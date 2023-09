Apprenez à communiquer de manière assertive dans les conflits grâce à ces 5 stratégies

Chaque jour est rempli de scénarios dans lesquels il peut être inévitable de se retrouver dans des situations de conflit.

Que ce soit avec nos patrons et nos collègues, en famille, en couple ou entre amis, la capacité à communiquer avec assurance peut être tout un défi. Cependant, c'est une compétence fondamentale qui nous aidera à construire et à maintenir des relations plus saines et à résoudre les différences de manière fructueuse pour notre bien-être personnel et collectif.

Pour cela, il existe de multiples outils et stratégies axés sur la santé mentale et le développement personnel qui peuvent nous aider à y parvenir. Pour cela, il est essentiel de garder à l'esprit que promouvoir une communication efficace et parvenir à une compréhension mutuelle est un travail actif et constant. Par conséquent, chaque situation doit être considérée comme une opportunité d'apprentissage pour améliorer nos capacités de communication vis-à-vis des autres.

Pratiquer l'écoute active

Pour communiquer avec assurance, la première étape est sans aucun doute l'écoute active. Mais, de quoi s'agit-il ? C'est prêter une véritable attention à ce que dit notre interlocuteur, sans porter de jugement, faire preuve de respect, d'empathie et de prédisposition à comprendre ce qu'il veut nous transmettre.

Ce qui, a priori, peut sembler simple, ne l'est pas. C'est un exercice qui doit être fait consciemment jusqu'à ce que, après de nombreuses tentatives, nous parvenions à l'intégrer à nos compétences de communication pour nous aider à identifier les préoccupations et les besoins de l'autre.

Parler à la première personne

Les mots sont puissants et porteurs de connotations qui peuvent être positives ou négatives, et vont bien au-delà du ton ou du langage non verbal. Pour éviter qu'une communication ne devienne offensante ou agressive, l'utilisation de la première personne, moi, au lieu de vous, sera très efficace.

Cela permettra à la contrepartie de ne pas se sentir pointée du doigt, accusée, attaquée ou coupable. Il existe des formules très efficaces pour mettre cela en pratique : ”Je sens que…”, ”Cela m'a fait ou me fait sentir…”, ”Je pense que…”, sont juste quelques exemples.

Fixer des limites

S'il est vrai que la communication assertive implique nécessairement de prêter attention aux besoins de l'autre, il est également essentiel d'établir des limites qui protègent les siennes. Être honnête et ferme lorsque nous expliquons nos attentes dans une situation de conflit peut aider à éviter les malentendus.

Proposer des solutions et des compromis

Comme on pouvait s'y attendre, au début du conflit, la communication est centrée sur le problème. Cependant, il est nécessaire de transcender ces premiers instants pour y trouver des solutions, et qui conviennent le mieux aux parties.

Profitez-en pour présenter les alternatives que vous envisagez, en plus de montrer une attitude de prédisposition à céder aux demandes de l'autre, afin de parvenir à des accords bénéfiques pour les deux.

Utilisez la méthode du sandwich

La technique dite du sandwich consiste à commencer et à terminer la conversation en faisant des commentaires positifs ou des compliments à l'autre partie. Cela contribuera à atténuer la tension du moment de la confrontation et, en plus, cela permettra à la personne qui reçoit le message d'être plus réceptive aux commentaires ou aux critiques constructives.

La possibilité d'acquérir la capacité de communiquer de manière assertive est très précieuse pour gérer les moments où les situations conflictuelles se déroulent de manière constructive et efficace. N'oubliez pas d'écouter activement votre interlocuteur, de parler à la première personne, d'établir vos limites tout en respectant celles de l'autre, de proposer des solutions qui satisfassent les deux parties et de faire des commentaires positifs. Avec cela, les différences ne seront peut-être pas résolues, mais vous apprendrez à communiquer sans blesser et à créer des relations harmonieuses et respectueuses.

