6 mises à jour de couleurs qui peuvent instantanément rendre votre maison plus chère !

Certains propriétaires sont prêts à tout pour augmenter la valeur de leur maison. Malheureusement, bon nombre de ces mises à niveau ou rénovations peuvent être à la fois coûteuses et chronophages, dans la mesure où elles pourraient ne pas valoir l'investissement.

Mais cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas obtenir un look plus luxueux grâce à de plus petits changements. En fait, le simple fait d'utiliser différentes teintes de certaines manières peut aider à rehausser votre espace, selon les experts. Lisez la suite pour découvrir six mises à jour de couleurs qui peuvent instantanément rendre votre maison plus chère.

1. La porte d'entrée noire : une déclaration audacieuse

Changer les teintes de votre maison peut sembler être un processus très complexe : parfois, vous faites un changement et vous sentez que vous devez continuer les changements, car votre espace ne correspond plus. Mais David Ambrogio, un expert en rénovation domiciliaire et le propriétaire de NOLA Wholesale Properties, dit que peindre votre porte d'entrée en noir est une mise à niveau facile qui ne vous obligera pas à en fabriquer d'autres, si vous ne le souhaitez pas. “Une porte d'entrée noire fait une déclaration audacieuse sans être écrasante, et elle sert de fond neutre parfait qui fonctionne avec n'importe quel décor extérieur”, explique Ambrogio. “De plus, il ajoute la bonne quantité de pop à n'importe quel extérieur de maison sans entrer en conflit avec tout ce que vous avez à l'extérieur.”

2. Changer la couleur des cheminées en briques

Les vieilles cheminées en briques sont monnaie courante dans de nombreuses maisons, et un simple changement de couleur ici peut faire toute la différence, selon Daniel A. Herg, un expert en conception de maison et responsable du marketing chez DecorAndDecor. “Une cheminée en briques rouges, bien que chic, peut sembler vieille et usée lorsqu'elle n'est pas entretenue”, prévient-il. “Et si vous avez une maison plus moderne, cela a tendance à déprécier le look.” Herg conseille aux propriétaires de passer au gris clair, au blanc ou au noir pour leurs cheminées. “Ce changement de couleur le rend beaucoup plus cher et luxueux”, dit-il.

3. Les touches dorées : un air de luxe

Les couleurs dorées peuvent vraiment “élever votre espace”, Artem Kropovinsky, un décorateur d'intérieur et fondateur d'Arsight, dit. Mais cela ne signifie pas que vous devez soudainement appliquer une couche de peinture chatoyante sur vos murs. Au lieu de cela, Kropovinsky recommande d'utiliser des accents dorés dans tout votre espace. “Que ce soit sous la forme de cadres photo dorés, de luminaires ou de petites pièces de décoration, ces touches peuvent insuffler une sensation royale et haut de gamme dans votre maison”, dit-il. “L'or est synonyme d'opulence et de richesse – c'est un identifiant immédiat du luxe.”

4. Des couvercles dorés pour un look haut de gamme

Jay Sanders, entrepreneur et propriétaire du entreprise de rénovation de maison Castle Dream Construction conseille également aux propriétaires de remplacer leurs couvercles de prises standard et leurs interrupteurs d'éclairage par des couvercles dorés. “La plupart des maisons sont livrées avec tout le blanc de base, car c'est souvent l'option la moins chère”, déclare Sanders. “Une fois que vous avez remplacé le blanc de base par un choix haut de gamme, la pièce a l'air plus précieuse et haut de gamme.”

5. Ajouter de la verdure pour une touche luxueuse

Ajouter de la verdure à votre maison est l'un des moyens les plus simples et les plus rentables de la transformer, selon Anthony Lara, un décorateur et propriétaire de l'entreprise de peinture résidentielle Picazzo Painting. “Vraiment, les plantes d'intérieur et même un simple vase peuvent rendre un espace plus luxueux”, dit-il. Lara conseille de mettre quelques fleurs dans un vase à bourgeons et de l'ajouter à votre salle à manger, foyer ou même sur une table basse. “Si vous n'aimez pas prendre soin des plantes, vous pouvez également rechercher quelques tiges de feuillage d'imitation haut de gamme qui peuvent être utilisées toute l'année dans diverses situations”, ajoute-t-il.

6. Opter pour des couleurs neutres pour vos gros meubles

Un canapé jaune vif peut certainement constituer une amorce de conversation intéressante. Mais si vous voulez que votre maison ait plus de “sensation haut de gamme”, vous devriez vous en tenir à des couleurs neutres pour vos gros meubles, selon Bob Thomas, un retraité peintre et décorateur avec une expertise en théorie des couleurs et en design d'intérieur. Cela inclut des couleurs comme le beige, le gris ou le taupe. “Les neutres transmettent un sentiment de simplicité et d'élégance et peuvent fonctionner avec une large gamme d'autres couleurs”, explique-t-il.

