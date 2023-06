5 remèdes naturels efficaces pour un sommeil de bébé

Plusieurs études montrent que l'insomnie est un problème fréquent, touchant environ 15% de la population adulte en France.

Non seulement elle affecte la qualité de vie, mais elle est également associée à des problèmes de santé tels que l'anxiété, la dépression, l'hypertension, le diabète et l'obésité. Heureusement, il existe des moyens naturels pour soulager l'insomnie passagère. Voici cinq conseils recommandés par les experts pour vous aider à mieux dormir.

1. Boire les bonnes choses

La consommation de certaines boissons peut favoriser un sommeil réparateur. La directrice médicale du Johns Hopkins Sleep Centre aux États-Unis, Charlene Gamaldo, suggère de boire du thé à la camomille, du lait chaud ou du jus de cerise acide avant de se coucher. Ces boissons aident à réguler le cycle du sommeil. Cependant, il est important de ne pas consommer de boissons alcoolisées ou caféinées, qui peuvent perturber le sommeil.

2. Faire de l'exercice régulièrement

L'exercice aérobique modéré est bénéfique pour améliorer la qualité du sommeil profond. Cependant, il est préférable de ne pas faire d'exercice juste avant le coucher, car cela peut augmenter la température du corps et rendre difficile l'endormissement. Essayez plutôt de faire de l'exercice dans la journée et évitez d'en faire moins de deux heures avant de vous coucher.

3. Essayez la mélatonine

La mélatonine est une hormone naturelle qui régule le cycle du sommeil. Dans notre société moderne où l'exposition à la lumière artificielle est constante, il peut être utile de prendre des compléments de mélatonine pour aider à réguler le sommeil. La mélatonine est normalement libérée par le cerveau environ quatre heures avant le moment où vous vous sentez somnolent. Par conséquent, prendre des compléments de mélatonine peut aider à réguler ce processus.

4. Maintenez une température fraîche dans la chambre

Une chambre fraîche peut favoriser un sommeil de meilleure qualité. Utilisez des draps en coton et des pyjamas légers pour vous assurer d'être à l'aise pendant la nuit. De plus, maintenez une température fraîche dans votre chambre en utilisant la climatisation ou en ouvrant une fenêtre. Une température d'environ 18-20 degrés Celsius est considérée comme idéale pour le sommeil.

5. Évitez la lumière avant de dormir

La lumière perturbe la production de mélatonine, l'hormone qui favorise le sommeil. Évitez d'utiliser des écrans électroniques, tels que téléphones portables et tablettes, avant de vous coucher. De plus, essayez de minimiser la lumière dans votre maison avant d'aller au lit. Évitez d'allumer des lumières vives et utilisez des veilleuses si nécessaire.

Ces cinq conseils simples peuvent faire une réelle différence dans votre qualité de sommeil. N'oubliez pas que l'insomnie est un problème courant et qu'il est important d'en parler à votre médecin si vous en souffrez régulièrement. Adoptez ces conseils dans votre routine quotidienne et profitez d'un sommeil plus réparateur et d'une meilleure qualité de vie.

