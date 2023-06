5 astuces maison pour protéger votre chat de la chaleur à petit prix

Avec l'arrivée de l'été et les températures typiques de la fin juillet, nous avons tous chaud. Mais si nous, les humains, nous fondons, qu'en est-il de nos animaux de compagnie ?

Tout le monde sait qu'il faut être prudent avec les chiens, qui peuvent rester “collés” au bitume si on les sort de la maison. Mais qu'en est-il des chats ? Nos compagnons félins sont très sensibles aux changements de température, surtout lorsque les thermomètres grimpent brusquement. Voici quelques conseils et astuces simples, faits maison et peu coûteux pour que vous puissiez prendre soin de vos minous cet été et les maintenir à l'aise malgré la chaleur.

Eau fraîche : l'ingrédient essentiel pour garder votre chat hydraté

Cela semble évident, mais il n'est jamais inutile de le rappeler. Tout au long de l'année, mais surtout pendant les jours et les mois les plus chauds, il est conseillé de changer l'eau de votre chat plusieurs fois par jour. Il doit toujours avoir de l'eau fraîche à sa disposition, que ce soit dans des bols ou dans une fontaine. Il est également important de changer l'eau de la fontaine plus souvent en été. Les chats sont des animaux qui, par habitude, ont tendance à boire très peu, mais si de l'eau fraîche est toujours disponible, ils sont plus susceptibles de se réhydrater lorsqu'ils en ont besoin.

La serviette glacée : une astuce simple pour rafraîchir votre chat

Votre chat a trop chaud en été ? Il existe une solution très simple pour le rafraîchir : prenez un gant de toilette, enroulez-le, mettez-le dans un sac hermétique (ou scellé) et placez-le au congélateur pendant plusieurs heures. Lorsque vous le sortirez du sac, il sera froid, mais pas gelé, et sera donc parfait pour être placé à côté de votre chat. Vous verrez qu'il s'endormira dessus. La clé est de toujours avoir des serviettes dans le congélateur. Ainsi, lorsqu'une serviette surchauffe, il y en a toujours une de rechange. Cette astuce simple peut également être combinée avec des tapis froids vendus dans les animaleries. Si vous les placez sur le sol, vous pouvez être sûr qu'il s'y allongera pour se rafraîchir.

Brossage rafraîchissant : prenez soin de la fourrure de votre chat en été

Le brossage de votre chat en été devrait devenir une routine quasi quotidienne (en cas de doute, demandez à votre vétérinaire). Ainsi, les poils morts ne s'accumuleront pas et il aura moins chaud. Mais vous pouvez aussi profiter des températures élevées pour caresser et “peigner” votre chat avec une petite serviette imbibée d'eau froide. Votre chat appréciera de se faire dorloter. Il est également essentiel d'essuyer sa tête, son dos et ses pattes avec une lingette humide tous les jours, voire plusieurs fois si vous voyez que la chaleur le tue.

Nourriture humide rafraîchissante : une astuce délicieuse pour votre chat

Une alimentation équilibrée pour un chat consiste en une combinaison de nourriture et d'aliments humides, tous deux de bonne qualité et avec des ingrédients aussi naturels que possible. En soi, la nourriture humide permet d'hydrater les chats qui ont du mal à boire, mais si nous leur donnions un peu plus de fraîcheur en été ? En plus, c'est très simple : mettez leur boîte au réfrigérateur pendant un certain temps avant de la leur donner. Il existe également des repas humides sous forme de soupes, qui comprennent un petit bouillon qui les rend fous s'il est frais.

Glace pour chat : une gourmandise rafraîchissante

Qui n'aime pas les glaces en été ? Alors pourquoi ne pas préparer des glaces pour chats afin de rafraîchir votre animal ? Il existe différentes façons de les préparer : vous pouvez prendre leur nourriture humide, la mettre dans un bac à glaçons et la donner à votre chat pour qu'il se nourrisse et se rafraîchisse en même temps. Une autre option consiste à réduire en purée les fruits préférés de votre chat (ceux qui ne l'empoisonnent pas) et à en faire de la crème glacée dans le bac à glaçons. Mais attention, s'il ne les mange pas sous surveillance, il fera des dégâts. Pour éviter cela, préparez la glace pour chat en forme de sucette glacée et donnez-la-lui vous-même.

Les signes avant-coureurs du coup de chaleur chez le chat : soyez vigilant

Respirer la bouche ouverte et difficilement, halètement, oreilles et coussinets très chauds, salive excessive, frisson, vacillement, gencives plus foncées que la normale… ce sont là quelques-uns des signes avant-coureurs d'un coup de chaleur chez le chat. Dès les premiers signes, il est essentiel de rester calme et d'agir immédiatement pour que le coup de chaleur ne soit pas fatal. Trouvez un endroit frais et ombragé pour qu'il se rétablisse progressivement, et donnez-lui de l'eau fraîche. En outre, pensez à le rafraîchir activement en utilisant une serviette humide ou en l'enveloppant dans une serviette. Si l'état de votre chat ne s'améliore pas ou s'il présente des signes de choc, n'hésitez pas à l'emmener immédiatement chez le vétérinaire.

Prenez soin de votre chat cet été ! Suivez nos astuces pour le garder au frais et en bonne santé.

