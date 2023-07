5 conseils de styliste pour styliser une chemise blanche classique après 50 ans

Les chemises blanches sont des incontournables dans chaque garde-robe. Elles peuvent être portées de différentes façons et s'adaptent à toutes les occasions, que ce soit pour une tenue décontractée, professionnelle ou pour une soirée.

Cependant, il est parfois difficile de trouver de nouvelles idées pour styliser nos chemises blanches et éviter la monotonie. C'est pourquoi nous avons demandé à des stylistes personnels de nous donner leurs astuces et formules préférées pour styliser des chemises blanches pour les femmes de 50 ans et plus. Voici quelques idées qui vous inspireront et vous aideront à créer des options de tenues infinies.

1. Superposez votre t-shirt blanc préféré avec un blazer et un pantalon

Rehaussez votre t-shirt blanc préféré en le superposant sous un blazer et en l'associant à un pantalon. Marlene Anzaldua, une styliste de mode à Chicago, suggère d'accessoiriser avec des bijoux légers et un mocassin. Cette formule est idéale pour créer un look classique et sophistiqué. Pour une tenue plus décontractée, remplacez le blazer par un cardigan ou une veste en jean et les mocassins par des sneakers. Vous pouvez également troquer le pantalon pour un jean impeccable. Choisissez des t-shirts en coton et en lin pour un confort optimal et une grande polyvalence.

2. Remplacez le t-shirt par une chemise boutonnée pour un look plus chic

Un jean et un t-shirt sont une combinaison classique, mais vous pouvez facilement la rendre plus élégante dans votre cinquantaine. Remplacez le t-shirt par une chemise boutonnée et accessoirisez avec une ceinture, des petits talons et un fedora rond, comme le suggère Marlene Anzaldua. N'hésitez pas à ajouter des bijoux qui reflètent votre personnalité. Cette astuce rapide vous permettra de créer une tenue qui vous ressemble et de vous démarquer.

3. Associez votre t-shirt blanc à une jupe en cuir pour une tenue élégante et inattendue

Si vous recherchez une tenue à la fois élégante et inattendue, associez votre t-shirt blanc à une jupe en cuir mi-longue. Marlene Anzaldua recommande également d'ajouter une écharpe au cou pour apporter une touche d'intérêt supplémentaire. Complétez le look avec des bottines ou des cuissardes dont la tige dépasse l'ourlet de la jupe. Cette combinaison est parfaite pour un look professionnel, mais conviendra également pour un rendez-vous amoureux. En hiver, ajoutez un gros tricot par-dessus votre t-shirt et portez un long manteau pour rester au chaud tout en restant stylée.

4. Portez votre t-shirt blanc sous une robe sans manches pour plus de couverture et de style

Si vous avez une robe à bretelles ou sans manches et que vous souhaitez ajouter un peu plus de couverture, mettez votre t-shirt blanc en dessous. Victoria Delane, une styliste personnelle, explique que cette astuce apporte un peu plus de jeunesse à votre garde-robe tout en restant élégante. Cette formule fonctionne particulièrement bien lorsque votre robe contraste fortement avec la chemise, comme avec un imprimé audacieux ou un ton de bijou brillant.

5. Ajoutez une touche de style en nouant votre chemise blanche

Pour donner une nouvelle forme à votre chemise blanche, vous pouvez la nouer autour de votre nombril. Victoria Delane recommande de prendre un bouton de votre chemise boutonnée et de l'attacher en un nœud. Cette astuce mettra en valeur votre taille de manière élégante. Vous pouvez porter votre chemise ainsi nouée sur une robe ou avec un jean, un short ou une jupe.

En suivant ces astuces et en adoptant ces formules de tenues, vous ne vous retrouverez plus jamais sans rien à porter. Les chemises blanches sont des pièces polyvalentes et intemporelles qui peuvent être stylisées de multiples façons. Laissez libre cours à votre créativité et à votre personnalité pour créer des looks uniques et élégants.

