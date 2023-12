Apprenez à faire vos propres cubes de bouillon avec ces 4 recettes simples

Découvrez comment réaliser facilement vos propres cubes de bouillon maison grâce à ces quatre recettes simples et savoureuses. Apprenez à maîtriser les ingrédients et les techniques pour obtenir des bouillons riches en saveurs et sans conservateurs.

1. Cube de bouillon de légumes

Pour préparer un délicieux cube de bouillon de légumes, il vous faudra :

1 oignon

2 carottes

1 branche de céleri

1 poireau

1 gousse d'ail

1 bouquet garni (thym, laurier, persil)

1 cuillère à soupe d'huile d'olive

Sel et poivre

Tout d'abord, épluchez et coupez les légumes en petits morceaux. Faites-les revenir dans une casserole avec l'huile d'olive pendant quelques minutes. Ajoutez ensuite le bouquet garni, salez et poivrez. Couvrez d'eau et laissez mijoter pendant environ 30 minutes. Filtrez le bouillon et laissez-le refroidir. Versez-le ensuite dans des bacs à glaçons et placez-les au congélateur. Une fois congelés, démoulez les cubes de bouillon et conservez-les dans un sac de congélation.

2. Cube de bouillon de volaille

Pour réaliser un savoureux cube de bouillon de volaille, vous aurez besoin de :

1 carcasse de poulet

1 oignon

2 carottes

1 branche de céleri

1 poireau

1 gousse d'ail

1 bouquet garni (thym, laurier, persil)

1 cuillère à soupe d'huile d'olive

Sel et poivre

Commencez par faire revenir la carcasse de poulet dans une grande casserole avec l'huile d'olive. Ajoutez ensuite les légumes coupés en morceaux, le bouquet garni, salez et poivrez. Couvrez d'eau et laissez mijoter pendant environ 1 heure. Filtrez le bouillon et laissez-le refroidir. Versez-le dans des bacs à glaçons et placez-les au congélateur. Une fois congelés, démoulez les cubes de bouillon et conservez-les dans un sac de congélation.

3. Cube de bouillon de boeuf

Pour concocter un délicieux cube de bouillon de boeuf, rassemblez les ingrédients suivants :

500 g de viande de boeuf (jarret, gîte, paleron…)

1 oignon

2 carottes

1 branche de céleri

1 poireau

1 gousse d'ail

1 bouquet garni (thym, laurier, persil)

1 cuillère à soupe d'huile d'olive

Sel et poivre

Dans une grande casserole, faites revenir la viande coupée en morceaux avec l'huile d'olive. Ajoutez ensuite les légumes coupés en morceaux, le bouquet garni, salez et poivrez. Couvrez d'eau et laissez mijoter pendant environ 2 heures. Filtrez le bouillon et laissez-le refroidir. Versez-le dans des bacs à glaçons et placez-les au congélateur. Une fois congelés, démoulez les cubes de bouillon et conservez-les dans un sac de congélation.

4. Cube de bouillon de poisson

Enfin, pour préparer un savoureux cube de bouillon de poisson, il vous faudra :

500 g de parures de poisson (têtes, arêtes…)

1 oignon

2 carottes

1 branche de céleri

1 poireau

1 gousse d'ail

1 bouquet garni (thym, laurier, persil)

1 cuillère à soupe d'huile d'olive

Sel et poivre

Faites revenir les parures de poisson dans une grande casserole avec l'huile d'olive. Ajoutez ensuite les légumes coupés en morceaux, le bouquet garni, salez et poivrez. Couvrez d'eau et laissez mijoter pendant environ 30 minutes. Filtrez le bouillon et laissez-le refroidir. Versez-le dans des bacs à glaçons et placez-les au congélateur. Une fois congelés, démoulez les cubes de bouillon et conservez-les dans un sac de congélation.

En suivant ces quatre recettes simples, vous pourrez désormais préparer vos propres cubes de bouillon maison, riches en saveurs et sans conservateurs. Ils seront parfaits pour agrémenter vos soupes, sauces et autres plats mijotés.

3.8/5 - (13 votes)