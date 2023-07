50 idées irrésistibles pour un premier rendez-vous qui briseront immédiatement la glace

Le premier rendez-vous est souvent le plus difficile à planifier. Vous vous demandez peut-être s'il vaut mieux opter pour quelque chose de simple, comme un café ou un verre, ou si vous êtes du genre à vouloir proposer quelque chose de plus original et mémorable.

Une chose est sûre : en matière de premiers rendez-vous, vous voulez choisir des activités qui vous assurent à tous les deux de passer un bon moment, et espérons-le, vous permettront de prévoir rapidement un deuxième rendez-vous. Nous vous proposons ici 14 idées uniques pour votre premier rendez-vous qui vous aideront à trouver votre alchimie.

1. Faites une promenade

Parfois, les idées de rendez-vous les plus simples sont les meilleures. Selon une étude de l'application de rencontres Zoosk, après le dîner et le café, faire une promenade est la troisième idée de rendez-vous la plus populaire chez les femmes de 30, 50 et 60 ans. Cela se classe quatrième chez les femmes de la vingtaine. Se promener est un moyen simple, naturel et peu coûteux de faire démarrer la conversation lors du premier rendez-vous.

2. Visitez une galerie d'art

“Visiter un ou plusieurs musées peut être un excellent premier rendez-vous”, déclare Michelle Ngome, intervenante, auteure et enthousiaste des relations. “De nombreux musées sont gratuits, abordables ou acceptent des dons. Cela donne au couple l'occasion de faire une petite conversation décontractée et de comprendre leurs perspectives de vie respectives à partir de l'art.” Un musée d'art offre également le cadre idéal pour dissiper toutes les silences gênants : il y aura une multitude de sujets de conversation intéressants autour de vous. De plus, de nombreux musées disposent de petits cafés, donc si les choses se passent bien, vous pouvez prolonger le rendez-vous en prenant un en-cas.

3. Echangez vos passe-temps

Ne faites pas attendre votre rendez-vous pour apprendre à vous connaître réellement. Diviser la journée entre vos activités préférées est un excellent moyen de mieux se connaître mutuellement. Chacun de vous choisit l'une de ses activités préférées et la partage avec l'autre. Après une pause repas, c'est au tour de l'autre personne.

4. Partez pour une visite de fantômes

Savez-vous que les endroits hantés sont de plus en plus populaires en tant que destinations touristiques ? Il est fort probable que vous n'ayez pas à voyager loin pour en trouver un. Il existe de nombreux sites surnaturels dans tous les États-Unis, et plus de personnes s'intéressent aux choses effrayantes que vous ne pouvez vous l'imaginer. De plus, la peur fait battre notre cœur de manière à rendre un premier rendez-vous encore plus excitant qu'il ne l'est déjà.

5. Rendez-vous dans un marché de producteurs

Il existe une tonne de raisons pour lesquelles cela fonctionne si bien pour un premier rendez-vous. “Premièrement, c'est un lieu public, donc relativement sûr”, explique Sunny Rodgers, sexologue clinicienne et coach sexuel certifiée. “De plus, cela donne aux rendez-vous qui sont nerveux socialement de nombreuses choses différentes à discuter. Vous pouvez discuter des fleurs, des fruits et des préférences en matière de confiture tout en vous promenant et en faisant du shopping ensemble. Si le rendez-vous se passe bien, je suggère d'acheter du café, des fruits ou de la crème glacée et de s'asseoir quelque part pour manger ou boire ensemble. Si les choses se passent extrêmement bien, je suggère d'acheter quelques ingrédients clés et de fixer un deuxième rendez-vous où vous cuisinerez ou préparerez les ingrédients achetés pour les déguster ensemble.” Et si le rendez-vous ne se passe pas bien ? Vous avez une excuse parfaite pour partir : des ingrédients frais qui doivent être rangés.

