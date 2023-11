5 recettes de gommages visage 100% maison pour chaque type de peau

Découvrez 5 recettes de gommages visage 100% maison adaptées à chaque type de peau, pour un teint frais et éclatant.

1. Gommage au sucre et à l'huile d'olive pour les peaux normales

Pour les peaux normales, un gommage simple et efficace peut être réalisé à partir de deux ingrédients que vous avez probablement déjà dans votre cuisine : le sucre et l'huile d'olive. Ce gommage permet d'éliminer les cellules mortes et d'hydrater la peau en profondeur.

Voici comment préparer ce gommage :

Mélangez 2 cuillères à soupe de sucre avec 1 cuillère à soupe d'huile d'olive.

Appliquez le mélange sur votre visage en effectuant des mouvements circulaires.

Rincez à l'eau tiède et séchez votre visage avec une serviette propre.

2. Gommage au miel et au citron pour les peaux grasses

Les peaux grasses ont besoin d'un gommage spécifique pour réguler l'excès de sébum et resserrer les pores. Le miel possède des propriétés antibactériennes et hydratantes, tandis que le citron est un astringent naturel qui aide à éliminer les impuretés.

Voici la recette de ce gommage :

Mélangez 2 cuillères à soupe de miel avec le jus d'un demi-citron.

Appliquez le mélange sur votre visage en évitant le contour des yeux.

Laissez poser pendant 10 minutes, puis rincez à l'eau tiède.

3. Gommage à l'avoine et au yaourt pour les peaux sensibles

Les peaux sensibles nécessitent un gommage doux pour éviter les irritations. L'avoine est un ingrédient apaisant et exfoliant, tandis que le yaourt contient des probiotiques qui aident à maintenir l'équilibre de la flore cutanée.

Voici comment réaliser ce gommage :

Mélangez 2 cuillères à soupe de flocons d'avoine avec 2 cuillères à soupe de yaourt nature.

Appliquez le mélange sur votre visage en effectuant des mouvements circulaires.

Rincez à l'eau tiède et séchez votre visage avec une serviette propre.

4. Gommage au café et à l'huile de coco pour les peaux sèches

Les peaux sèches ont besoin d'un gommage hydratant et nourrissant pour retrouver leur éclat. Le café est un excellent exfoliant naturel, tandis que l'huile de coco possède des propriétés hydratantes et réparatrices.

Voici la recette de ce gommage :

Mélangez 2 cuillères à soupe de marc de café avec 1 cuillère à soupe d'huile de coco fondue.

Appliquez le mélange sur votre visage en effectuant des mouvements circulaires.

Rincez à l'eau tiède et séchez votre visage avec une serviette propre.

5. Gommage au bicarbonate de soude et à l'eau pour les peaux mixtes

Les peaux mixtes présentent des zones grasses et des zones sèches, il est donc important de choisir un gommage adapté. Le bicarbonate de soude est un exfoliant doux qui aide à éliminer les impuretés sans agresser la peau.

Voici comment préparer ce gommage :

Mélangez 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude avec un peu d'eau pour obtenir une pâte.

Appliquez le mélange sur votre visage en effectuant des mouvements circulaires.

Rincez à l'eau tiède et séchez votre visage avec une serviette propre.

En adoptant ces recettes de gommages visage 100% maison, vous offrirez à votre peau un soin adapté à ses besoins, tout en respectant l'environnement et votre budget. N'hésitez pas à les intégrer à votre routine beauté pour un teint frais et éclatant !

