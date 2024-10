Aoûtats : comment se protéger de ces parasites invisibles qui envahissent nos jardins et nos maisons

Ces petits acariens rouges, bien qu’invisibles à l’œil nu, peuvent causer de fortes démangeaisons à l’homme et aux animaux. Découvrez où les trouver, comment les éviter et les gestes pour se protéger efficacement de leurs piqûres.

Les aoûtats : de petits acariens à l’impact disproportionné

Chaque été, les aoûtats se réveillent pour s’étendre dans les espaces verts de toute la France. Ces minuscules parasites rouges, également connus sous le nom scientifique de Trombicula autumnalis, vivent principalement dans l’herbe et les jardins et passent inaperçus jusqu’à ce qu’ils piquent. Invisible à l’œil nu pour la plupart des gens, l’aoûtat mesure environ 0,3 mm en phase larvaire, et pourtant, les traces de son passage sur la peau ne laissent personne indifférent.

Les aoûtats sont particulièrement actifs durant leur phase larvaire, au cœur de l’été. Durant cette période, ils se nourrissent en s’attachant à la peau de leurs hôtes : chiens, chats, rongeurs, oiseaux ou humains. Bien que l’adulte soit inoffensif pour l’homme, ne se nourrissant que de petites matières organiques dans le sol, la larve, elle, cause de sévères démangeaisons en injectant une enzyme digestive pour se nourrir des tissus de l’hôte. Le résultat ? Des démangeaisons intenses qui peuvent persister plusieurs jours.

Où trouve-t-on les aoûtats ?

Les aoûtats prospèrent dans les zones ombragées et humides. Les pelouses, jardins, vergers, parcs et zones proches de points d’eau sont particulièrement propices à leur prolifération. Les femelles pondent jusqu’à 400 œufs, souvent dans les zones végétales, où la chaleur et l’humidité facilitent l’éclosion des larves. Cela crée de véritables foyers de parasites dans les endroits que l’on fréquente au quotidien.

Voici les zones de prédilection des aoûtats :

Pelouses bien fournies, surtout si elles sont rarement tondues

Vergers et jardins avec des zones ombragées

Bords de rivières ou autres milieux humides

Bois et sous-bois

Ces lieux représentent donc un risque important d’exposition aux aoûtats pour quiconque y passe du temps pendant les mois d’été.

Comment se protéger des aoûtats lors des sorties extérieures ?

Prévenir les piqûres d’aoûtats est essentiel pour éviter les désagréments qu’elles provoquent. Plusieurs précautions simples permettent de réduire les risques de manière efficace. Premièrement, adopter un habillement adapté est la première barrière : des vêtements longs et fermés (pantalons et manches longues) limitent l’exposition de la peau, surtout lors des promenades en zone verte.

Les répulsifs cutanés sont également efficaces pour tenir à distance ces parasites. Appliqués sur la peau et les vêtements, ils forment une protection supplémentaire contre les piqûres. Les solutions contenant du DEET, de l’icaridine ou des huiles essentielles de citronnelle et d’eucalyptus sont particulièrement adaptées.

En complément, voici quelques gestes à adopter après chaque sortie en zone à risque :

Passer les vêtements au sèche-linge pour éliminer les larves

Prendre une douche chaude avec un savon doux pour déloger les éventuels parasites

Inspecter la peau, surtout aux zones de pli (coudes, genoux, chevilles) où les larves se fixent souvent

Prévenir une infestation d’aoûtats dans la maison

Bien que l’aoûtat préfère l’extérieur, il peut accidentellement envahir l’intérieur si un animal de compagnie ou une personne ramène des larves sur elle. En effet, les animaux domestiques qui se baladent dehors sont souvent porteurs de parasites invisibles et peuvent en transporter jusque dans la maison, notamment dans leur pelage. Dans cet environnement chaud, les larves peuvent parfois survivre et continuer leurs piqûres.

Pour éviter cela, il est conseillé de traiter régulièrement les animaux avec des produits anti-parasitaires. Les shampooings spécialisés, les sprays anti-parasitaires et même les colliers répulsifs peuvent s’avérer très efficaces pour éloigner les aoûtats. Nettoyer les zones où les animaux dorment ou passent du temps contribue aussi à limiter les risques de prolifération de ces acariens dans la maison.

Comment soulager les piqûres d’aoûtats ?

Si, malgré toutes les précautions, des piqûres surviennent, quelques gestes simples permettent d’en atténuer les effets. Un bain chaud avec un savon doux aide à nettoyer la peau et à éliminer les larves. Pour soulager les démangeaisons, les crèmes antihistaminiques et les solutions calmantes sont les plus couramment recommandées par les dermatologues.

Pour des cas de démangeaisons intenses, des remèdes comme les compresses froides peuvent offrir un soulagement temporaire. En cas de réaction allergique sévère, toutefois, une consultation médicale s’impose, car certains symptômes peuvent nécessiter un traitement spécifique pour éviter une surinfection.

Les gestes à adopter pour protéger son jardin

Un entretien adapté de votre jardin est une autre étape clé dans la lutte contre ces parasites. En tondant régulièrement la pelouse et en enlevant les débris végétaux, vous réduisez l’habitat des aoûtats, rendant leur prolifération plus difficile. Réduire l’humidité dans certaines zones du jardin peut aussi jouer en votre faveur.

Pour les amateurs de jardinage, il existe aussi des solutions bio, comme l’introduction de prédateurs naturels des aoûtats. Certains nématodes et acariens sont utilisés dans les traitements biologiques et aident à réduire la population d’aoûtats sans affecter l’écosystème.

Les aoûtats : une vigilance nécessaire pour profiter de l’été en toute sérénité

Les aoûtats, bien que minuscules, peuvent vite transformer les sorties estivales en un cauchemar de démangeaisons. En suivant les précautions de protection et en adoptant les bons gestes pour limiter leur présence, il est possible de profiter pleinement de l’été sans la crainte de ces petits acariens rouges. Prévenir leur présence dans la maison, protéger les animaux et surveiller les signes d’infestation sont autant de moyens de réduire efficacement les désagréments qu’ils causent.

Avec une vigilance accrue et des mesures adaptées, les piqûres d’aoûtats ne seront plus qu’un mauvais souvenir.

