5 Innovations Ecolo pour Récupérer l’Eau de Pluie à la Maison ou sur un Balcon

Découvrez 5 innovations écologiques pour récupérer l'eau de pluie à la maison ou sur un balcon, et ainsi contribuer à la préservation de l'environnement tout en réalisant des économies d'eau.

1. Les récupérateurs d'eau de pluie classiques

Les récupérateurs d'eau de pluie classiques sont des dispositifs simples et efficaces pour collecter l'eau de pluie. Ils se présentent généralement sous la forme d'une cuve ou d'un réservoir, souvent en plastique, qui se place à proximité d'une descente de gouttière. L'eau ainsi récupérée peut être utilisée pour l'arrosage des plantes, le nettoyage des sols ou encore les chasses d'eau.

Il existe différents modèles de récupérateurs d'eau de pluie classiques, avec des capacités allant de quelques dizaines à plusieurs milliers de litres. Certains sont équipés de robinets, de filtres ou de systèmes de trop-plein pour faciliter leur utilisation et garantir une eau propre.

2. Les jardinières récupératrices d'eau

Pour ceux qui disposent d'un balcon ou d'une terrasse, les jardinières récupératrices d'eau sont une solution idéale pour collecter l'eau de pluie tout en profitant d'un espace vert. Ces jardinières sont conçues avec un système de récupération intégré, qui permet de stocker l'eau de pluie dans un réservoir situé sous la partie végétalisée.

Les avantages des jardinières récupératrices d'eau sont nombreux :

Elles permettent de récupérer l'eau de pluie sans avoir besoin d'une gouttière

Elles offrent un espace vert sur un balcon ou une terrasse

Elles contribuent à la régulation thermique et à l'isolation phonique du bâtiment

3. Les systèmes de récupération d'eau de pluie pour les toitures végétalisées

Les toitures végétalisées sont de plus en plus populaires, notamment en milieu urbain, pour leurs nombreux avantages écologiques et esthétiques. Elles permettent également de récupérer l'eau de pluie grâce à des systèmes spécifiques, qui peuvent être intégrés lors de la conception ou installés a posteriori.

Ces systèmes de récupération d'eau de pluie pour les toitures végétalisées sont composés d'un réseau de drains et de canalisations, qui collectent l'eau de pluie et la dirigent vers un réservoir. L'eau ainsi récupérée peut être utilisée pour l'arrosage des plantes, la chasse d'eau ou encore le nettoyage des sols.

4. Les chaînes de pluie

Les chaînes de pluie sont une alternative esthétique et écologique aux descentes de gouttière traditionnelles. Elles se composent d'une série de maillons ou de coupelles, qui guident l'eau de pluie depuis la gouttière jusqu'au sol ou vers un récupérateur d'eau. Les chaînes de pluie sont généralement fabriquées en métal, en céramique ou en verre, et peuvent être ornées de motifs décoratifs.

En plus de leur aspect esthétique, les chaînes de pluie présentent plusieurs avantages :

Elles réduisent l'érosion du sol en dispersant l'eau de pluie

Elles limitent les risques d'engorgement des gouttières

Elles permettent de récupérer l'eau de pluie pour une utilisation ultérieure

5. Les puits canadiens ou puits provençaux

Les puits canadiens, également appelés puits provençaux, sont des systèmes de récupération d'eau de pluie enterrés, qui permettent également de réguler la température intérieure d'une habitation. Ils se composent d'un réseau de tuyaux souterrains, qui récupèrent l'eau de pluie et la stockent dans un réservoir enterré.

L'eau ainsi récupérée peut être utilisée pour l'arrosage des plantes, la chasse d'eau ou encore le nettoyage des sols. De plus, le système de puits canadien permet de rafraîchir l'air intérieur en été et de le réchauffer en hiver, grâce à la température constante du sol.

