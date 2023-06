7 Astuces immanquables pour chasser une mauvaise humeur rapidement

Vous lisez cet article parce que vous vous sentez grognon, triste, frustré, ou autre et vous aspirez à vous sentir mieux. Quelle que soit la raison de cette ombre noire au-dessus de votre tête, vous n'êtes pas seul. Laissez-moi vous guider à travers les moyens les plus efficaces pour éloigner cette mauvaise humeur et vous sentir en pleine forme à nouveau en un rien de temps.

Commencez par un sourire forcé

La psychologue Amy Mezulis, Ph.D., cofondatrice et directrice clinique de Joon, confirme que nous avons tous des mauvais jours. C'est normal d'avoir des moments où nous nous sentons moins que notre meilleur, que ce soit à cause de l'irritabilité, de la tristesse, de l'anxiété ou simplement du stress. Mais alors, quelle est la meilleure façon de chasser une mauvaise humeur rapidement?

Beth Gulotta, LMHC et fondatrice de NYC Therapeutic Wellness, dit que la première étape consiste à reconnaître que vous êtes de mauvaise humeur, puis à prendre une décision consciente de la renverser. Et l'une des astuces les plus simples et les plus efficaces pour égayer votre humeur est de “faire semblant de sourire”, même si vous ne le sentez pas, affirme la psychothérapeute Amy Morin, LCSW. Il y a des preuves que sourire vous fait vous sentir heureux. Un demi-sourire suffit à vous donner un coup de pouce émotionnel instantané.

Dansez pour éclaircir votre humeur

Si le demi-sourire vous a déjà fait vous sentir légèrement mieux, la neuroscientifique Friederike Fabritius, MS, suggère quelque chose de plus actif : la danse! Utiliser votre corps est le moyen le plus simple d'améliorer votre humeur, grâce à la connexion entre le cerveau et le corps. “Lorsque vous faites de l'exercice, votre cerveau libère des endorphines, de la dopamine et de la sérotonine, et ceux-ci vont instantanément élever votre humeur“, m'explique Fabritius.

Daniel Rinaldi, musicien, thérapeute et coach de vie, recommande également cette astuce. “N'ayez pas peur de la rendre stupide et dansez sur votre chanson préférée. En tant que musicien, je recommande toujours à mes clients de créer une playlist de leurs chansons préférées pour augmenter leur humeur et de l'utiliser quand ils en ont besoin!”

Prenez un bain de nature

Si la danse n'est pas votre truc, ou si votre mauvaise humeur persiste malgré le sourire et la danse, il est temps d'enfiler vos baskets et de sortir. “L'exposition à la nature améliore la santé mentale”, déclare Steven E. Pratt, MD, directeur médical senior chez Magellan Healthcare. Même pour ceux qui vivent en ville, une simple promenade dans un parc peut faire des merveilles.

De plus, gardez vos oreilles ouvertes pour les oiseaux. “Quelques études récentes ont montré que l'exposition aux chants d'oiseaux est l'un des aspects les plus puissants de la nature pour améliorer notre santé mentale“, souligne Pratt.

Canapé et musique douce pour l'âme

Parfois, votre humeur est trop sombre pour vous permettre de danser ou de faire une promenade – et c'est OK! S'installer confortablement sur votre canapé peut parfois être le bon choix. Le psychothérapeute James Miller suggère de porter vos vêtements confortables préférés pendant que vous vous pelotonnez et de mettre votre genre de musique préféré.

“Evitez les émissions de télévision bruyantes qui incarnent des gens qui crient et sont pleins de conflits“, conseille-t-il.

La puissance du journal de gratitude

L'idée de tenir un journal de gratitude n'est probablement pas nouvelle pour beaucoup d'entre vous, mais combien d'entre nous le font réellement? Daniel Rinaldi m'encourage à le réessayer. “Soyez reconnaissant pour les choses de votre vie qui vous remplissent de bonheur. Prenez le temps de les écrire et de réfléchir à chacune d'elles“, dit-il.

Il ajoute que “voir les données” est une garantie pour booster l'humeur. Alors, prêts à recommencer?”

Le pardon : Un cadeau pour vous-même

Peut-être la tâche la plus difficile de la liste, mais en fin de compte, le pardon est assez simple. Après tout, cela se passe dans votre esprit, aucune danse ou promenade dans la nature n'est nécessaire. “D'un point de vue de la santé mentale, c'est le contraire – le pardon est un cadeau que nous nous faisons à nous-mêmes. Laisser partir les rancunes et les ressentiments améliore notre santé mentale“, affirme Pratt.

Vous pouvez même aller plus loin et faire quelque chose de gentil pour la personne que vous pardonnez. Mais si c'est un pas trop loin, essayez de faire quelque chose pour un voisin, un ami ou même un inconnu.

Prenez une pause

Lorsque tout le reste échoue, dit Rinaldi, il se pourrait qu'il soit temps de prendre une pause (temporairement). “Déconnectez-vous du travail et des choses qui vous stressent. Donnez-vous la permission d'éteindre vos appareils électroniques, de prendre un livre et de vous blottir dans le lit.”

Si vous avez du mal à vous calmer, il a quelques mots de réconfort supplémentaires. “Il est normal de prendre une pause, nous avons tous besoin de pauses! Souvent, nos mauvaises humeurs viennent du fait que nous sommes surstimulés et épuisés. Prenez un bain, faites une sieste, laissez-vous simplement allonger dans le lit et rêver. Rappelez-vous, les mauvaises humeurs ne durent pas éternellement!

Notre humeur n'est pas quelque chose que nous devons simplement accepter. Avec ces méthodes simples et efficaces, vous pouvez transformer votre humeur et retrouver votre bonheur. Souvenez-vous, prendre soin de votre santé mentale est aussi important que prendre soin de votre santé physique.

