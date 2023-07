7 astuces pour rendre votre maison plus intime et protéger votre vie privée

Votre maison est un espace sûr où vous pouvez vous détendre et être pleinement vous-même, loin des regards indiscrets du public.

Cependant, si votre espace manque d'intimité vis-à-vis des voisins, vous pouvez commencer à avoir l'impression que vous ne pourrez jamais vraiment vous détendre en paix. L'ajout de fonctionnalités de confidentialité à votre maison peut vous aider à retrouver ce sentiment de sécurité et d'autonomie totales, et cela ne signifie pas nécessairement dépenser beaucoup de temps ou d'argent. Lisez la suite pour découvrir sept façons simples de rendre votre maison plus privée de vos voisins, selon des experts en conception de maison.

1. Verre miroir ou dépoli

Chaque fois que vous ajoutez une fonctionnalité de confidentialité, vous devez d'abord vous demander ce que cette fonctionnalité ajoute à l'espace et ce qu'elle enlève. Dans de nombreux cas, les gens finissent par échanger la lumière naturelle contre la vie privée, un compromis qui peut vous rendre malheureux à la fin. Mais l'installation de verre miroir ou dépoli est un moyen d'améliorer l'intimité sans perdre de lumière. “Que vous le choisissiez pour vos fenêtres, vos cloisons ou vos parois de douche, la caractéristique semi-translucide du verre dépoli permet à la lumière naturelle de pénétrer, sans compromettre l'isolement”, explique Artem Kropovinsky, fondateur du studio de design d'intérieur basé à New York, Arsight. “Le verre miroir, en revanche, reflète la lumière et les vues, ce qui rend difficile pour quiconque de jeter un coup d'œil à l'intérieur.”

2. Rideaux, stores ou volets intérieurs

Les rideaux sont probablement le moyen le plus évident d'ajouter de l'intimité à votre maison. “Optez pour des rideaux transparents si vous désirez de la lumière naturelle ou des rideaux occultants pour une intimité totale”, suggère Kropovinsky. Les stores ou les stores sont une autre option courante. Mais blogueuse déco et l'influenceuse Stefana Silber recommande un autre type de traitement de fenêtre, qui, selon elle, peut ajouter de l'intimité sans bloquer la lumière. “La meilleure façon de rendre une maison privée est d'installer des volets intérieurs. Vous pouvez baisser les stores ou tirer les rideaux, mais lorsque vous faites cela, vous limitez également la lumière naturelle dans la maison”, déclare Silber à Best Life. “D'autre part, incliner les persiennes des volets peut assurer l'intimité tout en laissant entrer la lumière dans les pièces.”

3. Plantes d'intérieur

Les plantes peuvent ajouter une intimité subtile sans fermer votre espace – et elles offrent les avantages supplémentaires d'améliorer la qualité de votre air, d'améliorer votre décor et même d'améliorer votre humeur. “De grandes plantes d'intérieur, des murs de vigne ou des paravents en bambou peuvent créer une cloison naturelle à l'intérieur de votre maison, ajoutant non seulement de l'intimité, mais aussi une touche rafraîchissante de nature”, explique Kropovinsky. George Brown, PDG de UrbainFeuilli, suggère de grandes plantes d'intérieur telles que des ficus ou des plantes de monstera. “Ceux-ci peuvent servir de barrières naturelles qui bloquent les lignes de vue et créent un sentiment d'isolement.”

4. Changer les altitudes

Lorsque différentes zones de votre maison sont à des altitudes différentes, cela fournit non seulement une pause visuelle intéressante, mais peut également vous protéger efficacement des vues voisines. “L'utilisation des changements d'élévation dans votre design intérieur et extérieur peut ajouter des couches à votre espace et aider à créer un sentiment d'intimité”, explique Kropovinsky. “À l'intérieur, des demi-murs ou des zones en retrait comme des salons en contrebas peuvent créer des zones distinctes sans obstruer la sensation d'ouverture. Dans votre espace extérieur, envisagez des terrasses ou des terrasses surélevées.”

5. Utilisation de treillis

Qu'ils soient simples ou complexes, les treillis peuvent ajouter un attrait visuel tout en masquant partiellement les zones de votre maison que vous souhaitez garder privées. Kropovinsky dit qu'il est traditionnellement utilisé dans les jardins pour bloquer les vues directes tout en permettant à la lumière et à l'air de circuler. “La plantation de plantes grimpantes et de plantes grimpantes peut ajouter une touche verte, faisant du treillis une belle caractéristique en soi”, ajoute-t-il. Il dit que vous pouvez également utiliser cette fonctionnalité à l'intérieur comme séparateur de pièce ou pour ajouter un élément architectural de conception, tout en protégeant certaines zones de la vue.

6. Construire des structures dans votre jardin

Pour plus d'intimité dans votre jardin, Brown suggère d'améliorer votre coin salon. “Construire des structures comme des pergolas ou des belvédères dans votre jardin peut fournir un espace privé pour les activités de plein air. Vous pouvez encore améliorer leur intimité en ajoutant des plantes grimpantes ou des rideaux”, note-t-il. Cependant, vous n'aurez pas nécessairement besoin d'embaucher un entrepreneur coûteux pour obtenir la confidentialité que vous souhaitez. Vous pouvez également acheter un auvent escamotable pour profiter de résultats similaires avec beaucoup moins d'argent et d'efforts dépensés.

7. Ajouter des éléments permanents

Enfin, Brown suggère d'ajouter des éléments permanents à votre cour, tels que des clôtures, des murs ou des haies. “Une clôture ou une haie bien placée peut fournir une intimité extérieure substantielle. Choisissez un design qui complète votre maison et tenez compte des besoins d'entretien”, conseille-t-il. Cependant, si vous n'êtes pas prêt à vous engager pleinement dans une nouvelle structure sur votre propriété, vous pouvez également essayer un écran de confidentialité. “Les écrans de confidentialité sont une solution polyvalente pour créer des espaces privés à l'intérieur et à l'extérieur. Ils sont disponibles en différents modèles pour s'adapter à l'esthétique de votre maison et peuvent être facilement déplacés et ajustés selon vos besoins”, ajoute Brown.

En suivant ces conseils simples, vous pouvez retrouver l'intimité dont vous avez besoin dans votre maison, sans compromettre la sensation d'ouverture et de lumière. Alors, pourquoi ne pas commencer dès maintenant à rendre votre maison plus privée et plus accueillante ?

