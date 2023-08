Analyse : Les hommes sont-ils plus lents que les femmes à exprimer leurs sentiments amoureux ?

Les deux mots les plus difficiles à exprimer dans une relation amoureuse sont certainement “je t'aime”. Cependant, ils peuvent aussi être communiqués de diverses autres manières, au-delà de la simple communication verbale. Prononcer ces mots peut contribuer à l'évolution d'une relation amoureuse ou simplement nous soulager d'un poids.

La peur de l'engagement

La plus grande barrière à l'expression de ces mots est souvent la peur de l'engagement. Selon Suzanne Degges-White, conseillère professionnelle et conseillère en santé mentale, certaines personnes accordent une grande importance à ces deux mots et ne sont pas prêtes à promettre quelque chose dont elles ont peur de se départir. Cette décision de ne pas exprimer son amour verbalement serait également motivée par d'autres craintes, telles que la peur du rejet, de la blessure, de la nécessité ou de la vulnérabilité.

Qui dit “je t'aime” en premier ?

L'Université Abertay de Dundee s'est posé la question de savoir qui, dans un couple hétérosexuel, met le plus de temps à déclarer son amour en utilisant ces mots magiques. Après avoir mené des enquêtes auprès de 3 109 adultes de 7 pays différents, les chercheurs ont découvert que, en moyenne, les hommes disaient “je t'aime” pour la première fois après 108 jours. Les femmes, quant à elles, attendent environ 122 jours avant de les prononcer.

Les hommes, premiers déclarants

Les résultats de l'étude ont révélé que les hommes étaient plus susceptibles d'avouer leur amour en premier dans une relation. Les chercheurs ont également remarqué que cela était d'autant plus probable lorsque les hommes avaient davantage de choix, c'est-à-dire lorsqu'ils étaient en présence de femmes en plus grand nombre. Bien que les hommes soient ceux qui avouent leur amour en premier, d'autres recherches ont montré que les femmes expriment plus fréquemment leurs sentiments. En effet, les femmes sont généralement plus expressives dans les relations, ce qui est également attendu par la société.

Les motivations des hommes

Les motivations qui poussent les hommes à dire “je t'aime” en premier peuvent varier selon que le couple a déjà eu des relations sexuelles ou non. Selon une étude publiée dans le Journal of Personality and Social Psychology, les hommes préfèrent prononcer ces mots avant d'avoir des rapports sexuels car ils y voient une promesse d'actions futures. De leur côté, les femmes choisissent souvent de le faire après avoir eu des rapports sexuels car elles interprètent que le sexe est associé à un engagement plus fort. De plus, les hommes qui ont entendu “je t'aime” après avoir eu des rapports sexuels se sont révélés encore plus heureux.

Le moment idéal

Le choix du moment pour dire “je t'aime” peut varier d'une personne à l'autre. Selon une enquête, environ un cinquième des personnes interrogées considèrent acceptable de le dire après un à deux mois de relation, et pour 0,5% d'entre elles, il suffit de connaître l'autre personne depuis moins d'une semaine. Cependant, de nombreux amoureux attendent et cherchent le moment parfait pour déclarer leur amour. Différents facteurs peuvent influencer le temps nécessaire, mais la confiance dans les sentiments amoureux est le plus important.

Est-ce que le timing est plus important que l'honnêteté ?

D'après le Dr Aaron Ben-Zeev, un expert en émotions, il n'y a pas de moment “idéal” pour dire “je t'aime”. Cela peut être après cinq rendez-vous, après trois mois ou à tout moment où on se sent prêt à le faire. Selon lui, ce qui compte vraiment, c'est la profondeur de la relation et la manière dont elle se développe. Finalement, peu importe qui dit “je t'aime” en premier ou le plus souvent, ce qui importe, c'est la sincérité des sentiments et l'évolution de la relation.

