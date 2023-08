Apprenez à écaler des œufs durs facilement avec deux astuces pratiques

Écaler des œufs durs peut parfois être une tâche difficile et frustrante. La coquille peut se casser en petits morceaux, entraînant la perte de partie du blanc d'œuf. Heureusement, nous avons deux astuces simples qui vous permettront d'écaler vos œufs sans difficulté. Suivez le guide !

Apprenez à cuire parfaitement vos œufs

Avant de pouvoir écaler vos œufs, il est essentiel de maîtriser la cuisson. En effet, une cuisson adéquate rendra l'écalage plus facile. Voici quelques astuces pour obtenir des œufs durs parfaits :

Couvrez complètement les œufs avec de l'eau bouillante.

Préférez plonger les œufs dans l'eau bouillante plutôt que de les laisser dedans une fois que l'eau a refroidi.

Utilisez une cuillère pour mettre les œufs délicatement dans l'eau plutôt que de les laisser tomber.

Le temps de cuisson recommandé est de 10 à 13 minutes, en fonction de la taille de l'œuf et de la quantité d'œufs dans la casserole.

Une cuisson adéquate garantira que les œufs ne développent pas une couleur et une odeur désagréables lorsqu'ils sont écalés.

La méthode du verre et de l'eau

Une fois que vos œufs sont cuits et refroidis, vous pouvez utiliser cette astuce simple pour écaler facilement les œufs. Vous aurez besoin d'un verre ou d'un récipient avec un couvercle qui peut contenir un œuf. Voici comment procéder :

Mettez l'œuf dans le verre. Ajoutez un peu d'eau, environ un demi-centimètre. Couvrez le verre avec le couvercle pour éviter que quoi que ce soit ne tombe. Secouez doucement le verre pour que l'eau entre en contact avec la coquille et la ramollisse. Vous pouvez ensuite écaler facilement l'œuf en retirant la coquille.

Cette méthode est simple, pratique et permet d'obtenir un résultat parfait.

L'utilisation d'une cuillère

Une autre astuce pratique pour écaler les œufs durs consiste à utiliser une cuillère. Voici comment procéder :

Commencez par retirer un petit morceau de coquille du haut de l'œuf pour révéler la partie blanche. Insérez délicatement la cuillère entre la coquille et le blanc de l'œuf. La forme concave de la cuillère épousera parfaitement la forme de l'œuf, facilitant ainsi le détachement de la coquille. Il vous suffit ensuite de tirer délicatement sur la coquille pour la retirer complètement.

Grâce à ces astuces, écaler des œufs durs deviendra un jeu d'enfant. Plus besoin de se battre avec la coquille et de finir avec un œuf écaillé et peu appétissant. Vous pourrez ainsi profiter pleinement de vos œufs durs dans vos recettes préférées.

