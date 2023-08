7 conseils d’experts pour être plus productif dans votre bureau à domicile

Travailler à domicile peut être à la fois pratique et confortable, mais cela peut aussi présenter des défis pour rester productif.

Entre les distractions potentielles et la difficulté à séparer le travail de la vie personnelle, il est important de trouver des stratégies efficaces pour encourager la productivité au sein de votre bureau à domicile. Heureusement, des experts ont partagé leurs conseils pour travailler plus intelligemment et non plus durement.

1. Adoptez une routine matinale pour booster votre motivation

Rocco Del Greco, coach de productivité au travail, affirme que la motivation du matin est essentielle pour une productivité globale. Il conseille de trouver des rituels matinaux qui vous aident à vous sentir plein d'énergie et inspiré. Cela peut être une promenade rapide à l'extérieur, écrire dans un journal sur vos objectifs ou prendre un petit-déjeuner nutritif en lisant les nouvelles. En outre, Del Greco recommande de vous attaquer immédiatement à une des tâches que vous redoutez habituellement, afin de rester motivé tout au long de votre journée de travail.

2. Profitez de la lumière naturelle pour augmenter votre productivité

Des études ont démontré que passer plus de temps à la lumière naturelle favorise une meilleure productivité et vigilance. Il est donc judicieux de placer votre bureau près d'une fenêtre. “La lumière naturelle réduit la fatigue oculaire et améliore également votre humeur”, explique Artem Kropovinsky, architecte d'intérieur. En contrôlant votre rythme circadien, la lumière naturelle favorise également un meilleur sommeil et une meilleure productivité. Notez toutefois que si vous êtes facilement distrait par l'activité extérieure, il peut être préférable de ne pas avoir votre bureau face à une fenêtre.

3. Créez un espace de travail dédié pour établir des frontières claires

Les frontières floues entre le travail et la vie personnelle peuvent être un véritable problème lorsque l'on travaille à domicile. Il est donc essentiel d'avoir un espace dédié uniquement au travail, afin de créer une frontière mentale entre les deux. Même si vous ne disposez pas d'une pièce entière pour un bureau, il est recommandé d'avoir au moins un espace dédié. Vous pouvez installer un séparateur de pièce dans votre salon, votre salle à manger ou tout autre endroit où vous choisissez de travailler, afin d'éliminer les distractions et de vous donner l'impression d'avoir un véritable bureau. Évitez toutefois de placer votre espace de travail dans votre chambre à coucher, afin de ne pas associer cet espace à la détente plutôt qu'au travail.

4. Essayez un bureau debout pour améliorer votre énergie et concentration

Une étude réalisée en 2011 a démontré que les personnes utilisant des bureaux debout ressentaient moins de stress et de fatigue que celles restant assises pendant leurs heures de travail. En fait, 87 % des utilisateurs de bureaux debout ont signalé une augmentation de leur énergie tout au long de la journée. Selon Devin Shaffer, architecte d'intérieur en chef, cela s'explique par une meilleure circulation sanguine, y compris dans le cerveau, ce qui favorise une réflexion plus claire et une meilleure concentration. Si vous n'aimez pas l'idée d'un bureau debout, vous pouvez également essayer de vous lever et de faire une courte marche toutes les heures ou deux pour améliorer la circulation sanguine. Il existe également des bureaux à hauteur réglable qui vous permettent de vous asseoir et de vous lever selon vos besoins.

5. Ayez tous les outils indispensables à portée de main

Pour maintenir votre productivité, il est important d'avoir tous les outils nécessaires à portée de main. Nicole Gabai, fondatrice de B. Organisé, recommande de garder les outils que vous utilisez quotidiennement, comme une calculatrice ou un planificateur, à proximité de votre bureau. Cela évitera d'avoir à interrompre constamment votre travail pour chercher quelque chose dont vous avez besoin. Les outils utilisés plus rarement peuvent être placés dans d'autres zones de votre espace de travail.

6. Identifiez votre “fenêtre de focus” pour tirer parti de votre productivité maximale

Chacun a une période de la journée où il est le plus productif, il est donc important de trouver cette “fenêtre de focus” et d'en tirer parti. Si vous êtes plus concentré le matin, organisez vos tâches les plus importantes ou les plus exigeantes pendant cette période. En revanche, si vous avez tendance à être plus énergique l'après-midi, commencez par des tâches plus faciles avant d'aborder les tâches nécessitant une réflexion plus approfondie. Il est également recommandé de prendre des pauses pendant la journée pour vous détendre, faire des courses, méditer ou faire de l'exercice, afin de maintenir votre productivité tout au long de la journée.

7. Définissez une heure de début et de fin pour maintenir une structure

Lorsque vous travaillez à domicile, il peut être tentant de ne pas respecter un horaire strict, en commençant et en s'arrêtant quand cela vous arrange. Cependant, les experts ne recommandent pas cette approche, car elle peut conduire à un manque de discipline et perturber votre équilibre travail-vie personnelle. Il est conseillé de définir des heures de début et de fin régulières pour maintenir une structure et une productivité optimales.

En appliquant ces conseils simples, vous pourrez améliorer votre productivité tout en travaillant à domicile. Adoptez une routine matinale pour stimuler votre motivation, profitez de la lumière naturelle, créez un espace de travail dédié, essayez un bureau debout, gardez les outils indispensables à portée de main, identifiez votre “fenêtre de focus” et définissez des heures de travail régulières. En mettant en place ces stratégies, vous pourrez travailler plus intelligemment et atteindre vos objectifs professionnels tout en profitant des avantages du télétravail.

