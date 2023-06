Améliorez votre productivité avec une méthode révolutionnaire

Comment gérer son quotidien pour réduire l'anxiété ? Découvrez la méthode virale de l'heure de la peur !

Travail, enfants, agenda social… le quotidien peut vite devenir accablant. Face à cela, il est crucial d'établir un ordre de priorités. Selon Jordi Navarro, coordinateur académique de Deusto Salud, le centre de formation continue dans le secteur de la santé, accumuler du stress, mener une vie désorganisée, avoir un réseau social insatisfaisant, vivre des situations émotionnellement difficiles, adopter un mode de vie inactif et malsain, ne pas contrôler ses pensées et ne pas accepter les changements sont les principales causes de l'anxiété. Apprendre à gérer ces situations nous aidera grandement à réduire notre anxiété.

Et parmi les différentes méthodes pour y parvenir, une a récemment fait le buzz sur TikTok : l'heure de la peur. Mais en quoi consiste-t-elle et pourquoi a-t-elle autant de succès ? Découvrez tout de suite cette astuce infaillible !

Qu'est-ce que l'heure de la peur ?

Cette méthode, appelée “heure de la peur”, consiste à consacrer une heure chaque jour à accomplir les tâches que l'on évite habituellement de faire. L'idée est de regrouper les tâches les plus “effrayantes” et générant le plus d'anxiété en un temps limité afin qu'elles ne perturbent pas le reste de la journée. C'est ce qu'explique @classiclaur dans une vidéo qui a été visionnée par plus d'un million d'utilisateurs.

Pour mettre en pratique cette méthode, il est essentiel de choisir une heure précise et de la respecter, de préférence en utilisant une alarme (on peut dépasser l'heure fixée, mais pas le temps initial). Si les tâches sont trop longues, il est conseillé de les diviser en petites séquences afin de ne pas se sentir submergé par le nombre de choses à faire.

Pourquoi cette méthode fonctionne-t-elle ? En plus de nous permettre de gérer les tâches que nous avons tendance à repousser indéfiniment, elle nous permet de dire adieu au sentiment d'être constamment débordés. De plus, elle nous permet de consacrer un temps réel aux tâches qui nécessitent une planification minutieuse. Cependant, il est important de noter que cette méthode ne convient pas à tout le monde.

Quelles sont les autres méthodes à essayer ?

Cette méthode de l'heure de la peur rappelle la célèbre technique Pomodoro. Cette technique consiste à utiliser un minuteur pour découper le temps de travail en blocs de 25 minutes, séparés par de courtes pauses de quelques minutes. Après avoir réalisé 4 blocs complets, il est recommandé de prendre une pause de 20 à 30 minutes. Cette technique est parfaite pour maintenir la concentration et éviter les distractions pendant les pauses de travail, selon l'équipe de Sowo, un espace de coworking créé en 2015 par les sœurs Miriam Griñó et Laura Griñó.

Une autre méthode populaire pour lutter contre la procrastination consiste à dresser une liste des tâches à accomplir en commençant par celle que l'on a le moins envie de faire. C'est généralement celle que l'on finit par remettre à plus tard. L'astuce de cette liste est que si, pour une raison ou une autre, on ne parvient pas à tout accomplir, il est préférable de reporter cette ou ces tâches au jour suivant et d'indiquer entre parenthèses le nombre de fois où on les a déjà repoussées.

En procédant ainsi, on relèvera progressivement le défi et on prendra conscience de la tâche qui nous coûte le plus. C'est le moyen idéal de reprendre le contrôle et d'accomplir enfin cette corvée redoutée mais nécessaire.

