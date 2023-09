Alimentation des enfants : conseils pour intégrer les bons aliments et favoriser de bonnes habitudes

Les enfants passent constamment d'un virus à l'autre, c'est pourquoi il est essentiel de renforcer leur système immunitaire pour qu'ils résistent à tous et ne tombent pas malades tout de suite. Une alimentation équilibrée et nutritive, un bon repos et une activité physique modérée sont les facteurs qui peuvent contribuer à protéger les enfants contre les maladies infectieuses, auto-immunes ou allergiques.

Quels aliments dois-je incorporer ?

L'ajout d'aliments tels que des légumes, des légumineuses, des produits laitiers, du poisson, des céréales et parfois de la viande rouge à l'alimentation de nos enfants peut faire une différence dans leur système immunitaire et leur énergie tout au long de la journée. Incluez des protéines, animales et végétales, dans votre alimentation. Il existe une variété de fruits que vous pouvez intégrer dans l'alimentation quotidienne de vos enfants, comme les kiwis, les fraises ou les goyaves. Les graisses saines et les glucides complexes comme les haricots sont également très importants pour notre santé.

Fournit des vitamines

Les vitamines améliorent non seulement la santé de nos enfants, mais elles leur permettent également d'avoir plus d'énergie tout au long de la journée et peut-être d'être beaucoup plus heureux que s'ils mangeaient de la malbouffe.

Certains d'entre eux qui peuvent être mis en évidence et qui contribuent à renforcer le système immunitaire sont :

Vitamine A : Brocoli, carotte, citrouille, épinards et mangue.

Brocoli, carotte, citrouille, épinards et mangue. Vitamine B : Céréales entières, légumineuses, viandes, poisson et œufs.

Céréales entières, légumineuses, viandes, poisson et œufs. Vitamine C : Fruits comme les fraises, les kiwis, les oranges et les mandarines. Également du poivre, du brocoli, du chou et des légumes à feuilles vertes. En général, les fruits et légumes sont de très bonnes sources et doivent être consommés quotidiennement, surtout lorsqu'on les mange crus comme les tomates.

Fruits comme les fraises, les kiwis, les oranges et les mandarines. Également du poivre, du brocoli, du chou et des légumes à feuilles vertes. En général, les fruits et légumes sont de très bonnes sources et doivent être consommés quotidiennement, surtout lorsqu'on les mange crus comme les tomates. Zinc : Nous pouvons obtenir cette vitamine avec une poignée quotidienne de fruits à coque comme les noix, les amandes, les noisettes ou les pistaches. La citrouille et le sésame sont également bénéfiques.

Nous pouvons obtenir cette vitamine avec une poignée quotidienne de fruits à coque comme les noix, les amandes, les noisettes ou les pistaches. La citrouille et le sésame sont également bénéfiques. Le porc, les œufs, les produits laitiers, le riz brun et les cacahuètes apportent de la vitamine B12 et amélioreront le système immunitaire des plus petits.

Fer : Viandes rouges, légumineuses, légumes à feuilles vertes et fruits de mer.

Comment puis-je l'obtenir ?

Il est évident qu'il n'est pas facile d'intégrer certains de ces aliments dans l'alimentation de nos enfants, notamment parce que beaucoup d'entre eux ne sont même pas visibles. Il existe quelques astuces pour rendre ce processus moins fastidieux et les amener petit à petit à manger davantage de certains de ces aliments.

Un conseil est d'essayer de faire des présentations originales et amusantes avec les différents ingrédients, cela passera d'un plat ennuyeux à un véritable délice. Un autre conseil est de les impliquer dans la cuisine, une habitude qui les aide à développer des émotions positives qui s'épanouiront également en cuisine et dans l'envie de goûter leur création.

Ne les forcez pas à essayer des aliments qu'ils rejettent, mais n'abandonnez pas non plus. Il est très possible que les plus petits refusent les légumes et même certains fruits, lorsqu'ils le font, ne les forcent pas à manger et ne leur donnent pas de récompenses ou de punitions.

Et enfin, il est crucial de donner l'exemple. Les enfants apprennent souvent par imitation, ils observent les choses puis les copient. S'ils voient comment leurs parents, frères et sœurs ou cousins mangent sainement, ils feront petit à petit l'effort. Il est très difficile d'essayer de faire manger sainement nos enfants si les plus âgés n'incluent aucun de ces aliments dans leur alimentation.

Renforcer le système immunitaire de vos enfants grâce à une alimentation saine est essentiel pour qu'ils restent en bonne santé et résistent aux maladies. En incorporant des aliments riches en vitamines, des légumes, des fruits et des protéines dans leur alimentation, vous pouvez aider à renforcer leurs défenses. De plus, en offrant une présentation attrayante des aliments et en les impliquant dans la cuisine, vous pouvez les encourager à essayer de nouvelles choses et à adopter de bonnes habitudes alimentaires. N'oubliez pas que donner l'exemple est primordial pour influencer positivement leurs choix. Ensemble, construisons une génération en bonne santé et forte !

