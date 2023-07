5 conseils de décoration pour apporter une touche personnelle à votre maison

Donner un nouveau look à votre maison : 5 astuces déco simples qui changeront tout

Vous avez pensé à donner un nouveau look à votre maison, mais vous ne savez pas par où commencer, même après avoir jeté un coup d'œil aux 10 articles de décoration d'été à moins de 50 euros que nous vous avons suggérés ? En réalité, bien qu'en Espagne nous nous compliquions souvent la vie en recherchant des éléments de décoration coûteux, des tendances trop compliquées et toutes sortes de styles, le plus important est de se sentir à l'aise dans les espaces de votre maison et vous pouvez y parvenir grâce à quelques astuces de décoration simples.

Concrètement, cette fois-ci nous voulons vous proposer cinq éléments décoratifs simples qui peuvent apporter un virage à 180º à la décoration de votre maison, tout en ajoutant cette touche de personnalité et de style que vous recherchez. A noter.

Bien entendu, avant de vous atteler à la définition de ces cinq éléments et astuces décoratives qui donneront de la personnalité à votre intérieur, il est important que vous sachiez également définir votre personnalité et votre caractère afin qu'ils se reflètent dans les styles de votre intérieur et, surtout, que vous osiez essayer. Ce n'est qu'ainsi que vous saurez ce que vous aimez plus ou moins.

L'importance des textiles

C'est peut-être l'une des choses les plus simples, mais les textiles nous aident beaucoup à décorer. Ces éléments nous aident à changer complètement l'aspect de la maison, même avec quelques éléments seulement. Il faut ajouter que c'est l'un des éléments décoratifs les plus économiques et les plus efficaces pour donner un autre aspect à la maison.

Osez les coussins colorés qui s'intègrent à votre décoration, mais aussi les tapis, les nappes, les changements de table, les rideaux, le linge de lit…. Tout un monde de possibilités s'offre à vous.

Ajoutez une touche de nature en ajoutant des plantes

Les plantes sont un autre de ces éléments mobiles qui peuvent vous aider à transformer la décoration de votre maison en quelques secondes. De plus, selon la saison, certaines plantes d'intérieur vous aideront à rafraîchir ou à réchauffer votre intérieur, vous pouvez donc en tenir compte pour améliorer encore votre sentiment d'être chez vous.

Les plantes et leurs tons verts vous aideront à remplir chaque coin de vie et à apporter une touche de nature et de fraîcheur.

Assurer un bon éclairage

L'éclairage est souvent l'un des éléments qui passent inaperçus lorsqu'il s'agit de redécorer la maison, mais la réalité est qu'il est essentiel pour décorer les différents environnements et pièces.

Si vous choisissez la lumière blanche, vous obtiendrez une sensation beaucoup plus froide que la lumière jaune. La meilleure façon de ne pas échouer est de commencer par un point de lumière blanche de base et d'ajouter ensuite d'autres petits points de lumière plus chaude dans différentes parties de la pièce.

Ajoutez des souvenirs ou des objets qui vous parlent

Il ne s'agit pas ici de remplir les étagères de souvenirs, mais de pouvoir sélectionner ce qui peut générer un souvenir et vous apporter une bonne énergie.

Intégrez ces éléments au reste de la décoration, mais évitez de surcharger les espaces. Rappelez-vous qu'en matière de décoration, “moins c'est plus”.

Mélanger les matériaux

Cette vieille idée que les meubles doivent tous être de la même gamme et du même modèle, débarrassez-vous-en. Nous vous conseillons de prendre soin de chaque élément et meuble de la maison, mais d'oser mélanger les matériaux et, bien sûr, de ne pas avoir peur d'essayer des structures et des formes différentes. C'est ce mélange qui donnera la touche finale de personnalité que vous recherchez dans votre maison.

Choisir trop de pièces du même style ou design peut rendre la décoration de votre maison monotone et prévisible. Ce mélange de meubles avec différentes textures et éléments tels que le bois, les tissus d'ameublement ou même les plantes, donnera de la variété et de la personnalité à chaque pièce.

Vous pouvez également rechercher une pièce emblématique qui ajoute une touche supplémentaire de caractère à votre maison. Vous pouvez opter pour un meuble qui est à la mode, qui a une histoire, qui attire l'attention ou qui fait une déclaration spéciale. Une bonne façon de procéder est de profiter des opportunités qu'offrent parfois les marchés aux puces et les magasins d'antiquités, où vous êtes sûr de trouver l'une de ces pièces spéciales.

