5 conseils pour empêcher les intrusions domiciliaires

Les vacances d'été sont un moment privilégié pour se reposer et profiter du beau temps. Cependant, cela signifie souvent laisser sa maison vide et augmenter ainsi le risque de cambriolage. Même si la France est considérée comme un pays sûr, les vols sont toujours d'actualité, notamment pendant les mois estivaux. Découvrez quelques astuces pour protéger votre maison pendant votre absence.

Les voleurs préfèrent le jeudi

Une étude révèle que le jeudi est le jour préféré des cambrioleurs pour passer à l'action. Le taux de cambriolages est le plus élevé entre 01h00 et 03h00 du matin ce jour-là. De plus, les jours fériés sont également propices aux vols, avec une probabilité augmentée de 25%.

Assurez-vous que vos portes et fenêtres sont bien verrouillées

Les portes et les fenêtres sont les principaux points d'entrée des cambrioleurs. Avant de partir en vacances, vérifiez que toutes les portes sont correctement verrouillées et que les fenêtres sont fermées. Si possible, optez pour des portes blindées qui sont plus difficiles à ouvrir.

Faites illusion d'une présence

Une astuce pour dissuader les cambrioleurs est de laisser certaines lumières allumées pendant votre absence. Cela donnera l'impression qu'il y a des personnes à l'intérieur de la maison. Si vous disposez d'un système d'éclairage programmable, programmez-le pour allumer et éteindre les lumières à différents moments de la journée.

Ne laissez pas de signes de votre absence

Avant de partir en vacances, assurez-vous de faire ramasser votre courrier régulièrement et de ne pas laisser les vêtements sécher à l'extérieur. Ces signes d'absence prolongée pourraient attirer l'attention des cambrioleurs. De plus, soyez attentifs aux éventuels signes de marquage de votre maison, tels que du plastique sur la porte ou des appels suspects.

Investissez dans un système de sécurité

Pour une protection maximale, il peut être judicieux d'installer un système de sécurité, comme une alarme ou des caméras de surveillance. Ces dispositifs dissuaderont les cambrioleurs et vous alerteront en cas d'intrusion.

En suivant ces quelques conseils, vous pourrez partir en vacances l'esprit tranquille, en sachant que votre maison est sécurisée. N'oubliez pas d'informer vos voisins de votre absence afin qu'ils puissent garder un œil sur votre propriété.

