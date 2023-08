Apprenez à éplucher un avocat avec la méthode infaillible du chef Karlos Arguiñano

La popularité de l'avocat est en plein essor depuis quelques années. Cependant, l'utilisation de ce fruit était déjà inscrite dans de nombreuses autres cultures gastronomiques telles que le Mexicain, avec son plat le plus international : le guacamole. C'est un super aliment devenu incontournable dans le panier de nombreux consommateurs.

Et ce n'est pas surprenant, car les voix d'experts ne cessent d'attribuer de nombreux bienfaits à notre santé : il améliore la digestion grâce au fait qu'il contient des fibres solubles, il est faible en glucides et riche en graisses saines, il aide à réduire l'inflammation ; car il contient des acides gras oméga-3 et est une excellente source de vitamine C, bien qu'ils ne soient pas les seuls.

Ses nombreuses propriétés, sa texture, sa saveur et sa polyvalence en ont fait l'un des rois de la cuisine. Peu importe qu'il s'agisse du petit-déjeuner, du déjeuner ou du dîner, ce produit admet d'innombrables combinaisons possibles avec d'autres aliments. Par exemple, étalé sur du pain grillé ou mariné avec du saumon pour déguster un tartare exquis, pour ne citer que quelques options.

La méthode Arguiñano

Un autre des grands briseurs de tête survient lorsqu'il s'agit de couper l'avocat correctement et sans rien perdre. Pour résoudre cette question, le mieux est de consulter ceux qui connaissent le mieux la cuisine et leurs astuces infaillibles pour nous faciliter la vie. Pour cela, le célèbre cuisinier et présentateur basque Karlos Arguiñano a partagé sa méthode la plus efficace et la plus pratique.

De la façon de déchiffrer son point de maturité idéal pour la consommation à la façon de le conserver correctement pour éviter qu'il ne mûrisse trop dans notre cuisine. Nombreuses sont les questions qui entourent ce fruit par ceux qui en consomment régulièrement.

Avant de commencer, le plus important est de sélectionner une pièce qui est à son parfait point de maturation. De plus, il faut avoir de bons outils pour pouvoir faire la coupe sans difficulté. Dans ce cas, tout ce dont vous avez besoin est un couteau bien aiguisé. Selon Arguiñano, l'astuce consiste à faire une coupe verticale en plein milieu de l'avocat, ce qui donnera deux moitiés égales.

Une fois coupées, il faut tourner les deux moitiés dans des sens opposés pour les séparer. Ce faisant, l'os restera dans l'un d'eux. L'os doit ensuite être soigneusement retiré à l'aide d'un couteau.

Vient maintenant le moment d'extraire la viande pour la séparer de la peau. Pour cela, il est nécessaire d'avoir une cuillère à portée de main, si c'est une meilleure soupe ; car sa plus grande taille permettra d'enlever la pulpe d'avocat plus rapidement et proprement.

Il est très important d'introduire la cuillère au bord de la peau, car ainsi nous éviterons de gaspiller une partie de cette nourriture précieuse et savoureuse. Si, comme mentionné ci-dessus, la pièce est parfaitement mûre pour être mangée, la viande se détachera sans aucune difficulté.

Maintenant oui, vous pouvez profiter de ce délicieux fruit à tout moment de la journée, et sans avoir à perdre un seul gramme.

