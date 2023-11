5 délicieuses sauces et crèmes maison pour l’apéritif : le moment parfait pour y tremper vos snacks!

Envie de surprendre vos invités lors de l'apéritif avec des sauces et crèmes maison délicieuses et originales ? Découvrez 5 recettes faciles à réaliser pour accompagner vos snacks et régaler les papilles de vos convives.

1. La sauce guacamole, un classique indémodable

Le guacamole est une sauce d'origine mexicaine à base d'avocat, idéale pour accompagner des tortillas chips ou des légumes croquants. Pour réaliser cette recette, vous aurez besoin de :

2 avocats bien mûrs

1 oignon rouge

1 tomate

1 citron vert

1 gousse d'ail

Quelques brins de coriandre fraîche

Sel, poivre

Écrasez la chair des avocats à la fourchette, puis ajoutez l'oignon et la tomate finement hachés, l'ail écrasé, le jus de citron vert et la coriandre ciselée. Salez, poivrez et mélangez bien. Réservez au frais avant de servir.

2. La sauce tzatziki, une touche de fraîcheur venue de Grèce

Le tzatziki est une sauce grecque à base de yaourt et de concombre, parfaite pour accompagner des crudités ou du pain pita. Voici les ingrédients nécessaires :

1 concombre

2 yaourts à la grecque

2 gousses d'ail

Quelques brins d'aneth

Huile d'olive

Sel, poivre

Râpez le concombre et égouttez-le bien. Mélangez-le avec les yaourts, l'ail écrasé, l'aneth ciselé et un filet d'huile d'olive. Salez, poivrez et réservez au frais avant de déguster.

3. La sauce au fromage frais et aux herbes, une recette simple et savoureuse

Cette sauce au fromage frais et aux herbes est idéale pour accompagner des bâtonnets de légumes ou des gressins. Les ingrédients sont :

200 g de fromage frais (type Philadelphia)

Quelques brins de ciboulette, persil et coriandre

1 échalote

Sel, poivre

Mélangez le fromage frais avec les herbes ciselées et l'échalote finement hachée. Salez, poivrez et réservez au frais avant de servir.

4. La sauce salsa, pour une touche épicée

La sauce salsa est une sauce tomate piquante d'origine mexicaine, parfaite pour accompagner des tortillas chips ou des nachos. Voici les ingrédients nécessaires :

4 tomates

1 oignon rouge

1 gousse d'ail

1 piment jalapeño (ou autre piment selon votre goût)

Quelques brins de coriandre fraîche

1 citron vert

Sel, poivre

Hachez finement les tomates, l'oignon, l'ail et le piment. Mélangez-les avec la coriandre ciselée et le jus de citron vert. Salez, poivrez et réservez au frais avant de déguster.

5. La sauce houmous, une recette orientale gourmande

Le houmous est une purée de pois chiches à la crème de sésame, originaire du Proche-Orient. Il est idéal pour accompagner des légumes croquants ou du pain pita. Voici les ingrédients nécessaires :

400 g de pois chiches en conserve

2 cuillères à soupe de tahini (crème de sésame)

1 gousse d'ail

Le jus d'1 citron

Huile d'olive

Sel, poivre

Mixez les pois chiches égouttés avec le tahini, l'ail écrasé et le jus de citron. Ajoutez un filet d'huile d'olive pour obtenir une consistance crémeuse. Salez, poivrez et réservez au frais avant de servir.

Voilà de quoi régaler vos convives lors de l'apéritif avec ces 5 délicieuses sauces et crèmes maison. N'hésitez pas à varier les plaisirs en adaptant les recettes selon vos goûts et ceux de vos invités. Bon appétit !

