence à la déesse de la lune dans la mythologie grecque.

– Thé : Dans la mythologie grecque, Thé est la mère de Séléné et est également associée à la lune.

– Cyra : En persan, Cyra signifie “lune”.

– Lluna : Cette variante catalane du prénom “Lune” est idéale si vous recherchez une touche d'originalité.

– Metzi : Prénom aztèque qui signifie “petite lune”.

– Sashi : Ce nom traditionnel indien fait référence à la lune.

– Aqmar : Ce prénom arabe signifie “plus brillant que la lune”.

– Astennu : Dieu égyptien de la lune.

– Badra : Ce prénom arabe signifie “pleine lune”.

– Kuyén : Personnification de la lune dans la culture Raccoon.

– Leltxu : Ce prénom basque est inspiré d'un personnage mythologique qui pouvait modifier la lune pour désorienter les étrangers.

– Máni : Personnification de la lune dans la mythologie nordique.

– Ziri : Prénom d'origine berbère qui signifie “clair de lune”.

– Esmeray : Ce prénom signifie “lune noire”.

– Menas : Ce prénom évoque la divinité grecque de la lune et était couramment utilisé en Rome parmi les affranchis.

– Ania : Dans la mythologie romaine, Ania était la déesse de la Lune ou de l'année, représentant le renouvellement mensuel de sa jeunesse et la déesse de la longévité.

– Levana : Ce prénom d'origine hébraïque signifie “blanc comme la lune”. Dans la mythologie romaine, Levana était la déesse qui accordait la légitimité aux nouveau-nés.

– Lúa : Variante du prénom Luna, il signifie “ce qui brille et scintille”.

Avec cette liste de prénoms inspirés par la lune, vous trouverez sûrement celui qui conviendra le mieux à votre bébé. Que vous cherchiez un prénom court pour un garçon ou une fille, ces prénoms évoquent tous la puissance et la beauté de notre astre lunaire. Alors laissez-vous inspirer par la magie de la lune et choisissez le prénom idéal pour votre bébé.

