Apprenez à cuire des œufs sans casser la coquille avec cette méthode infaillible, étape par étape

L'œuf est l'un des éléments de base qui ne peut manquer dans la liste de n'importe quel panier. Sa polyvalence et ses nombreux avantages en ont fait le roi de nombreuses cuisines, car c'est l'un des aliments les plus nutritifs que l'on puisse trouver sur le marché. Pour cette raison, de l'Institute of Egg Studies, il est considéré comme un super aliment.

La consommation d'un seul œuf peut nous fournir un total de 6 grammes de protéines et 14 nutriments essentiels, parmi lesquels se distinguent les vitamines A, B, D et E. Ils sont également une source de calcium, de sélénium, d'iode et de choline, un nutriment important qui aide à construire les membranes cellulaires et participe à plusieurs fonctions vitales pour le bon fonctionnement de notre corps.

Selon le rapport “Alimentation mois par mois” du ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation, qui analyse la consommation d'œufs dans les ménages espagnols de mai 2022 à avril 2023, un total de 385 millions de kilos d'œufs ont été consommés en Espagne. . Cela se traduit par une consommation par habitant de 8,28 kilos par personne, soit plus de 131 œufs par personne et par an.

Comment les cuisiner correctement

Cuire un œuf à la perfection peut être tout un défi, surtout lorsque la coquille se fissure pendant la cuisson. C'est ce que vous devez garder à l'esprit si vous voulez obtenir les meilleurs résultats.

Utilisez des œufs frais : ceux-ci ont tendance à avoir un blanc plus compact et une membrane interne moins perméable, ce qui influencera directement la protection de la coquille pendant le temps de cuisson.

Assurez-vous d'éviter un choc thermique : le plus courant, et par sécurité, c'est qu'on met les oeufs au frigo au retour des courses, ainsi ils seront froids quand on va les utiliser. Ne commettez pas l'erreur d'introduire les œufs lorsque l'eau bout déjà. Le mieux sera de les placer avec de l'eau froide à l'intérieur de la casserole et de les laisser se réchauffer progressivement pendant qu'elle commence à bouillir. Cela minimisera les risques de bris de coquille.

Ne surchargez pas la casserole : Si vous devez faire cuire un nombre important d'œufs, assurez-vous d'utiliser une casserole de bonne taille pour vous assurer que les œufs ont suffisamment de place pendant le temps de cuisson. N'oubliez pas qu'une fois que l'eau bout, les œufs se heurtent, ce qui augmente le risque de casse.

L'astuce infaillible d'ajouter du sel et du vinaigre : ajouter ces ingrédients à l'eau peut aider à renforcer la coquille de l'œuf, puisque le sel aide à augmenter la densité de l'eau, tandis que le vinaigre aide à coaguler rapidement le blanc d'œuf en cas de fuite.

Maîtriser le temps de cuisson : c'est essentiel pour obtenir les meilleurs résultats. Si ce que nous voulons est un œuf entièrement cuit, le temps de cuisson idéal sera compris entre 9 et 12 minutes. Si on préfère un résultat plus crémeux, il est préférable de les laisser cuire environ 7 à 9 minutes. Si on dépasse le temps, le jaune peut devenir vert et avoir une texture sableuse, peu agréable au palais.

Retirer à temps : passé ce délai, il est préférable de les retirer immédiatement de l'eau et de les placer dans un récipient avec de l'eau froide, cela nous aidera à mieux les peler avant de les consommer.

Cuisiner les œufs comme un pro

Les œufs sont l'un des aliments les plus polyvalents et nutritifs que vous puissiez trouver.

Utilisez des œufs frais pour une meilleure texture et une coquille plus solide.

Évitez les chocs thermiques en laissant les œufs se réchauffer progressivement à température ambiante avant de les cuire.

Ne surchargez pas la casserole pour éviter les risques de casse.

Ajoutez une pincée de sel et un peu de vinaigre à l'eau de cuisson pour renforcer la coquille de l'œuf.

Maîtrisez le temps de cuisson pour obtenir des œufs parfaitement cuits selon vos préférences.

Plongez les œufs dans de l'eau froide après la cuisson pour faciliter l'épluchage.

Cuire un œuf n'est peut-être pas la tâche la plus difficile en cuisine, mais il vaut la peine de prendre quelques précautions pour obtenir des résultats parfaits à chaque fois. Qu'il s'agisse de préparer des œufs durs pour une salade, des œufs pochés pour accompagner des plats ou des œufs brouillés pour un petit-déjeuner savoureux, ces conseils vous aideront à cuisiner les œufs comme un véritable professionnel. N'oubliez pas que la qualité des œufs que vous utilisez est essentielle pour un bon résultat. Choisissez des œufs frais et de bonne qualité pour des plats délicieux et nutritifs.

Les bienfaits des œufs

Les œufs ne sont pas uniquement délicieux, ils sont aussi très bénéfiques pour notre santé. En effet, ils sont une excellente source de protéines et contiennent 14 nutriments essentiels, dont les vitamines A, B, D et E, le calcium, le sélénium, l'iode et la choline. La choline est un nutriment important qui participe à plusieurs fonctions vitales de notre corps, notamment la construction des membranes cellulaires. Grâce à leur teneur élevée en protéines et en nutriments, les œufs sont considérés comme des super aliments par l'Institut des Études sur les Œufs.

En Espagne, la consommation d'œufs est également très élevée. Selon un rapport du ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation, les ménages espagnols ont consommé 385 millions de kilos d'œufs entre mai 2022 et avril 2023, soit une moyenne de 8,28 kilos par personne. Cela équivaut à plus de 131 œufs par personne et par an.

Les œufs sont donc incontournables dans notre alimentation. Ils sont non seulement délicieux et polyvalents, mais ils nous apportent également de nombreux bienfaits pour notre santé. Que vous les aimiez durs, pochés, brouillés ou sous forme d'omelette, il existe de nombreuses façons de les cuisiner et de profiter de leurs avantages nutritionnels. Suivez nos conseils et devenez un pro de la cuisine aux œufs !