6. Essayez une soirée de questions-réponses

Cela fait sensation par rapport à la conversation habituelle autour d'un verre. De nombreux bars et pubs organisent des soirées de questions-réponses à thème, vous permettant ainsi de montrer vos connaissances en culture populaire ou en histoire et d'entrer dans l'esprit compétitif et ludique avec votre partenaire. Voyez si vous pouvez trouver un lieu avec d'autres activités afin d'avoir quelque chose à faire après la fin du jeu. Rien ne vous empêche de terminer la soirée par une soirée micro ouverte, une partie de fléchettes ou de billard.

7. Découvrez une fête foraine ou un parc d'attractions

Peu importe votre âge, un parc d'attractions (ou une fête foraine éphémère) est un excellent moyen de passer un bon moment. Avec des manèges, des jeux et des stands de nourriture à votre disposition, cela vous aidera à briser la glace et à combler les éventuels silences dans la conversation.

8. Echappez-vous d'une salle d'évasion

Ces jeux d'aventure dans lesquels les participants travaillent ensemble pour résoudre diverses énigmes sont incroyablement populaires en ce moment, et ils constituent une excellente activité pour un premier rendez-vous. “Une salle d'évasion est un moyen infaillible de connaître rapidement votre rendez-vous”, déclare Laura Bilotta, coach en rencontres et entremetteuse. “Vous devrez faire preuve d'esprit d'équipe, et la tâche à accomplir vous permettra de continuer à parler sans qu'il y ait de longs moments gênants.”

9. Faites de la randonnée

Si vous aimez tous les deux être actifs en plein air, c'est un excellent moyen d'apprendre à vous connaître. “Je ne recommande pas de partir dans une randonnée isolée ou qui prendrait des heures à terminer, mais plutôt de trouver un sentier de randonnée autour de votre ville, dans un parc ou à la campagne”, suggère J. Hope Suis, experte en relations et auteure. “Apportez de l'eau et quelques collations, habillez confortablement, et partez. Vous aurez amplement le temps de discuter et vous pourrez également évaluer leur spontanéité et peut-être même leurs compétences en matière de fitness.”

10. Assistez à une lecture

Si vous trouvez l'intelligence attirante, une lecture de littérature ou de poésie vous permettra d'évaluer l'intellect de votre rendez-vous et de trouver un sujet de conversation. “Cela vous permettra de parler d'un sujet qui ne soit pas simplement ‘parle-moi de toi', et vous aurez quand même une idée de l'autre personne”, explique Janet Zinn, conseillère conjugale. Pas besoin de voyager loin pour ce genre d'événements. Les lectures peuvent avoir lieu n'importe où, depuis la librairie du coin jusqu'au café du quartier.

11. Offrez-vous un soin spa

Il est encore trop tôt pour un massage en couple, mais pourquoi ne pas opter pour une manucure côte à côte ou un massage sur chaise ? Se faire chouchouter détendra les nerfs que vous ou votre rendez-vous pourriez avoir à l'idée de vous rencontrer, et permettra d'avoir une conversation beaucoup plus détendue. Vous en retirerez tous les deux la satisfaction de vous faire plaisir, même s'il n'y a pas d'étincelles.

12. Faites du patinage

“Le patinage sur glace ou le roller étaient des incontournables des rendez-vous au lycée pour beaucoup”, note Stef Safran, experte en rencontres et entremetteuse. “Essayez une activité qui met l'accent sur l'équilibre pour éviter de tomber – littéralement.” En fin de compte, faire face à un léger danger physique est une expérience de liaison vénérée.

13. Chantez au karaoké

“Rien ne nous rapproche autant de quelqu'un que la volonté de partager avec ouverture et honnêteté”, déclare Michelle Puster, conseillère professionnelle agréée. “Une démonstration de cette vulnérabilité montre la confiance et les efforts de connaître quelqu'un en partageant d'abord des choses sur soi-même.”

14. Visitez des maisons à vendre

Choisissez un jour de week-end pour visiter des maisons à vendre dans un quartier agréable près de chez vous. Beaucoup d'entre elles proposent des collations et des boissons gratuites, et vous pourrez également voir ce que votre rendez-vous…

