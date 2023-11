4 recettes exceptionnelles de verrines aux crevettes pour un réveillon du Nouvel An inoubliable!

Le réveillon du Nouvel An est l'occasion de se retrouver en famille ou entre amis autour d'un bon repas. Pour rendre cette soirée encore plus mémorable, pourquoi ne pas surprendre vos invités avec des verrines aux crevettes ? Voici quatre recettes exceptionnelles qui feront sensation.

Verrines aux crevettes et à l'avocat

La première recette que nous vous proposons est une verrine aux crevettes et à l'avocat. Cette recette est très simple à réaliser et ne nécessite que quelques ingrédients :

200g de crevettes décortiquées

2 avocats mûrs

Le jus d'un citron

Sel, poivre

Commencez par couper les avocats en petits cubes et arrosez-les de jus de citron pour éviter qu'ils ne noircissent. Ajoutez ensuite les crevettes décortiquées et assaisonnez à votre goût. Disposez le tout dans des verrines et servez frais. Cette verrine aux crevettes et à l'avocat est un véritable délice qui ravira vos invités.

Verrines aux crevettes et au fromage frais

La deuxième recette que nous vous proposons est une verrine aux crevettes et au fromage frais. Voici les ingrédients dont vous aurez besoin :

200g de crevettes décortiquées

150g de fromage frais

1 citron

Ciboulette

Sel, poivre

Mélangez le fromage frais avec le jus de citron, la ciboulette ciselée et assaisonnez à votre goût. Ajoutez ensuite les crevettes décortiquées et mélangez bien. Disposez le tout dans des verrines et servez frais. Cette verrine aux crevettes et au fromage frais est un véritable régal pour les papilles.

Verrines aux crevettes et à la mangue

La troisième recette que nous vous proposons est une verrine aux crevettes et à la mangue. Voici les ingrédients dont vous aurez besoin :

200g de crevettes décortiquées

1 mangue mûre

Le jus d'un citron vert

Sel, poivre

Commencez par couper la mangue en petits cubes et arrosez-les de jus de citron vert. Ajoutez ensuite les crevettes décortiquées et assaisonnez à votre goût. Disposez le tout dans des verrines et servez frais. Cette verrine aux crevettes et à la mangue est une explosion de saveurs tropicales qui surprendra agréablement vos invités.

Verrines aux crevettes et au saumon fumé

La dernière recette que nous vous proposons est une verrine aux crevettes et au saumon fumé. Voici les ingrédients dont vous aurez besoin :

200g de crevettes décortiquées

100g de saumon fumé

150g de fromage frais

Aneth

Sel, poivre

Mélangez le fromage frais avec l'aneth ciselée et assaisonnez à votre goût. Ajoutez ensuite les crevettes décortiquées et le saumon fumé coupé en petits morceaux. Disposez le tout dans des verrines et servez frais. Cette verrine aux crevettes et au saumon fumé est un véritable délice qui ravira les amateurs de produits de la mer.

Voilà, vous avez maintenant quatre recettes exceptionnelles de verrines aux crevettes pour rendre votre réveillon du Nouvel An inoubliable. N'hésitez pas à les essayer et à les personnaliser selon vos goûts. Bonne dégustation !

