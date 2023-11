45 Idées pour un Brunch Maison Original et Délicieux

Envie d'organiser un brunch maison original et délicieux ? Découvrez 45 idées pour surprendre vos convives et régaler leurs papilles !

Les incontournables du brunch

Un brunch réussi repose sur quelques classiques qui raviront à coup sûr les gourmands. Voici quelques idées pour composer votre menu :

Pain frais : baguette, pain de campagne, pain aux céréales… Variez les plaisirs !

: baguette, pain de campagne, pain aux céréales… Variez les plaisirs ! Viennoiseries : croissants, pains au chocolat, brioches… Faites-vous plaisir !

: croissants, pains au chocolat, brioches… Faites-vous plaisir ! Œufs : brouillés, au plat, à la coque, en omelette… Les œufs sont un incontournable du brunch.

: brouillés, au plat, à la coque, en omelette… Les œufs sont un incontournable du brunch. Charcuterie : jambon blanc, jambon cru, saucisson, bacon… Proposez un assortiment de charcuteries pour satisfaire tous les goûts.

: jambon blanc, jambon cru, saucisson, bacon… Proposez un assortiment de charcuteries pour satisfaire tous les goûts. Fromages : comté, brie, chèvre, bleu… Offrez un plateau de fromages variés.

: comté, brie, chèvre, bleu… Offrez un plateau de fromages variés. Fruits frais : pommes, oranges, raisins, kiwis… Les fruits apportent une touche de fraîcheur à votre brunch.

: pommes, oranges, raisins, kiwis… Les fruits apportent une touche de fraîcheur à votre brunch. Jus de fruits : orange, pomme, ananas… Privilégiez les jus de fruits frais et maison.

: orange, pomme, ananas… Privilégiez les jus de fruits frais et maison. Boissons chaudes : café, thé, chocolat chaud… Les boissons chaudes sont indispensables pour bien commencer la journée.

Des idées originales pour un brunch maison

Pour surprendre vos convives et sortir des sentiers battus, voici quelques idées originales à intégrer à votre brunch :

Crêpes salées : garnies de fromage, jambon, champignons, œufs… Les crêpes salées sont une alternative gourmande aux traditionnels œufs brouillés.

: garnies de fromage, jambon, champignons, œufs… Les crêpes salées sont une alternative gourmande aux traditionnels œufs brouillés. Bagels : garnis de saumon fumé, cream cheese, avocat, roquette… Les bagels apportent une touche new-yorkaise à votre brunch.

: garnis de saumon fumé, cream cheese, avocat, roquette… Les bagels apportent une touche new-yorkaise à votre brunch. Quiches et tartes salées : quiche lorraine, tarte aux poireaux, tarte à la tomate… Les quiches et tartes salées sont parfaites pour un brunch convivial.

: quiche lorraine, tarte aux poireaux, tarte à la tomate… Les quiches et tartes salées sont parfaites pour un brunch convivial. Salades composées : salade de pâtes, salade de quinoa, salade de lentilles… Les salades composées apportent légèreté et saveurs à votre brunch.

: salade de pâtes, salade de quinoa, salade de lentilles… Les salades composées apportent légèreté et saveurs à votre brunch. Smoothies : fruits rouges, banane, mangue… Les smoothies sont une alternative rafraîchissante aux jus de fruits classiques.

: fruits rouges, banane, mangue… Les smoothies sont une alternative rafraîchissante aux jus de fruits classiques. Pancakes : nature, aux myrtilles, au chocolat… Les pancakes sont un incontournable des brunchs américains.

: nature, aux myrtilles, au chocolat… Les pancakes sont un incontournable des brunchs américains. Muesli et granola : pour un brunch healthy, proposez du muesli ou du granola à déguster avec du yaourt et des fruits frais.

Des recettes végétariennes et véganes pour un brunch inclusif

Pour satisfaire tous vos convives, pensez à inclure des options végétariennes et véganes dans votre brunch :

Houmous : cette préparation à base de pois chiches est idéale pour tartiner sur du pain frais.

: cette préparation à base de pois chiches est idéale pour tartiner sur du pain frais. Guacamole : l'avocat est un incontournable des brunchs healthy. Proposez un guacamole maison pour varier les plaisirs.

: l'avocat est un incontournable des brunchs healthy. Proposez un guacamole maison pour varier les plaisirs. Falafels : ces boulettes de pois chiches épicées sont parfaites pour un brunch oriental.

: ces boulettes de pois chiches épicées sont parfaites pour un brunch oriental. Tartinades végétales : tapenade, caviar d'aubergine, pesto… Les tartinades végétales apportent saveurs et originalité à votre brunch.

: tapenade, caviar d'aubergine, pesto… Les tartinades végétales apportent saveurs et originalité à votre brunch. Yaourts végétaux : soja, amande, coco… Les yaourts végétaux sont une alternative gourmande aux yaourts traditionnels.

: soja, amande, coco… Les yaourts végétaux sont une alternative gourmande aux yaourts traditionnels. Fromages véganes : à base de noix de cajou, d'amandes ou de soja, les fromages véganes surprendront vos convives.

: à base de noix de cajou, d'amandes ou de soja, les fromages véganes surprendront vos convives. Pâtisseries véganes : muffins, cookies, gâteaux… Les pâtisseries véganes sont de plus en plus variées et gourmandes.

En suivant ces conseils et en faisant preuve d'imagination, vous pourrez proposer un brunch maison original et délicieux qui ravira tous vos convives. N'hésitez pas à personnaliser votre menu en fonction des goûts de chacun et à varier les plaisirs pour surprendre et régaler les papilles de vos invités.

