8 conseils quotidiens pour booster votre estime de soi !

Il n'existe pas de stratégie universelle en matière de confiance en soi : certaines personnes naissent tout simplement sûres d'elles, tandis que d'autres doivent travailler pour se sentir en sécurité dans leur peau.

Mais quel que soit le camp dans lequel vous appartenez, les affirmations quotidiennes sont une ressource inestimable pour renforcer votre confiance en vous et même la faire monter en flèche.

Abbey Sangmeister, LPC, superviseur clinique agréé (ACS), entrepreneur, psychothérapeute et entraîneur d'épuisement professionnel, recommande de faire vos affirmations tôt le matin et/ou juste avant de vous coucher, car des études sur la neuroplasticité montrent que c'est le moment le plus idéal. “Lorsque nous adoptons une pratique d'affirmation cohérente, nous donnons à la psyché un afflux constant de gentillesse, de compassion et de positivité”, explique la psychologue clinicienne Carla Marie Manly, PhD, auteure de La joie de la peur.

Comprendre pourquoi vous devriez essayer les affirmations est probablement clair, mais vous ne savez peut-être pas ce que vous devez réellement dire. Dans ce cas, les experts proposent quelques déclarations que vous pouvez noter pour une utilisation future. Poursuivez votre lecture pour découvrir huit affirmations qui vous permettront de vous sentir plus sûr de vous.

“Je mérite de prendre de la place”

Lorsqu'il s'agit de renforcer la confiance, vous devez simultanément développer un sentiment d'estime de soi. C'est là qu'une affirmation comme celle-ci peut vous aider à reconnaître votre place dans ce monde. “Quand nous manquons de confiance, il est facile de rétrécir, de nous empêcher d'être vus et de nous excuser d'exister”, explique Kelsey Lettko, coach de vie certifié. “Mais vous méritez de prendre de la place avec vos pensées, vos idées, vos besoins, vos opinions, vos émotions et votre corps !”

“Ma validation vient de l'intérieur”

Selon Gina Newton, entraîneuse personnelle certifiée et coach corporel holistique, cette affirmation contribue à la validation interne, par opposition à la validation externe que vous obtiendriez des autres. “Se faire confiance pour donner le meilleur de soi-même est un aspect crucial de la confiance. L'affirmation renforce cette confiance en soi, vous permettant de croire en vos capacités et vos décisions.”

“Je sais quand quelque chose est bon pour moi”

Un autre élément essentiel de la confiance est d'être sûr d'avoir pris les bonnes décisions pour vous. Personne n'apprécie ce sentiment tenace de doute de soi, c'est pourquoi cette affirmation est utile. “En reconnaissant que vous savez ce qui est bon pour vous au plus profond de vous, vous cultivez une relation avec vous-même en laquelle vous pouvez avoir confiance”, explique Lizzie Rose Reiss, praticienne en reiki en oncologie et professeur de guérison énergétique.

“Je ne m'excuse pas de qui je suis et de ce qui compte pour moi”

Si vous vous excusez trop souvent, cette affirmation vous rappelle votre force et vous aide à étouffer le bruit extérieur. “Des affirmations comme celle-ci vous rappellent à quel point vous êtes puissant et imparable !”

“J'ai quelque chose de précieux à apporter à ce monde”

Peu importe ce que votre esprit essaie de vous dire, n'oubliez pas que vous êtes digne. “En affirmant cela, vous commencez à desserrer les blocages subconscients qui empêchent d'être méritant, assez bon et digne”, explique Julie Costa, coach de vie certifié et hypnothérapeute clinique. Cette affirmation met en valeur vos contributions uniques, que vous seul pouvez apporter au monde.

“Ma voix compte”

Lorsque vous manquez de confiance, il peut être difficile de parler. En affirmant que votre voix compte, vous vous rappelez que votre opinion mérite d'être entendue.

“J'explore mon potentiel inexploité”

Vous pouvez remettre en question le discours intérieur et les croyances négatives avec cette affirmation, car elle vous encourage à vous connecter au potentiel inexploité et à la découverte de vous-même.

En pratiquant régulièrement ces affirmations, vous renforcerez votre confiance en vous et vous vous sentirez plus sûr de vous-même. N'oubliez pas que la confiance en soi est un voyage, donc soyez patient avec vous-même et continuez à vous soutenir.

3.8/5 - (13 votes)