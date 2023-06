4 conseils pour booster votre productivité et gérer une journée chargée

Qui n'a jamais rêvé d'être plus efficace, de réaliser toutes ses tâches et de maximiser son emploi du temps ? Malheureusement, malgré nos efforts, nous avons parfois du mal à atteindre nos objectifs.

Heureusement, Mago More, un conférencier très demandé en Espagne, nous livre ses clés pour améliorer notre productivité, que ce soit au travail ou dans notre vie quotidienne.

La technologie : alliée ou obstacle ?

Pour optimiser notre temps de travail, il est essentiel de maîtriser les outils technologiques à notre disposition. Selon Mago More, nous sous-utilisons souvent nos smartphones alors qu'ils regorgent de fonctionnalités pratiques et permettent de gagner du temps. En désactivant les notifications pendant notre temps libre, nous nous déconnectons et nous nous concentrons pleinement sur nos tâches. En effet, nous déverrouillons notre écran en moyenne 150 fois par jour, ce qui nuit à notre productivité et à notre capacité de concentration.

Préparation et organisation pour une journée productive

Pour commencer la journée du bon pied, rien de tel qu'un bon petit-déjeuner. En effet, le glucose a un impact considérable sur notre énergie et notre productivité. De plus, regrouper les tâches similaires permet d'économiser du temps, car notre cerveau n'a pas à s'adapter à de nouveaux contextes à chaque tâche. Ainsi, en réduisant les interruptions et en organisant notre emploi du temps, nous optimisons notre productivité et évitons de nous disperser.

Laisser place à l'inspiration dans un environnement détendu

Le surmenage et la saturation d'activités nuisent à notre créativité. C'est pourquoi il est important de prévoir des moments d'ennui et de détente. Mago More conseille de ne rien faire, de laisser son esprit divaguer afin de favoriser l'émergence de nouvelles idées. Il rappelle également l'importance d'accorder du temps libre aux enfants pour favoriser leur imagination et leur curiosité.

Comprendre les limites de notre cerveau

Nous pensons souvent pouvoir accomplir plusieurs tâches à la fois, mais notre cerveau n'est pas conçu pour cela. Au lieu de nous disperser, il est plus efficace de combiner une activité rationnelle avec une autre qui ne nécessite pas de réflexion intense. Par exemple, on peut écouter un podcast tout en faisant du ménage. Cela permet d'activer notre cerveau et de rendre une tâche moins agréable plus supportable.

Avec ces conseils, Mago More nous invite à adopter une nouvelle philosophie de routine, où l'importance n'est pas tant d'atteindre nos objectifs que d'essayer de les atteindre en donnant le meilleur de nous-mêmes. Alors, prêts à booster votre productivité et à optimiser votre temps ?

