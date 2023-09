Adieu aux callosités : découvrez l’astuce imparable pour des pieds doux comme jamais !

Comment se débarrasser des callosités : astuces simples et efficaces

La peau dure ou les callosités des pieds, mais aussi des mains, sont un problème que nous rencontrons presque tous à un moment ou à un autre de l'année, que ce soit à cause de chaussures qui nous gênent ou parce que nous passons trop de temps debout. Ce sont des couches de peau dures et épaisses qui apparaissent lorsque la peau tente de se protéger des frottements ou de la pression. Les cors sont généralement indolores et n'indiquent pas un problème médical majeur. Cependant, si vous souhaitez vous en débarrasser parce que vous n'aimez pas ses aspects, il existe une série d'astuces maison que vous pouvez essayer chez vous. Bien sûr, si vous souffrez de diabète ou de toute autre maladie pouvant entraîner une diminution du flux sanguin, il est préférable de consulter votre médecin avant de traiter vous-même un cor ou un callus. De même, si la douleur persiste, il est également conseillé de consulter un médecin. Au contraire, si vous n'avez aucun problème de santé sous-jacent, vous pouvez essayer les recommandations suivantes pour vous en débarrasser.

Faites tremper vos mains ou vos pieds

C'est l'une des astuces classiques qui fonctionne le mieux : traiter la zone calleuse avec un trempage de 20 minutes dans de l'eau tiède. L'eau peut également être combinée avec d'autres produits qui peuvent aider à réduire la dureté de la peau, comme le sel d'Epsom, le vinaigre de cidre de pomme, l'huile de ricin ou l'huile d'arbre à thé. De cette façon, la peau épaissie s'adoucit et est beaucoup plus facile à éliminer. Vous pouvez par exemple retirer la couche en frottant doucement la surface avec une serviette. Si la dureté est grande, il est probable que vous ne parviendrez pas à éliminer les callosités en une seule séance, vous aurez donc besoin de plusieurs séances de trempage.

Limez les callosités

L'autre méthode classique pour éliminer les callosités consiste à utiliser une lime en carton ou une pierre ponce. Trempez d'abord la zone calleuse, puis frottez-la en mouvements circulaires. Il faut cependant être particulièrement prudent avec ce système, car il peut poser des problèmes. Comme l'avait prévenu le Académie américaine de dermatologie (AAD)retirer trop de peau pourrait provoquer des saignements et des infections.

Appliquer une lotion ou une crème hydratante

Selon l'AAD, l'application d'une lotion ou d'une crème hydratante contenant de l'acide salicylique, du lactate d'ammonium ou de l'urée aidera à ramollir progressivement les callosités et les durillons. Ces produits peuvent être achetés aussi bien en pharmacie que dans de nombreux supermarchés.

Portez des chaussures et des chaussettes confortables

L'une des causes les plus courantes d'apparition de callosités aux pieds est l'utilisation de chaussures inappropriées. Comme ils l'assurent de Clinique Mayo porter des chaussures et des chaussettes confortables aide à faire disparaître les callosités.

Pour acheter des chaussures appropriées, l'AAD recommande d'acheter des chaussures tard dans la journée, lorsque les pieds peuvent être légèrement enflés. À cet égard, il est important que la chaussure ne soit ni trop lâche ni trop serrée. D'autre part, l'AAD conseille également de couper les ongles des pieds, car des ongles trop longs peuvent forcer les orteils à pousser contre la chaussure, ce qui provoque la formation d'une callosité avec le temps.

