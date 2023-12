Apprenez à faire votre propre levure de boulanger avec ces 3 recettes faciles

Envie de réaliser votre propre levure de boulanger maison ? Découvrez trois recettes simples et efficaces pour préparer cette précieuse alliée des boulangers amateurs et professionnels.

Recette n°1 : la levure de boulanger à base de raisins secs

Pour réaliser cette première recette, vous aurez besoin des ingrédients suivants :

100 g de raisins secs

500 ml d'eau

2 cuillères à soupe de sucre

Tout d'abord, rincez les raisins secs à l'eau claire. Ensuite, placez-les dans un bocal en verre propre et ajoutez l'eau. Laissez reposer le mélange pendant 24 heures à température ambiante, puis filtrez-le pour récupérer l'eau dans laquelle les raisins ont macéré.

Dans une casserole, faites chauffer l'eau récupérée avec le sucre jusqu'à ce que ce dernier soit complètement dissous. Laissez refroidir le mélange, puis versez-le dans un récipient hermétique. Conservez-le au réfrigérateur pendant 48 heures. Au bout de ce délai, votre levure de boulanger maison sera prête à être utilisée.

Recette n°2 : la levure de boulanger à base de pomme

Cette deuxième recette nécessite les ingrédients suivants :

1 pomme bio

2 cuillères à soupe de miel

500 ml d'eau

Commencez par laver soigneusement la pomme, puis coupez-la en petits morceaux sans la peler. Placez les morceaux de pomme dans un bocal en verre propre et ajoutez le miel et l'eau. Mélangez bien le tout et fermez le bocal avec un morceau de tissu maintenu par un élastique.

Laissez fermenter le mélange pendant une semaine à température ambiante, en veillant à remuer quotidiennement le contenu du bocal. Au bout de sept jours, filtrez le liquide obtenu et conservez-le dans un récipient hermétique au réfrigérateur. Votre levure de boulanger à base de pomme est prête à être utilisée.

Recette n°3 : la levure de boulanger à base de farine et d'eau

Enfin, cette troisième recette ne nécessite que deux ingrédients :

100 g de farine complète

100 ml d'eau

Dans un saladier, mélangez la farine et l'eau jusqu'à obtenir une pâte homogène. Couvrez le saladier avec un linge propre et laissez reposer la pâte pendant 48 heures à température ambiante.

Au bout de ce délai, ajoutez 100 g de farine et 100 ml d'eau à la pâte, puis mélangez de nouveau. Laissez reposer pendant 24 heures supplémentaires. Répétez cette opération pendant trois jours consécutifs. Au bout du troisième jour, votre levure de boulanger à base de farine et d'eau sera prête à être utilisée.

En somme, réaliser sa propre levure de boulanger maison est un jeu d'enfant grâce à ces trois recettes faciles et rapides. Que vous optiez pour la levure à base de raisins secs, de pomme ou de farine et d'eau, vous pourrez désormais préparer vos pains, brioches et autres viennoiseries avec une levure 100% naturelle et faite maison. Alors, à vos tabliers et bon appétit !

