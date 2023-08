Alarmant : 88% des enfants manquent de bons petits-déjeuners quotidiens

L'été est passé et le retour à la routine n'est pas facile, surtout pour les plus petits de la maison. Après plusieurs mois de divertissement au cours desquels les glaces, les shakes au chocolat et les pommes de terre ont été parmi les aliments les plus consommés par les enfants, c'est la rentrée scolaire et avec elle, la normalité.

Les clés d'une alimentation saine

Il est temps de reprendre les horaires, le repos et une alimentation saine. Dans ce contexte, seuls 11,7% des enfants prennent correctement leur petit-déjeuner avant d'aller à l'école, selon un baromètre réalisé par la marque ColaCao sur les habitudes des enfants en matière de petit-déjeuner.

De même, les enfants ne consomment généralement pas les portions quotidiennes recommandées de fruits et légumes, selon l'Enquête nationale sur la nutrition des enfants et des adolescents, ce qui peut entraîner des problèmes tels que l'obésité, le diabète ou des complications cardiovasculaires.

L'importance d'une alimentation équilibrée

« Une alimentation équilibrée et nutritive est essentielle à la croissance, au développement, aux résultats scolaires et au bien-être physique et mental des enfants. Promouvoir des habitudes alimentaires saines dès le plus jeune âge contribue à une vie active et saine et contribue à réduire le risque de développer des maladies chroniques à l'avenir », explique Ainhoa ​​​​Fernández, responsable éditoriale de Campus.

« En plus d'offrir aux enfants une alimentation saine, il est très important de prévoir des horaires réguliers pour les repas et les collations, car cela peut aider les plus petits à développer des habitudes alimentaires plus saines », indique la rédaction du CEMP.

Des idées de repas sains pour les enfants

Il est très important de préparer un repas approprié pour les enfants puisque les aliments sains apportent les nutriments nécessaires pour renforcer leur système immunitaire. Fruits frais, bâtonnets de légumes, petits pains au jambon et au fromage, pain de blé entier à l'avocat, omelette aux flocons d'avoine, yaourt au granola, craquelins de grains entiers et barres de céréales faites maison sont quelques-unes des options clés pour une bonne collation ou un bon petit-déjeuner.

Les spécialistes conseillent aux parents d'impliquer leurs enfants dans la préparation et le choix des petits-déjeuners et des collations afin qu'ils se sentent plus intéressés et motivés à manger sainement.

Conseils pour encourager une alimentation saine chez les enfants

Promouvoir une alimentation saine chez les tout-petits peut être un défi. C'est pourquoi les experts proposent les clés suivantes pour que les enfants consomment des aliments sains, de la manière la plus simple possible :

– Soyez un modèle : les enfants ont tendance à imiter les comportements des personnes âgées, il est donc important de manger sainement et varié. S'ils voient que vous appréciez les aliments sains, ils le feront aussi.

– Introduisez progressivement de nouveaux aliments : Introduire de nouveaux aliments petit à petit, afin que les premiers régimes ne soient pas tous verts. Combiner un morceau de poisson avec des pommes de terre, par exemple, peut les aider à le manger plus tôt que s'il s'agissait uniquement de poisson.

– Rendez la nourriture amusante : proposez de la nourriture de manière créative et amusante, soit dans des plats qu'ils aiment vraiment, soit en leur achetant un nouveau qui les passionne. Créer des combinaisons attrayantes et colorées peut rendre votre repas plus agréable. Par exemple, les enfants aiment beaucoup la soupe aux pâtes alphabétiques car ils peuvent rechercher leur nom et être distraits en mangeant.

– Impliquez les enfants dans la cuisine : Laissez vos enfants vous aider à préparer les repas. Lorsqu'ils participent à la préparation, ils sont plus susceptibles d'être enthousiastes à l'idée de goûter ce qu'ils ont eux-mêmes cuisiné.

– Proposez des options saines : Proposez-leur des options saines parmi tous les aliments. Vous pouvez par exemple leur demander s'ils préfèrent une banane ou une pomme ou, pour les légumes, une carotte ou une tomate.

– Limitez les options malsaines : assurez-vous que les options malsaines, telles que les collations riches en sucre ou en gras, ne sont pas facilement disponibles à la maison. Ils ne devraient être offerts que les jours fériés ou comme récompense pour avoir fait quelque chose correctement. De cette façon, ils verront qu'ils ne peuvent consommer ce type d'aliments que de temps en temps.

– Préparez de délicieuses recettes : Il est très important de rechercher des recettes délicieuses et saines contenant des ingrédients nutritifs qui peuvent être préparées à la maison. Vous pouvez rechercher des options attrayantes pour les enfants et comprenant des ingrédients nutritifs.

– Soyez patient et persévérant : changer ses habitudes alimentaires prend du temps. Par conséquent, vous devez être patient et persévérant dans vos efforts pour encourager une alimentation plus saine chez vos enfants.

3.8/5 - (13 votes)