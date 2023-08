Améliorez votre posture : découvrez 3 habitudes à adopter au quotidien

Le mal de dos peut avoir un impact significatif sur la qualité de vie. Il est donc essentiel de prendre soin de notre posture au quotidien. Certaines habitudes peuvent nous aider à prévenir les douleurs dorsales.

1. Faites attention à votre position assise

“Il y a des gens qui passent plus d'heures assis sur leur chaise de travail qu'au lit, c'est donc un outil de bien-être dans lequel il faut investir”, explique Vince Berbegal, International Executive Business Manager d'Actiu.

Si vous faites partie de ceux qui passent des heures devant un ordinateur, vous avez sûrement eu ou aurez plus d'un mal de dos, car nous commettons l'erreur de ne pas maintenir une posture droite en n'ayant pas une chaise adaptée et cela rend notre posture quand on marche ou qu'on se tient toujours un peu voûté, c'est-à-dire qu'on éduque mal notre dos.

Pour corriger ce problème, les experts d'Actiu recommandent : “une bonne chaise est cruciale (comme la chaise A+S Work, un modèle dont l'évolution est avancée à 2030) pour s'asseoir correctement et éviter les maux de dos, car nous doit toujours maintenir un soutien adéquat de la colonne vertébrale, qui répartit notre poids et nous offre une posture correcte”.

De toute façon, “travailler des heures d'affilée n'est pas productif non plus, il est conseillé de changer périodiquement de position, toutes les 30 à 45 minutes, de se lever de son siège, de marcher un peu, de boire un verre d'eau, de regarder fenêtre pour s'imprégner du soleil quelques minutes Un peu de vitamine D par jour c'est bon de façon naturelle. “Ce sont des petits gestes qui font bouger, mais ne t'en sers pas pour aller au frigo grignoter, ce n'est pas ça “, conseille Ata Pouramini.

2. Yoga ou Pilates, clés pour une bonne posture

“Quand on parle de faire du sport, il ne s'agit pas tant de se focaliser sur le dos en lui-même, mais de travailler toute la structure qui le soutient, car s'il est fort, on aura moins tendance à s'affaisser”, rappellent-ils de Luxurycomm.

Le yoga, en raison de ses caractéristiques, est fortement recommandé pour améliorer la posture générale. À la maison, vous pouvez essayer des exercices traditionnels, sur un tapis ou sur une chaise. “Les avantages de la pratique du yoga sur chaise sont que vous pouvez étirer correctement les mêmes parties du corps tout en maintenant une bonne posture corporelle, il offre un soutien lors des postures vers l'avant, et il est également parfait dans les postures statiques qui sont maintenues plus longtemps, car il aide à maintenir le bon alignement du corps tout en permettant au corps de se détendre en ressentant un soutien ferme”, affirment les experts d'Actiu.

3. Pratiquez votre respiration

“Le stress peut générer une mauvaise posture, provoquant une flexion des épaules vers l'avant, mais aussi une torsion subtile du corps comme une spirale. Cette torsion posturale génère des déséquilibres musculaires et augmente la tension de la colonne vertébrale, provoquant une gêne et des limitations dans les mouvements.

Pour contrer ces effets, il est essentiel d'adopter des techniques de relaxation, comme un massage ou de recourir à des thérapies relaxantes qui combattent le stress et aident également à améliorer la posture de notre corps”, concluent-ils de Luxurycomm.

