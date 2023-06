Activités estivales à faire en famille pour occuper vos enfants pendant les vacances

Les écoles sont terminées et n'ouvriront leurs portes aux plus petits qu'en septembre prochain. Des milliers de parents se demandent chaque année à cette époque ce qu'ils peuvent faire pour occuper leurs enfants pendant ces mois.

Les camps, y compris les camps urbains, sont une option choisie par de nombreuses familles. Il en va de même pour les cours de sport ou d'art. D'autres choisissent de les confier aux grands-parents. Tout cela dépend de la situation de chaque famille. Dans tous les cas, parents et enfants passeront de nombreuses heures ensemble.

Jouer à la piscine

Que vous ayez la chance d'en avoir une à la maison ou que vous alliez dans une piscine municipale, c'est un plan qui ne rate jamais. Échapper à la chaleur en se baignant et en jouant dans la piscine est un plan qui convient à tous les âges. Profitez du soleil et de l'eau pour passer des moments inoubliables en famille. Vous pouvez organiser des jeux aquatiques, des compétitions de plongée ou simplement vous détendre et profiter de l'été ensemble.

Faire du camping

Pour sortir de la routine et vivre une aventure familiale amusante sans dépenser beaucoup d'argent, vous pouvez organiser un voyage en camping. Le contact avec la nature, les repas en plein air et le sommeil à la belle étoile seront des moments que les enfants n'oublieront pas. Vous pouvez choisir un camping près de chez vous ou partir à la découverte de nouvelles régions. Préparez votre tente, votre sac de couchage et votre matériel de camping, et partez à l'aventure en famille.

Cinéma d'été

Si vous n'avez pas beaucoup de temps et que vous voulez faire quelque chose de différent, mais qui ne vous demande pas de dépenser trop d'énergie, profitez de l'occasion pour aller au cinéma d'été. Des milliers de villes projettent des films familiaux en plein air. C'est l'occasion idéale de passer une soirée agréable en regardant un film sous les étoiles avec vos enfants. Apportez des snacks, des boissons et des couvertures pour plus de confort.

Une journée de randonnée

Si, en revanche, vous êtes prêt à dépenser de l'énergie, un itinéraire de montagne est une option économique et infaillible. Vous ferez de l'exercice et serez en contact avec la nature, échappant ainsi à la monotonie de la vie quotidienne. Préparez-vous avec de bonnes chaussures de randonnée, des vêtements confortables et de l'eau, et partez explorer de nouveaux sentiers avec vos enfants. Vous pourrez admirer de magnifiques paysages et créer des souvenirs inoubliables en famille.

Parc à thème

Un parc d'attractions, un zoo, un safari… Il existe une multitude de projets à réaliser dans les différentes provinces espagnoles pour profiter d'une journée d'adrénaline supplémentaire avec les petits à la maison. Passez une journée inoubliable en famille en explorant les attractions, en admirant les animaux et en partageant des moments de rire et d'excitation. N'oubliez pas de prendre des photos souvenirs pour immortaliser ces moments spéciaux.

Jouer à la plage

Pour ceux qui ont la chance d'avoir la plage à proximité, passer la matinée ou l'après-midi à la plage est un autre plan économique qui convient à tous les âges. On peut y construire des châteaux de sable, se baigner, jouer au paddle… Et n'oubliez pas la crème solaire ! Profitez de la mer, du sable chaud et des vagues pour vous détendre et vous amuser en famille. Organisez des jeux de plage, faites des promenades le long du rivage et profitez du soleil estival.

Cuisiner en famille

Il y a des jours d'été où il fait particulièrement chaud et ensoleillé ou, au contraire, où il pleut et où vous ne savez pas quoi faire à la maison avec vos enfants. Pour ces jours-là, nous vous proposons un plan de cuisine en famille. Et si vous appreniez à faire de la glace maison ? Rassemblez vos petits chefs et préparez ensemble des recettes délicieuses. C'est l'occasion d'apprendre de nouvelles compétences culinaires, de partager des moments de complicité et de déguster de délicieux plats faits maison.

Bricolage

Une autre option pour ces journées est d'opter pour l'artisanat : faire des découpages, peindre à la détrempe… Laissez libre cours à votre créativité et celle de vos enfants en réalisant des activités manuelles. Vous pouvez fabriquer des objets décoratifs, des cartes de vœux personnalisées ou même créer des souvenirs uniques à conserver. Le bricolage est une activité amusante et stimulante qui favorise la concentration, la motricité fine et l'expression artistique.

Tentez votre chance à la foire

Pendant l'été, de nombreuses villes espagnoles célèbrent leurs fêtes et organisent différentes foires. Pourquoi ne pas tenter votre chance dans les “casetas” (étals) ou faire un tour de grande roue ? Vous êtes sûr de passer un bon moment ! Profitez de l'ambiance festive, des attractions et des stands de jeux pour créer des souvenirs amusants en famille. N'oubliez pas d'essayer les spécialités culinaires de la région et de participer aux différentes activités proposées.

Un pique-nique

Les jours où la chaleur n'est pas trop forte, l'idéal est de pique-niquer en famille (ou de se réfugier dans un endroit plus frais à proximité). Vous briserez ainsi la routine, vous serez en contact avec la nature et vous vous amuserez ensuite à jouer en plein air. Préparez un délicieux repas à emporter dans votre panier, étendez une couverture dans un parc ou un jardin, et profitez d'un moment de détente pour partager des rires, des conversations et des jeux avec votre famille.

Observation des étoiles

Un plan parfait pour les nuits de juillet et d'août est de profiter en famille des pluies d'étoiles typiques de cette période de l'année. Pas besoin de télescope ou de quoi que ce soit de spécial, il suffit de s'éloigner des lumières de la ville. Trouvez un endroit tranquille, étendez-vous sur une couverture et admirez le ciel étoilé avec vos enfants. Vous pourrez repérer des constellations, des étoiles filantes et peut-être même la Voie lactée. C'est une expérience magique et fascinante qui éveillera la curiosité et l'émerveillement de vos enfants.

Promenade à vélo

Cette activité vous permettra de faire de l'exercice en plein air tout en découvrant de nouveaux paysages dans la campagne ou en vous relaxant dans la brise marine au bord de la plage. Si vous prévoyez une longue balade, n'oubliez pas d'apporter un sac à dos avec des en-cas et beaucoup d'eau. Profitez de la liberté et de l'aventure que procure le vélo en famille. Vous pourrez explorer de nouveaux itinéraires, observer la nature et créer des souvenirs inoubliables sur deux roues.

