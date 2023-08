Adieu souillures d’oiseaux ! Découvrez l’astuce infaillible pour nettoyer votre voiture sans rayures

L'astuce pour enlever facilement les fientes d'oiseaux sur votre voiture en été

Loin d'être agréable, la tâche de nettoyer les fientes d'oiseaux de votre voiture devient plus difficile à mesure que la chaleur monte. Surtout en été, les oiseaux semblent acquérir une drôle de disposition à pointer vers nos véhicules chaque fois qu'ils veulent se soulager.

Ce besoin aviaire a fait de la tradition des automobilistes de sortir dans la rue avec un seau d'eau et un chiffon à la main. Pour vous faciliter la tâche, vous pouvez utiliser cette astuce toute simple, sans avoir à investir dans des produits spécialisés coûteux.

L'été, une période dangereuse pour votre voiture

A cela s'ajoute que les saisons de printemps et d'été sont dangereuses pour la peinture automobile, car avec la chaleur elle se ramollit et se dilate à un niveau microscopique. À mesure que la nuit tombe et que les températures baissent, la peinture précédemment surchauffée refroidit, de sorte que toute saleté qui y adhère a la possibilité de laisser une marque.

Il est vrai que lors du stationnement de la voiture dans la rue, nos principales préoccupations sont généralement liées aux rayures ou aux dommages que les autres véhicules peuvent causer au nôtre. Cependant, on oublie que les fientes d'oiseaux peuvent aussi causer des dommages irréparables.

Nettoyer efficacement les fientes d'oiseaux

Question de temps

Les façons de nettoyer les excréments d'oiseaux varient en fonction du nombre d'heures écoulées. Si nous l'attrapons à temps, nous pourrons très probablement l'enlever en utilisant uniquement un tuyau. Par conséquent, le premier conseil que nous devrions essayer d'appliquer est d'agir le plus tôt possible contre les éclaboussures.

Pour cela, il est pratique de transporter une bouteille d'eau et un chiffon dans le coffre de la voiture, car cela ne prend pas beaucoup de place et peut nous sauver dans des situations difficiles.

Si la période est plus longue, nous devons agir différemment. Humidifier la tache devrait toujours être la première étape à franchir. Avec la pression de l'eau, nous pourrons enlever une partie, même si les restes qui restent en contact avec la peinture seront les plus difficiles à enlever.

Étant donné que l'eau n'est généralement pas un remède suffisant pour enlever la tache, un tour de magie maison consiste à ajouter une cuillère à soupe de bicarbonate de soude à une bouteille d'un litre d'eau tiède. Lorsque le bicarbonate est complètement dilué, il faut prendre une éponge ou un chiffon doux, l'imbiber de liquide et le déposer sur les fientes, afin d'imprégner les taches de composé.

Ensuite, on laissera passer entre 2 et 5 minutes, ce qui sera suffisant pour que les taches s'usent et s'enlèvent beaucoup plus facilement. Ensuite, nous devons utiliser des mouvements circulaires doux pour que les restes soient progressivement éliminés.

Il est également conseillé de cirer la carrosserie de temps en temps, pour s'assurer que la peinture saura faire face aux taches les plus importantes.

Maintenant que vous connaissez cette astuce, plus aucune tache ne pourra vous résister. Néanmoins, il est préférable de faire très attention aux endroits où nous nous garons et d'éviter de le faire sous les arbres et les lampadaires.

3.8/5 - (13 votes)