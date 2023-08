6 astuces rapides pour rafraîchir l’intérieur de votre voiture

6 astuces pour refroidir rapidement l'intérieur de votre voiture en été

Monter dans une voiture étouffante par une chaude journée d'été est sûr de rendre n'importe qui misérable. La climatisation ne semble jamais fonctionner assez vite, vous laissant aux prises avec de la sueur qui coule partout, sans parler de la douleur de toucher l'intérieur brûlant. Mais vous n'avez pas à rester assis là et à souffrir. En discutant avec des experts, nous avons rassemblé quelques conseils utiles sur la façon de réduire la température de votre véhicule à trois chiffres en un rien de temps. Lisez la suite pour découvrir les six moyens les plus rapides de refroidir l'intérieur de votre voiture.

1. Ouvrez les portes et allumez la climatisation

Même dans la chaleur de l'été, nous sommes nombreux à monter dans notre voiture et à fermer immédiatement la portière du conducteur. Mais Andrew Kuttow, un spécialiste de l'automobile et l'éditeur de LamboCars, recommande de désapprendre ce réflexe. Au lieu de cela, il dit que vous devriez démarrer votre voiture et faire exploser la climatisation pendant que les portes sont encore ouvertes. “Les portes grandes ouvertes créent une voie pour l'évacuation de l'air chaud, ce qui rend le processus de refroidissement plus efficace”, explique Kuttow. “Assurez-vous que vous êtes dans un endroit sûr et sécurisé lorsque vous faites cela, car laisser vos portes ouvertes peut constituer un risque pour la sécurité.”

2. Utilisez les fenêtres pour évacuer l'air chaud

Si vous devez commencer immédiatement et que vous n'avez pas le temps de laisser les portes ouvertes, vous pouvez toujours essayer une autre méthode de ventilation. « Baissez les vitres et mettez la climatisation à fond pendant que la voiture roule », conseille Julie Bausch, rédactrice en chef du point de presse automobile Car Talk. Selon Bausch, l'air chaud et stagnant dans votre voiture peut également s'échapper par les fenêtres ouvertes, bien que vos fenêtres soient un espace de sortie beaucoup plus petit que vos portes. “Au moment où l'air frais de la climatisation se mettra en marche, l'air plus chaud qui s'était accumulé dans la voiture aura disparu”, dit-elle.

3. Utilisez le mode air extérieur

La climatisation peut être une aubaine pour votre voiture pendant l'été étouffant. Mais vous ne voudrez pas simplement l'allumer par distraction. Josh Mitchell, un spécialiste CVC et le propriétaire d'AirConditionerLab, affirme que les conducteurs devraient éviter d'utiliser le mode de recirculation du système au début. “Au lieu de cela, lors du démarrage de la voiture, réglez la climatisation au maximum et utilisez le mode air extérieur”, conseille Mitchell. “Cela expulse l'air chaud et refroidit rapidement les intérieurs.”

4. Dirigez l'air frais vers le bas

Vous devez également porter une attention particulière aux bouches d'aération que vous utilisez si vous voulez que la climatisation de votre voiture fasse une différence rapidement. Selon Varda Meyers Epstein, une spécialiste de l'automobile et l'éditeur de Kars4Kids, vous devez utiliser les bouches d'aération inférieures du véhicule dans cette situation, et non les bouches d'aération supérieures. “Cela signifie diriger l'air frais et climatisé dans les pieds de votre voiture, en soufflant l'air chaud vers le haut et par les fenêtres ouvertes”, explique-t-elle. Epstein conseille de garder les bouches d'aération supérieures à la fois sur votre tableau de bord et à la base du pare-brise fermées lorsque vous faites cela.

5. Utilisez la méthode de fenêtre “4-10”

Si votre voiture n'a pas de climatisation ou si elle ne fonctionne pas bien, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez utiliser la méthode de fenêtre “4-10” pour créer un effet d'éventail dans ce cas, selon Andrew Kuttow. Cela se fait en abaissant une vitre, puis en ouvrant et en fermant la porte opposée (par exemple, la vitre côté conducteur et la porte côté passager) quatre à 10 fois. “C'est comme créer manuellement une brise pour expulser l'air chaud stagnant”, partage Kuttow. “Cette méthode ne nécessite aucun équipement spécial et peut être utilisée n'importe où, mais elle pourrait ne pas être aussi efficace dans des conditions extrêmement humides.”

6. Garez votre voiture à l'ombre

De nombreux experts recommandent de garer votre voiture sous un arbre ou dans un garage en été pour éviter qu'elle ne soit directement exposée au soleil. Mais si vous ne l'avez pas fait auparavant, vous pouvez toujours utiliser ces conseils pour refroidir rapidement l'intérieur de votre voiture. Neil Ferguson, un spécialiste de l'automobile et auteur de NeilsGarage.com, dit que vous devriez immédiatement prendre votre voiture, vous garer à l'ombre et vous y asseoir. “Ensuite, faites exploser cette climatisation à pleine puissance et accrochez-vous pendant quelques minutes jusqu'à ce que vous sentiez la différence”, dit-il.

En utilisant ces astuces simples, vous pouvez rapidement réduire la température de votre voiture et rendre vos trajets estivaux beaucoup plus agréables.

