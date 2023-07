Arrosage des plantes en vacances : découvrez une astuce simple avec des objets du quotidien !

Les vacances sont enfin là et vous vous demandez sûrement quoi faire de vos plantes pendant votre absence. Bien sûr, vous pouvez demander à un voisin, un parent ou un ami de s'en occuper, mais ils ne sont pas toujours disponibles. Heureusement, il existe des solutions artisanales et peu coûteuses pour entretenir vos plantes pendant votre absence.

La durée de votre absence

Avant de choisir une solution, il est important de prendre en compte la durée de votre absence. Si vous partez seulement une semaine ou moins, la plupart des plantes d'intérieur sont généralement résistantes et ne nécessitent pas de mesures particulières.

Cependant, si vous vous absentez plus d'une semaine, il est préférable de prendre quelques précautions pour éviter de mauvaises surprises à votre retour.

L'astuce de la bouteille et de la ficelle

L'une des meilleures astuces pour un arrosage automatique des plantes d'intérieur est d'utiliser une bouteille ou un pot et des brins de ficelle. Cette méthode est simple et peu coûteuse, et peut maintenir vos plantes arrosées pendant 1 à 3 semaines.

Comment ça marche ? Vous devez d'abord bien arroser vos plantes. Ensuite, remplissez un récipient d'eau et plongez-y un morceau de ficelle. La ficelle doit être suffisamment longue pour atteindre la base de la plante. Enfouissez une extrémité de la ficelle dans le sol, à environ 3 à 5 centimètres, et placez l'autre extrémité dans le récipient.

De cette manière, la plante absorbera progressivement l'eau. Vous pouvez attacher la ficelle à une vis ou à un cure-dent pour éviter qu'elle ne glisse hors du récipient. Il est également recommandé de placer le récipient sur une surface légèrement plus élevée que le pot, pour faciliter le transport de l'eau par capillarité.

Autres systèmes d'arrosage

Si la méthode de la bouteille et de la ficelle ne vous convient pas, il existe d'autres options. Par exemple, vous pouvez trouver des systèmes d'arrosage commerciaux tels que des cônes ou des ballons, qui permettent de libérer lentement l'eau dans le sol pendant environ une semaine.

Une autre solution innovante est l'utilisation de gels d'arrosage, qui fournissent les nutriments et l'eau nécessaires aux plantes pendant plusieurs semaines. Cependant, ces systèmes peuvent être coûteux si vous avez beaucoup de plantes chez vous.

Arroser vos plantes pendant vos vacances ne sera plus un problème avec ces astuces simples et économiques. Choisissez la méthode qui convient le mieux à vos besoins et profitez sereinement de vos vacances, en sachant que vos plantes sont bien entretenues.

