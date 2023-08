Améliorez votre espace de vie : 5 conseils pour un environnement confortable

Que vous soyez un bibliophile passionné ou que vous aspiriez simplement à un endroit serein pour vous détendre après une longue journée de travail, un coin lecture est la zone de détente idéale où vous pouvez laisser le stress quotidien derrière vous.

De plus, un coin lecture peut être un moyen pratique de conserver tous vos livres organisés au même endroit, plutôt que disséminés dans votre maison. Mais comme pour tout ce qui se passe dans votre maison, concevoir l'un de ces espaces confortables relève de l'art. C'est pourquoi nous avons discuté avec des experts pour découvrir comment créer un coin de lecture que vous ne voudrez plus jamais quitter. Lisez la suite pour leurs conseils.

Choisissez un espace calme et confortable

Créer un coin lecture peut être une excellente façon d'utiliser l'espace encombrant ou mort que vous avez dans votre maison. Une alcôve encombrante trop petite pour accueillir un placard ou un toit en pente trop bas pour être fonctionnel en sont deux excellents exemples. Tout ce que vous avez à faire est d'ajouter quelques étagères et des sièges, et vous avez créé un tout nouvel espace dans votre maison sans occuper un espace précieux. Vous souhaitez choisir un espace avec peu de circulation piétonnière et de bruit afin de ne pas être distrait ou dérangé pendant vos agréables séances de lecture. La création de zones est l'un des moyens les plus importants de créer une structure dans la maison. Les coins lecture fonctionnent mieux dans une chambre ou un salon, mais vous pouvez également les décorer dans de grands couloirs, une salle de jeux pour enfants et dans des salles familiales. Une autre excellente option se trouve sous un escalier. Cet espace souvent sous-utilisé peut être utilisé à bon escient en construisant un refuge confortable.

Optez pour un siège confortable

L'une des meilleures façons d'ajouter un coin lecture est de créer une banquette intégrée, idéalement avec une fenêtre. Un coussin de banquette épais et recouvert d'un tissu texturé pour ajouter de l'intérêt, ainsi qu'une gamme d'oreillers décoratifs pour vraiment réconforter le tout. Si un siège près de la fenêtre n'est pas pratique dans votre maison, le confort est toujours la clé lorsqu'il s'agit de s'asseoir dans votre coin lecture. Utilisez un fauteuil ou une chaise longue de petite ou moyenne taille dans lequel vous savez qu'il sera confortable pour vous blottir pendant des heures. Une fois que vous avez choisi votre siège, vous pouvez vraiment construire le reste de la conception du coin autour de cela.

Misez sur un bon éclairage

En plus d'une assise confortable, vous aurez évidemment aussi besoin d'une source de lumière pour lire vos livres. En fonction de la quantité de lumière naturelle reçue par l'espace, une applique, une suspension ou un lampadaire sur pied peuvent être utilisés. Assurez-vous simplement que l'éclairage est positionné de manière à être fonctionnel lorsque vous êtes réellement assis et que vous lisez, et aussi, idéalement, que vous pouvez atteindre pour éteindre ou allumer la lumière sans vous lever. L'éclairage de votre coin lecture joue également un rôle crucial dans l'ambiance. Optez pour une lampe de sol ou de table avec une lumière chaude et douce.

Ajoutez des éléments de confort

Un coin de lecture confortable ne serait pas complet sans de nombreux oreillers moelleux. Ajoutez une couverture douce et vous transformez instantanément votre espace en un lieu de sieste potentiel. Vous pouvez également ajouter une petite table de bout à votre coin, afin que vous puissiez garder vos lunettes de lecture, une tasse de café ou de thé chaud ou un verre de vin à proximité.

Organisez votre espace de rangement

Il est crucial d'avoir suffisamment d'espace de stockage pour créer le coin de lecture parfait. Il sera difficile de se détendre lorsque des piles de livres encombrent la pièce car ils ne peuvent pas tenir sur les étagères. Si vous ne disposez pas de beaucoup d'espace de stockage, il est important de procéder à des enregistrements réguliers et de voir quels livres vous souhaitez conserver et lesquels vous pouvez donner. De cette façon, vous pouvez garder votre coin lecture calme, spacieux et sous contrôle. Organisez vos livres par couleur ou par taille pour un affichage plus attrayant visuellement. Veillez à ne pas surcharger votre coin lecture avec des objets sentimentaux, au risque de créer un espace exigu et encombré.

3.8/5 - (13 votes)