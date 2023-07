6 situations où vous ne devriez jamais donner d’argent à vos enfants adultes

Vous voulez vous assurer que votre enfant sait que vous êtes la seule personne sur laquelle il peut toujours compter.

Mais à mesure qu'ils vieillissent, la mise en place de certaines limites peut être importante pour leur propre croissance, surtout en ce qui concerne l'argent. Une récente étude sur le karma de crédit a constaté que près d'un tiers des parents ayant des enfants adultes leur fournissent toujours un soutien financier. Et bien que ce ne soit pas nécessairement une mauvaise chose d'aider votre progéniture ici et là, le faire trop peut mettre à rude épreuve votre relation et vos finances. Lisez la suite pour découvrir six situations où les experts disent que vous ne devriez jamais donner d'argent à vos enfants adultes.

1. Ne puissez pas dans votre épargne-retraite

Au fur et à mesure que vos enfants grandissent, vous vous rapprochez probablement de vos années de retraite – et si vous avez passé beaucoup de temps à économiser pour cela, ne faites pas de compromis. Enoch Omololu, MSc, un spécialiste des finances personnelles et fondateur de Savvy New Canadians, dit qu'il recommande aux parents de ne jamais donner d'argent à leurs enfants adultes si cela les oblige à puiser dans leur épargne-retraite. “Si vous devez puiser dans un compte d'épargne qui vous est réservé, ainsi qu'à l'avenir de votre conjoint, vous voudrez peut-être réfléchir à nouveau avant de l'offrir à votre enfant“, déclare Omololu. “Bien que cela puisse être tentant car l'argent reste là, et généralement sous la forme d'une somme forfaitaire importante, cela peut devenir une situation précaire sur toute la ligne, surtout si votre enfant revient sans cesse avec plus de demandes d'argent.”

2. Ne répondez pas à toutes leurs dettes

Être criblé de dettes peut être “incroyablement pénible” pour n'importe qui, Scott Nelson, un spécialiste des finances personnelles chez MoneyNerd, dit. Mais cela ne signifie pas que vous devez intervenir et vous occuper des choses si vos enfants adultes doivent une somme considérable. “Cela peut souvent désavantager vos enfants de simplement rembourser leur dette et de s'attendre à ce que la solution soit résolue pour toujours“, explique Nelson. “Au lieu de cela, il peut être avantageux de demander à vos enfants ce qui a conduit à la dette en premier lieu, puis de les aider à rechercher une aide à la dette, que ce soit auprès d'organismes de bienfaisance ou en contactant des prêteurs pour voir s'ils peuvent fournir des plans de paiement.”

3. Ne prêtez pas davantage si vous avez déjà prêté de l'argent

Si la dette de vos enfants adultes est avec vous, vous n'avez certainement pas besoin de leur prêter davantage. “Vous ne leur rendez aucun service en les aidant à continuer à s'endetter“, a déclaré Courtney Alev, une défenseur des finances des consommateurs chez Credit Karma, met en garde. Au lieu de cela, Alev conseille aux parents d'élaborer d'abord un plan sur la manière dont leurs enfants peuvent leur rembourser l'argent qui leur a déjà été prêté. “Créez un plan de paiement auquel ils peuvent s'en tenir, surtout s'ils vous doivent une grosse somme d'argent“, dit-elle. “Une fois que vous êtes remboursé en totalité, vous pouvez discuter de l'option de leur prêter à nouveau de l'argent, tant qu'un plan de remboursement similaire est en place et que vous êtes sûr d'être remboursé rapidement.”

4. Ne les aidez pas à mener une vie somptueuse avec votre argent

Si vous coupez vos enfants, vous voulez qu'ils soient dans un endroit où ils pourraient encore se tenir debout. Donc, si vous leur permettez de mener une vie somptueuse avec votre argent, vous pourriez les mettre sur une voie dangereuse pour l'avenir, Matt Edwards, un conseiller financier principal et le directeur général d'Auto Finance Online, met en garde. “N'aidez pas votre enfant à établir un style de vie par excès de générosité que vous savez qu'il ne peut probablement pas se permettre“, conseille-t-il.

5. Ne prêtez pas si vos enfants ne vous donnent aucune explication claire

Il y a des raisons compréhensibles pour lesquelles quelqu'un pourrait demander de l'argent à ses parents à l'âge adulte, comme s'il avait besoin d'aide pour acheter une maison ou financer une procédure médicale nécessaire, selon Ann Martin, une spécialiste des finances et le directeur des opérations de CreditDonkey. Mais s'ils ne vous donnent pas une raison claire, Martin dit que vous devriez réfléchir à deux fois avant de leur prêter quoi que ce soit. “S'ils ne peuvent pas ou ne veulent pas dire pourquoi ils ont besoin de l'argent ou comment ils prévoient de le dépenser, c'est une bonne idée de ne pas remettre l'argent“, dit-elle. “Cela pourrait être le signe d'un manque de prévoyance financière, ou cela pourrait suggérer qu'ils ont besoin d'argent pour quelque chose dont ils ont honte ou que vous désapprouveriez.”

6. Ne risquez pas votre propre crédit

Vous ne devriez jamais risquer votre propre crédit pour vos enfants adultes. “Bien qu'il existe de nombreuses options de prêt à faible taux d'intérêt, en particulier pour les personnes âgées disposant d'un bon crédit, ce n'est pas toujours la meilleure option pour assumer un autre fardeau financier pour aider quelqu'un d'autre“, déclare Omololu. Vous devriez leur permettre d'envisager de prendre eux-mêmes cette décision financière, selon Omololu. “En tant qu'adulte, votre enfant peut être admissible à ses propres prêts, il peut donc être préférable de l'aider à le conseiller sur ce processus et peut-être de le soutenir en tant que co-signataire à la place“, explique-t-il.

3.8/5 - (13 votes)