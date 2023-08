7 astuces pour maximiser l’utilisation du bicarbonate de soude dans votre foyer

Le bicarbonate de soude est un produit qui ne manque dans aucune maison. Mais ses utilisations sont souvent reléguées à soulager l'acidité de l'estomac ou à aider nos gâteaux et biscuits à acquérir une consistance plus moelleuse.

La vérité est qu'il existe des utilisations pratiques au-delà de celles mentionnées. Sa polyvalence en ferait le couteau suisse du monde du nettoyage. Une caractéristique essentielle est qu'il aide à réguler et à neutraliser le pH, ce qui signifie qu'une substance n'est jamais trop acide ou trop alcaline. Et aussi, c'est un produit très économique. “Ce qui est amusant avec le bicarbonate de soude, c'est qu'il fait tellement de choses et qu'il est si bon marché”, a déclaré au Huffington Post l'experte en nettoyage et écrivain Becky Rapinchuk, également connue sous le nom de “Clean Mama”. Avec une simple recherche sur internet, vous pouvez trouver la liste kilométrique des utilisations pratiques que le bicarbonate de soude offre seul ou mélangé à d'autres produits de nettoyage.

Éliminer les mauvaises odeurs du réfrigérateur

“Vous pouvez mettre une boîte ouverte de bicarbonate de soude dans le réfrigérateur ou n'importe où qui est un peu moisi ou malodorant”, explique Rapinchuk au Huffington Post. “Il va absorber les odeurs”, dit-il. En quelques jours, le bicarbonate de soude fera son travail et vous commencerez à sentir une odeur plus fraîche. Pour maintenir cette absence d'odeurs gênantes, il est conseillé de remplacer le bicarbonate de sodium au moins tous les trois mois.

Débarrassez-vous de la mauvaise odeur des chaussures

Rapinchuk, s'adressant au Huffington Post, dit qu'elle aime utiliser du bicarbonate de soude pour rafraîchir les chaussures malodorantes. Et il y a plusieurs façons de le faire. Vous pouvez saupoudrer du bicarbonate de soude directement sur les chaussures, les laisser reposer pendant une journée et les secouer. Ou, vous pouvez faire de petits sacs de cette substance et les laisser dans vos chaussures lorsque vous ne les portez pas.

Blanchir les dents

Le bicarbonate de soude est un remède maison très populaire pour le blanchiment des dents. En fait, certaines études révèlent que les dentifrices qui contiennent cette substance parmi leurs ingrédients sont plus efficaces lorsqu'il s'agit d'éliminer les taches et de blanchir notre sourire. Cette substance a des propriétés légèrement abrasives qui peuvent rompre les liaisons des molécules qui tachent les dents. Et en plus, il sert d'agent antibactérien et antimicrobien, qui aide à tuer les bactéries les plus nocives. Pour en tirer le meilleur parti, vous devez mélanger une cuillère à soupe de bicarbonate de soude avec une cuillère à soupe d'eau dans un verre ou un bol jusqu'à obtenir une pâte épaisse. Ensuite, il ne reste plus qu'à l'appliquer directement sur les dents avec les doigts ou un pinceau.

Utilisez-le (sec) comme shampoing

De la popularité du mouvement ‘No poo', qui prône d'éviter l'utilisation de shampoing, est née la tendance à utiliser des produits qui le remplacent. L'un d'eux est le bicarbonate de sodium. “Les gens disent que le bicarbonate de soude, dissous dans l'eau, peut éliminer l'excès de sébum et l'accumulation, adoucir les cheveux et redonner de l'éclat”, notent-ils dans une fiche d'information Healthline. Cependant, ce n'est en aucun cas une méthode infaillible. De plus, il n'y a aucune preuve claire que le bicarbonate de soude puisse adoucir les cheveux ou leur redonner de la brillance, mais il existe des preuves de son risque potentiel pour les cheveux et le cuir chevelu. Ses conséquences pour les personnes aux cheveux sensibles peuvent être désastreuses. En général, le bicarbonate de soude est abrasif, peut assécher vos cheveux et votre cuir chevelu et perturber les niveaux de pH dans la région. Bien qu'il puisse être efficace à court terme pour ceux qui ont les cheveux gras, à long terme, il peut dépouiller les cheveux de leurs huiles naturelles et irriter le cuir chevelu.

Déodorant corporel

Cette qualité pour tuer les bactéries et absorber les odeurs gênantes le positionne comme une option pour sortir des déodorants classiques, qui contiennent des substances nocives pour la santé ou l'environnement, comme l'aluminium ou les parabènes. Mais “bien qu'il y ait eu des études sur les avantages du bicarbonate de soude en général, il existe très peu de recherches scientifiques pour soutenir spécifiquement son utilisation comme déodorant pour les aisselles”, notent-ils sur une page d'information Healthline. Pour certaines personnes, cela a fait des merveilles, tandis que pour d'autres, en raison de l'utilisation de quantités insuffisantes ou de leur sensibilité cutanée, cela a provoqué des éruptions cutanées et des rougeurs sur la peau. Pour éviter d'éventuels revers, il est recommandé d'en tester une petite quantité en l'appliquant sur une zone des aisselles. Si votre peau n'a développé aucun type de réaction ou d'irritation pendant 48 heures, vous pouvez probablement l'utiliser en toute sécurité en remplacement de votre déodorant habituel. La chose à garder à l'esprit à tout moment est que le bicarbonate de soude n'est pas un produit conçu pour être appliqué sur la peau. “Il est beaucoup plus alcalin que votre peau, ce qui pourrait perturber son équilibre naturel du pH”, expliquent-ils de Healthline.

Traiter les piqûres d'insectes et les brûlures

Le bicarbonate de soude est capable de soulager les piqûres d'insectes. Et il peut également minimiser les démangeaisons causées par les coups de soleil. Ceci est particulièrement utile pendant les étés les plus chauds. Pour l'appliquer, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) recommandent de préparer un mélange de bicarbonate de soude et d'eau :

Mélangez une cuillère à soupe de bicarbonate de soude avec suffisamment d'eau pour créer une pâte. Appliquer la pâte sur la piqûre de moustique. Attendez 10 minutes. Retirer la pâte avec de l'eau.

Nettoyer les bijoux

Si vous avez un bijou très sale ou qui a noirci au fil des ans, une façon de lui redonner sa splendeur est d'utiliser une solution de savon, d'eau et de bicarbonate de soude. Dans un bol d'eau chaude, ajoutez une touche de savon à vaisselle et 2 cuillères à café de bicarbonate de soude. Immergez complètement la pièce et laissez-la reposer pendant une vingtaine de minutes. Ensuite, retirez-le et utilisez une brosse pour enlever les restes de saleté qui se sont détachés. Et rincez la pièce et profitez de son éclat.

3.8/5 - (13 votes)