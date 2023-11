5 arbustes à fleurs à planter en octobre pour illuminer votre jardin

Envie d'égayer votre jardin en automne ? Découvrez notre sélection de 5 arbustes à fleurs à planter en octobre pour un jardin coloré et lumineux.

1. Le Camélia sasanqua

Le Camélia sasanqua est un arbuste originaire du Japon qui fleurit de l'automne jusqu'au début de l'hiver. Ses fleurs aux couleurs vives, allant du blanc au rouge en passant par le rose, apportent une touche de couleur et de gaieté à votre jardin. Il est également apprécié pour son feuillage persistant et brillant.

Pour planter le Camélia sasanqua, choisissez un emplacement mi-ombragé et un sol bien drainé. Il est important de l'arroser régulièrement, surtout en période de sécheresse. Voici quelques conseils pour sa plantation :

Creusez un trou d'environ 40 cm de profondeur et de largeur

Mélangez la terre extraite avec du terreau et du sable

Placez l'arbuste dans le trou et recouvrez-le de terre

Arrosez abondamment après la plantation

2. Le Mahonia x media ‘Charity'

Le Mahonia x media ‘Charity' est un arbuste à feuillage persistant qui offre de magnifiques grappes de fleurs jaunes parfumées de novembre à mars. Ses feuilles vert foncé, composées de folioles épineuses, apportent une touche d'originalité à votre jardin.

Le Mahonia x media ‘Charity' apprécie les sols riches et bien drainés, ainsi qu'une exposition mi-ombragée. Pour le planter, suivez ces étapes :

Creusez un trou d'environ 50 cm de profondeur et de largeur

Mélangez la terre extraite avec du terreau et du compost

Placez l'arbuste dans le trou et recouvrez-le de terre

Arrosez généreusement après la plantation

3. Le Viburnum tinus

Le Viburnum tinus, également appelé Laurier-tin, est un arbuste à feuillage persistant qui fleurit de novembre à avril. Ses fleurs blanches ou légèrement rosées, regroupées en ombelles, dégagent un parfum agréable. Il est également apprécié pour ses baies bleu-noir qui attirent les oiseaux.

Le Viburnum tinus préfère les sols frais et bien drainés, ainsi qu'une exposition ensoleillée ou mi-ombragée. Voici comment le planter :

Creusez un trou d'environ 60 cm de profondeur et de largeur

Mélangez la terre extraite avec du terreau et du compost

Placez l'arbuste dans le trou et recouvrez-le de terre

Arrosez abondamment après la plantation

4. Le Choisya ternata

Le Choisya ternata, aussi appelé Oranger du Mexique, est un arbuste à feuillage persistant qui fleurit en automne et au printemps. Ses fleurs blanches étoilées dégagent un parfum d'orange doux et envoûtant. Son feuillage vert foncé et brillant apporte une touche d'élégance à votre jardin.

Le Choisya ternata apprécie les sols légers, frais et bien drainés, ainsi qu'une exposition ensoleillée ou mi-ombragée. Pour le planter, suivez ces conseils :

Creusez un trou d'environ 50 cm de profondeur et de largeur

Mélangez la terre extraite avec du terreau et du compost

Placez l'arbuste dans le trou et recouvrez-le de terre

Arrosez généreusement après la plantation

5. Le Skimmia japonica

Le Skimmia japonica est un arbuste à feuillage persistant originaire du Japon qui fleurit en automne et en hiver. Ses fleurs blanches ou rosées, regroupées en grappes, dégagent un parfum épicé. Il est également apprécié pour ses baies rouges qui persistent tout l'hiver.

Le Skimmia japonica préfère les sols humifères, frais et bien drainés, ainsi qu'une exposition mi-ombragée. Voici comment le planter :

Creusez un trou d'environ 40 cm de profondeur et de largeur

Mélangez la terre extraite avec du terreau et du compost

Placez l'arbuste dans le trou et recouvrez-le de terre

Arrosez abondamment après la plantation

En choisissant l'un ou plusieurs de ces arbustes à fleurs, vous apporterez de la couleur et de la lumière à votre jardin en automne. N'hésitez pas à les associer pour créer des massifs harmonieux et attrayants.

