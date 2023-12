5 Recettes fait maison de gommages pour le corps faciles à réaliser

Découvrez 5 recettes de gommages pour le corps faits maison, simples et efficaces pour prendre soin de votre peau. Ces gommages naturels sont à base d'ingrédients que vous avez probablement déjà dans votre cuisine.

1. Gommage au sucre et à l'huile d'olive

Le gommage au sucre et à l'huile d'olive est un classique des gommages faits maison. Il est idéal pour éliminer les cellules mortes et hydrater la peau en profondeur. Pour réaliser ce gommage, il vous faut :

1/2 tasse de sucre en poudre

1/4 tasse d'huile d'olive

Quelques gouttes d'huile essentielle de votre choix (facultatif)

Mélangez tous les ingrédients dans un bol jusqu'à obtenir une pâte homogène. Appliquez ensuite le mélange sur votre peau humide en effectuant des mouvements circulaires. Rincez à l'eau tiède et séchez délicatement avec une serviette.

2. Gommage au café et à l'huile de coco

Le gommage au café et à l'huile de coco est parfait pour stimuler la circulation sanguine et tonifier la peau. De plus, il aide à réduire l'apparence de la cellulite. Voici les ingrédients nécessaires :

1/2 tasse de marc de café

1/4 tasse d'huile de coco

1 cuillère à soupe de sucre en poudre (facultatif)

Faites fondre l'huile de coco au bain-marie ou au micro-ondes. Mélangez ensuite tous les ingrédients dans un bol. Appliquez le gommage sur votre peau humide en massant délicatement. Rincez à l'eau tiède et séchez avec une serviette.

3. Gommage au sel et au citron

Ce gommage au sel et au citron est idéal pour purifier et assainir la peau, grâce aux propriétés antibactériennes et antiseptiques du citron. Pour réaliser ce gommage, vous aurez besoin de :

1/2 tasse de sel fin

Le jus d'un citron

1 cuillère à soupe d'huile d'olive ou de coco

Mélangez tous les ingrédients dans un bol jusqu'à obtenir une pâte homogène. Appliquez le mélange sur votre peau humide en effectuant des mouvements circulaires. Rincez à l'eau tiède et séchez délicatement avec une serviette. Attention, ce gommage est déconseillé aux peaux sensibles.

4. Gommage à l'avoine et au miel

Le gommage à l'avoine et au miel est particulièrement adapté aux peaux sensibles et sèches. L'avoine apaise et adoucit la peau, tandis que le miel possède des propriétés hydratantes et cicatrisantes. Voici les ingrédients à utiliser :

1/2 tasse de flocons d'avoine

2 cuillères à soupe de miel

1 cuillère à soupe d'huile d'amande douce (facultatif)

Mélangez tous les ingrédients dans un bol jusqu'à obtenir une pâte épaisse. Appliquez le gommage sur votre peau humide en massant délicatement. Rincez à l'eau tiède et séchez avec une serviette.

5. Gommage au bicarbonate de soude et à l'eau

Le gommage au bicarbonate de soude et à l'eau est une option économique et écologique pour exfolier votre peau en douceur. Il vous faut simplement :

1/4 tasse de bicarbonate de soude

De l'eau tiède pour former une pâte

Mélangez le bicarbonate de soude avec un peu d'eau tiède jusqu'à obtenir une pâte épaisse. Appliquez le gommage sur votre peau humide en effectuant des mouvements circulaires. Rincez à l'eau tiède et séchez délicatement avec une serviette.

En somme, ces 5 recettes de gommages pour le corps faits maison sont faciles à réaliser et permettent de prendre soin de votre peau avec des ingrédients naturels et économiques. N'hésitez pas à les essayer et à les adapter en fonction de vos besoins et de vos préférences.

