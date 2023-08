7 astuces de rangement pour optimiser votre espace à domicile et gagner de la place

Peu importe la taille réelle de votre maison : au fil du temps, n'importe quel espace peut commencer à paraître de plus en plus petit à mesure que vous accumulez plus de choses.

Mais si vous vous trouvez dans un endroit où vous vous sentez plus encombré que confortable, c'est peut-être parce que vous ne savez pas comment tout organiser correctement. En discutant avec des experts, nous avons rassemblé quelques-uns des meilleurs conseils qui vous aideront à donner l'impression que votre espace est encore plus grand. Poursuivez votre lecture pour découvrir sept idées de rangement à domicile que vous devriez essayer.

1. Utiliser des solutions verticales

L'un des moyens les plus simples de créer plus de stockage dans votre maison est de rechercher des “solutions verticales”, selon Artem Kropovinsky, décorateur d'intérieur et fondateur d'Arsight. “La monotonie horizontale peut donner l'impression qu'un espace est limité”, prévient-il. Pour que votre maison paraisse plus grande, Kropovinsky recommande de placer les éléments de rangement plus haut que ce à quoi vous pourriez être habitué. “Agrandir les étagères ou les bibliothèques pour qu'elles touchent presque le plafond peut attirer le regard vers le haut”, explique-t-il. “Cela maximise non seulement le stockage, mais met également l'accent sur la hauteur de la pièce.”

2. Profiter de l'espace derrière les portes

Ne sous-estimez pas le potentiel d'une bonne porte si vous essayez d'ouvrir les choses. Mark Buskuhl, fondateur et PDG de la société basée à Dallas rénovation domiciliaire La société Ninebird Properties affirme que les portes sont “l'endroit idéal pour le stockage”, surtout lorsque vous n'avez pas beaucoup d'espace supplémentaire pour travailler. “Accrochez des organisateurs de chaussures et des porte-serviettes derrière les portes de la salle de bain et de la chambre, [and] installez des crochets pour les manteaux, les chapeaux et d'autres articles”, conseille Buskuhl. “C'est un moyen simple de maximiser l'espace sans occuper trop de pieds carrés.”

3. Opter pour des éléments surélevés

Si vous souhaitez donner “l'illusion de plus d'espace au sol”, choisissez des éléments de rangement surélevés, explique Kropovinsky. Cela peut inclure des éléments comme des bureaux muraux ou des vanités flottantes. “En révélant davantage le sol, nos yeux perçoivent naturellement l'espace comme plus grand”, explique-t-il à Best Life. “Cela ouvre l'espace d'un propriétaire visuellement et physiquement, rendant les pièces plus aérées et moins enfermées.”

4. Utiliser des armoires à miroir

Une autre façon d'ajouter plus de rangement à votre maison sans occuper d'espace au sol consiste à utiliser des armoires à miroir. Comme le note Kropovinsky, les miroirs eux-mêmes “donnent naturellement l'impression qu'un espace est plus grand”. Mais lorsque vous les combinez avec une armoire, vous les rendez encore plus pratiques. “Au-delà de l'expansion visuelle qu'offrent les miroirs, les armoires à glace cachent les effets personnels, garantissant ainsi un espace propre et bien rangé”, dit-il. “Ils offrent donc du rangement sans compromettre la sensation d'espace.”

5. Opter pour des meubles avec rangement intégré

Semblables aux armoires à glace, il existe d'autres pièces que vous pouvez mettre à votre place et qui servent également d'opportunités de rangement. “Pensez à des lits avec des tiroirs, des poufs qui s'ouvrent sur des rangements ou des tables basses avec des compartiments”, explique Kropovinsky. “Ces pièces sont non seulement fonctionnelles, mais éliminent également le besoin d'unités de stockage supplémentaires.” Vous pouvez facilement “rationaliser l'apparence d'une pièce” en trouvant des meubles avec rangement intégré, selon Kropovinsky. “C'est parce qu'ils minimisent le nombre d'éléments visibles et réduisent donc l'encombrement visuel”, note-t-il.

6. Opter pour des meubles pliables

Si vous ne trouvez pas de meubles avec rangement intégré qui vous plaisent ou qui correspondent à votre budget, il existe une autre solution que vous pouvez essayer à la place : les meubles pliables. Ce type de pièces peut “changer la donne dans les petits espaces”, selon Mariusz Baran, propriétaire de la société britannique débarras à domicile entreprise Nous effaçons tout. Il dit que lui et son équipe recommandent souvent des meubles pliables ou rétractables comme solution aux clients qui vivent dans des endroits compacts ou qui ont besoin d'une salle polyvalente. “Les tables qui peuvent être rabattues lorsqu'elles ne sont pas utilisées ou les lits qui peuvent être rangés peuvent libérer un espace au sol précieux”, explique Baran. “Cette flexibilité permet aux propriétaires d'adapter leur espace à différents besoins et activités, ce qui rend la maison plus vaste et plus polyvalente.”

7. Optimiser les placards et les armoires existants

Vous n'êtes pas obligé d'abandonner tout le rangement dont vous disposez déjà dans votre maison pour de nouvelles pièces. Danielle Dorn, directrice créative chez entreprise de décoration intérieure mDesign raconte à Best Life qu'elle suggère aux propriétaires de “faire preuve de créativité” avec les placards et les armoires existants dans leur espace. “Installez des systèmes d'étagères dans vos placards et des organisateurs d'ustensiles de cuisine dans vos armoires pour utiliser tout l'espace de ces zones”, explique Dorn. “Cela maximise le nombre d'articles pouvant être stockés à l'intérieur, au lieu d'être laissés sur des comptoirs ou des étagères.”

En mettant en pratique ces conseils de rangement à domicile, vous pourrez maximiser votre espace de vie et donner à votre maison l'impression d'être plus grande qu'elle ne l'est en réalité. Alors n'attendez plus et commencez à organiser votre espace dès maintenant !

