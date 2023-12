Aider mon chien dans sa peur des orages : Comment comprendre et soulager son anxiété

Les orages sont un phénomène naturel courant, mais ils peuvent causer beaucoup de stress et d'anxiété chez nos animaux de compagnie, en particulier les chiens. Dans cet article, nous explorerons les causes de la peur des orages chez les chiens, comment elle peut s'aggraver et les mesures que vous pouvez prendre pour aider votre chien à se sentir plus à l'aise pendant ces événements météorologiques.

Comprendre la phobie des orages chez les chiens

La phobie des orages est une peur irrationnelle et persistante qui ne s'améliore pas avec le temps, même après une exposition répétée aux éléments déclencheurs comme le tonnerre ou les éclairs. Les chiens qui souffrent de cette phobie ont tendance à voir leur réaction s'intensifier avec les années, ce qui peut avoir un impact négatif sur leur qualité de vie.

Il existe deux types de chiens qui présentent une phobie aux orages :

Les chiens génétiquement prédisposés à l'anxiété et à l'hyperréactivité aux bruits.

Les chiens qui développent cette crainte à la suite d'un événement traumatisant, comme la foudre tombant près de leur maison.

Comment la phobie des orages peut s'aggraver

L'intensité des réactions de peur augmente généralement avec le temps, passant de signes légers comme l'halètement et la recherche de la présence d'un humain de confiance, à des signes plus intenses tels que les tremblements, l'hypersalivation et l'agitation. De plus, la durée des réactions s'allonge, rendant plus difficile pour le chien de retrouver son calme après un orage.

Enfin, les chiens phobiques aux orages peuvent développer une anticipation de l'événement, en réagissant à des éléments qui précèdent l'orage (comme le vent, la pluie ou l'assombrissement du ciel) et en associant ces éléments à leur peur. Ils peuvent même réagir à des éléments non liés aux orages, comme les bruits de camion ou les feux d'artifice.

Comment aider votre chien qui a peur des orages

Voici quelques mesures que vous pouvez prendre pour aider votre chien à gérer sa peur des orages :

Fournir un endroit calme et sécurisant où votre chien peut se réfugier pendant l'orage. Cela peut être sa cage s'il y est habitué et confortable ou une pièce fermée avec une couverture douillette.

Laisser votre chien rester près de vous s'il le souhaite, car cela peut lui apporter un sentiment de sécurité.

Tenter de distraire votre chien avec ses jouets ou des gâteries préférées. Ne forcez pas s'il refuse de jouer ou de manger.

Faire jouer de la musique douce, comme de la musique classique, qui peut avoir un effet apaisant sur certains chiens.

Ne pas punir votre chien pour ses comportements liés à la peur, car il n'en est pas responsable.

Utiliser des produits apaisants tels que les diffuseurs de phéromones (ex : Adaptil®) ou les compléments alimentaires naturels (ex : Zylkène®) pour aider à réduire l'anxiété de votre chien pendant la saison des orages.

Faire porter une gaine apaisante (ex : Thundershirt®) qui exerce des points de pression spécifiques pour calmer votre chien.

La désensibilisation aux bruits d'orage

Dans certains cas, il est possible d'aider votre chien à réduire ses réactions aux bruits d'orage en le désensibilisant progressivement. Voici comment :

Faites entendre à votre chien des sons de tonnerre à faible volume. Offrez-lui des gâteries ou des jouets pendant l'écoute pour associer les bruits d'orage à quelque chose de positif. Augmentez progressivement l'intensité du son et répétez les étapes 2 et 3 jusqu'à ce que le chien soit à l'aise avec un volume maximal.

Il est important de surveiller votre chien pendant ces exercices et de réduire l'intensité du son s'il présente des signes d'anxiété.

Si malgré toutes ces recommandations, l'anxiété de votre chien demeure élevée lors des orages, n'hésitez pas à consulter un vétérinaire pour discuter d'autres options de traitement. Un professionnel pourra vous guider dans les meilleures solutions pour améliorer la qualité de vie de votre animal face aux orages.

