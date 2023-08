6 signes révélateurs d’une amitié qui s’effrite, selon les experts en thérapie

Même s'ils ne nous sont pas liés par le sang, les amis sont souvent nos confidents les plus fiables, nos compagnons de voyage et nos “partenaires criminels” de longue date.

Certaines amitiés s'étendent sur des décennies, depuis l'école primaire ou plus tôt, tandis que d'autres sont de nouveaux amis rencontrés au travail ou à l'église. Mais peu importe depuis combien de temps vous connaissez un ami, les gens vont et viennent dans la vie, même quand nous ne le voulons pas. Si vous sentez qu'un ami s'éloigne ou que vous perdez le contact, les experts disent qu'il y a quelques signes révélateurs que vous pouvez surveiller.

1. Des promesses non tenues et des difficultés à faire des plans

Nous sommes tous passés par là : vous rencontrez une connaissance, et pendant que vous vous rattrapez brièvement, vous dites que vous devriez prendre un café de temps en temps. Ensuite, bien sûr, cela n'arrive jamais. Mais bien que cela soit également typique pour les personnes que nous ne connaissons pas, cela peut être problématique s'il s'agit d'un ami que vous voyez régulièrement. “Vous perdez peut-être le contact avec un ami si vous parlez fréquemment de vous réunir, mais ne le faites jamais”, explique Carrie Rose, coach de vie au Registre des nouveaux départs. Si vous voulez rester en contact avec quelqu'un et qu'il ne prend pas le temps de vous voir, les amitiés peuvent changer.

2. Le manque de partage des moments importants

Les amis proches sont parmi nos plus grands partisans dans la vie, ce qui signifie que nous voulons partager les grandes nouvelles quand elles se présentent à nous. Donc, si vous n'êtes pas enclin à parler de votre nouvelle promotion, ou si vous n'avez pas reçu de SMS sur leurs fiançailles récentes, alors que vous le feriez habituellement, c'est un signe que quelque chose ne va pas. “Lorsque vous ou votre ami ne partagez plus les événements importants de la vie, cela montre que l'amitié n'est pas une priorité pour l'un ou l'autre”, explique Matthew Schubert, conseiller en santé mentale. Si vos amis ont du mal à vous soutenir dans ces moments, cela peut être un signe que votre amitié s'essouffle.

3. Le sentiment de solitude

Selon le psychologue clinicien Carla Marie Manly, la solitude est souvent un signal que vous perdez le contact avec un ami. Si vous vous sentez seul, faites une pause pour remarquer sans jugement si vous n'avez pas investi dans vos amitiés importantes. Ce sentiment de solitude peut également être perpétué par la croyance que vous êtes « laissé de côté ». Si vous vous sentez exclu de la vie d'un ami ou d'un cercle social, cela peut être un autre signal d'alarme. Plutôt que de tendre la main pour vous connecter, nous nous retirons parfois et créons encore plus de déconnexion.

4. Des conversations moins fluides et moins authentiques

Un autre aspect intéressant du fait d'avoir un ami est la possibilité de tendre la main et de discuter. Mais si vous perdez le contact, leur parler peut sembler plus difficile qu'autrefois. “Si vous sentez que vos conversations n'ont pas le flux naturel et la connexion qui caractérisaient autrefois votre amitié, c'est un signe que quelque chose ne va pas”, dit Schubert. Et si vos conversations tournent autour de sujets triviaux et ont besoin de plus de profondeur, cela peut être un signe que l'amitié s'est estompée.

5. Un manque de réponse aux messages

Selon les experts, votre ami peut vous envoyer un signal clair s'il vous ignore. “Le signe principal est probablement lorsque vous ou votre ami ne répondez pas aux messages texte”, dit Abbey Sangmeister, superviseure clinique agréée. Si les textos et les réponses prennent plus de quelques jours, il est peut-être temps de réévaluer et de prioriser ces textos à ceux qui ont du sens. Évaluez à quel point le changement a été radical et qui fait l'effort. Si votre fréquence de communication a considérablement…

6. Des intérêts divergents et des priorités changeantes

Il est naturel que les intérêts et les priorités de chacun évoluent avec le temps. Si vous et votre ami avez de moins en moins de choses en commun, cela peut contribuer au sentiment de perte de contact. “Peut-être que vous vous êtes éloignés émotionnellement parce que vous poursuivez des intérêts différents ou vivez des vies différentes”, explique Daniel Rinaldi, thérapeute et coach de vie.

Il est important de reconnaître les signes subtils que vous perdez progressivement le contact avec un ami. Si vous identifiez plusieurs de ces signes dans votre relation, il pourrait être utile de réévaluer où vous en êtes avec cette amitié et de décider si vous voulez faire l'effort de la maintenir ou de la laisser évoluer naturellement.

